Getty Images Sport
Union Berlin, Marie-Louise Eta'ya "%100 güveniyor"; kulüp yönetimi, Bundesliga'nın ilk kadın baş antrenörüne yönelik "çılgın" kadın düşmanı saldırılara sert tepki gösterdi
Heldt, tarihi atamanın ardından ortaya çıkan tepkileri kınadı
Union Berlin, Eta'nın Bundesliga takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör olması üzerine ona destek verdi; kulüp, atamasının ardından ortaya çıkan kadın düşmanı tepkileri kınadı. Spor direktörü Heldt, Eta'ya yönelik çevrimiçi tacizi eleştirdi ve kulübün kararında cinsiyetin hiçbir rol oynamadığını vurguladı. Heldt, odak noktasının modası geçmiş tutumlar yerine teknik direktörlük becerileri ve liderlik özellikleri üzerinde olması gerektiğini vurguladı.
Heldt, Eta'yı savunuyor ve eleştirileri ‘utanç verici’ olarak nitelendiriyor
Kulüp yöneticisine göre, kulüp Eta’nın yeteneklerine tam güven duyuyor ve ona yöneltilen eleştirilerin modern futbolda artık yer almaması gereken bir zihniyeti yansıttığına inanıyor.
Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak [Marie-Louise] ile bu konu hakkında henüz konuşmadım," dedi. "Bunu fark ettim, ancak bu tür saçmalıkları okumayı ve hatta bunlara maruz kalmayı reddediyorum, çünkü benim için önemli olan kalite, yani liderlik kalitesidir. Loui'ye yüzde 100 güveniyoruz, tam bir inançla.
"Günümüzde bununla uğraşmak zorunda kalmamızı delice buluyorum. Burada son derece yetkin bir liderden bahsediyoruz ve Union'daki herkesin, ister tribünde ister kulüp içinde olsun, bu kararın arkasında yüzde 100 durduğundan ve bunun gelecekte başka tartışmalara yol açmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından emin olabilirsiniz. Bu sadece utanç verici."
Eta'nın neden mantıklı bir halef olarak görüldüğü
Eta’nın terfisi, Union Berlin’in Heidenheim karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından Steffen Baumgart ile yollarını ayırmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti; bu performans, yönetim kurulunu kararlı bir adım atılması gerektiğine ikna etmişti.
Heldt, "Asıl belirleyici faktör, Heidenheim'daki takımın performansıydı; bu performans, o akşam kararımızı vermemize neden oldu" diye açıkladı. "Tabii ki, daha sonra Marie-Louise ile iletişime geçtik ve ona fikrimizi sunduk. O da hemen kabul etti ve ona gösterdiğimiz güventen çok memnun oldu.
"U-19 takımında harika bir performans sergiledi, yani zaten baş antrenörlük görevini yerine getirmiş ve deneyimli. Elbette bir diğer avantaj da, hepimizin onu tanıması ve onun da bizi tanıması. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmesine gerek yok; her şeyi biliyor. Stadyumu, atmosferi, insanları ve her şeyden önemlisi oyuncuları tanıyor. Ayrıca, bir baş antrenörün ancak daha önce bu görevi üstlenmişse gerçek bir baş antrenör olabileceğine inanıyoruz; bu yüzden o, mantıklı bir sonraki adım."
Şimdi ne olacak?
Eta'nın şu anki önceliği, Bundesliga sezonunun son aşamalarında formunu istikrara kavuşturmak isteyen Union Berlin'i yeniden galibiyet serisine sokmak. Onun ilk büyük sınavı Cumartesi günü Wolfsburg karşısında olacak; bu maçtan alınacak bir galibiyet, kulübü ligin üst sıralarına taşıyabilir.