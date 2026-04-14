AFP
Çeviri:
Union Berlin, ilk kadın baş antrenörünü atarken Vincent Kompany, Marie-Louise Eta'ya
Union Berlin, Bundesliga tarihinde bir ilke imza attı
Union, bu hafta Baumgart'ın yerine Eta'yı atayarak Alman futbol tarihinde resmen yeni bir sayfa açtı. Bu karar, Bundesliga'nın alt sıralarında yer alan Heidenheim'a karşı alınan 3-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından geldi; bu yenilgi, kulüp yönetiminin eski teknik direktörle yollarını ayırmasına ve A takımın başına 34 yaşındaki Eta'yı getirmesine neden oldu. Bu atama, lig genelinde büyük beğeni topladı; en çok da Kompany tarafından. Rekordmeister'in patronu, bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu hamlenin taktiksel boyutun ötesindeki derin anlamını vurguladı.
- Marie-Louise Eta getty
Kompany, hayati öneme sahip rol modelini övüyor
Salı günü konuşan Kompany, bu çığır açan gelişmeyi hemen kutladı ve kararın daha geniş kapsamlı toplumsal etkisini vurguladı. Futbol camiasını, bu atamayı sıradan bir değişiklik olarak görmezden gelmek yerine, önemini kavramaya çağırdı. Kompany, "Bu konuda çok mutluyum" dedi. "O, genç kızlar için bir rol model olabilir, böylece onlar da 'Her yerde antrenörlük yapabilir ve başarılı bir kariyerim olabilir' diye düşünebilirler. Bu hikayeler gerçekten çok önemli. Bu önemli anlar kolayca küçümsenebilir ve insanlar 'O sadece bir antrenör, ona öyle davranmalıyız' diyebilir. Ama bu özel bir şey."
Yeni patron için sabır gerekiyor
İlginç bir şekilde, eski Manchester City savunma oyuncusu, Eta’nın erkek meslektaşlarıyla tam olarak aynı muameleye maruz kalmamasını umduğu belirli bir alan olduğunu belirtti: görevin getirdiği acil baskı. Kulüp ve kamuoyundan, Berlin ekibinin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte Eta’ya fikirlerini hayata geçirmesi için gerekli zamanı tanımalarını istedi. Belçikalı oyuncu, “ona karşı sabırlı olmalarını” umduğunu da sözlerine ekledi. Eta'nın, gelecek sezon kadın takımının baş antrenörü olmaya geçmeden önce, mevcut sezonun son beş maçında takımın başına geçmesi bekleniyor.
- Getty Images Sport
Bayern Münih'i zorlu bir sınav bekliyor
Kompany, başka yerlerde tarihe adını yazdırırken, yarın kendisi de hayati bir dönüm noktasıyla karşı karşıya. Bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 39 galibiyet gibi olağanüstü bir performans sergilemiş olsa da, Bayern Münih takımı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'i ağırlayacak. Pazar günü Stuttgart ile karşılaşmadan önce, ilk maçta aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti telafi etmeleri gerekiyor.