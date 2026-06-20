94' ALMANYA SKORU TERSİNE ÇEVİRİYOR: Nmecha'nın Undav'a attığı mükemmel derin pas, dikkati dağılmış Konan tarafından oyunda tutuldu; Undav, dönerek sol ayağıyla Fofana'ya şans tanımayan bir şut attı. Skor 2-1, Almanlar önde
91' ALMANYA YİNE 2-1'E YAKIN: Nagelsmann'ın takımından sol kanattan bir kontra atak; Brown'un pasıyla topu alan Amiri, mükemmel bir pozisyondan Fofana'nın eldivenlerinin arasına şutunu gönderiyor
89' ALMANYA'NIN CEVABI: Wirtz'in Brown'a attığı mükemmel pasın ardından Brown çapraz vuruş denedi, Fofana yine muhteşem bir kurtarış yaptı
88' ADINGRA NE YAPTI BÖYLE: Oyuna sonradan giren Pepé'nin sağ kanattan muhteşem bir kontra atağı var; Tah'ı geride bırakıp ceza sahasında tamamen yalnız kalan Adingra'yı buluyor, ancak Adingra hemen şut çekmiyor ve Neuer ile karşı karşıya kaldığında rakibine yetişilmesine izin veriyor.
80' SINGO GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHADAN ÇIKIYOR: Torino'nun eski oyuncusu, kas sakatlığı nedeniyle maçı en kötü şekilde tamamlamak zorunda kaldı. Gözyaşları içinde sahadan çıkan Singo'nun yerine Doué oyuna girdi.
68' ALMANYA GOLÜ BULDU: Amiri'nin sağdan yaptığı mükemmel ortada, Kessie ve Koussounou Undav'ı gözden kaçırdı; Undav kafayla vurdu ve Fofana'yı yakın mesafeden mağlup etti
63' HAVERTZ BERABERLİK ŞANSINI KAÇIRDI: Sol kanattan gelen köşe vuruşunda Fildişi Sahili kalecisi Fofana tamamen yerinden çıkamadı ve Arsenal'in forveti kafayı vurdu ancak kaleyi bulamadı
51' İKİNCİ YARIYI AÇAN İLK FIRSAT: Fildişi Sahili, kontra atakta çok tehlikeli; Diallo, ceza sahasının sağ kanadında topu aldı ve geriye doğru Inao'ya pas verdi, ancak Inao'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı
İLK YARI
41' WIRTZ İÇİN FIRSAT: Musiala'nın sol kanattan yaptığı kontra atakta top Wirtz'e geliyor; Wirtz sağ ayağıyla köşeye vurmaya çalışıyor ancak topun yön değiştirmesi sonucu kaleyi bulamıyor.
30' FİL DİŞİ KİYISI ÖNE GEÇİYOR: Diomande ilk bire bir mücadeleden galip çıkıyor, ortaya Inao atılıyor, Brown'un sektirdiği topa Kessie atlayarak en kolay şekilde topu ağlara gönderiyor
22' ALMANYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ: Ardından gelen köşe vuruşunda Pavlovic, Fildişi Sahili kalecisinden önce topa ulaştı ancak kolunu açık bir şekilde kullanarak kaleciyi bariz bir şekilde engelledi; hakem Benitez, Almanya'nın 1-0 öne geçmesini sağlayacak olabilecek golü iptal etti
21' NMECHA, FOFANA'YI TERLETTİ: Borussia Dortmund'lu orta saha oyuncusunun şutu hem güçlü hem de isabetliydi; top hafifçe yön değiştirdi ve çok az farkla üstten dışarı çıktı.
18' MUSIALA 1-0'A YAKLAŞTI: Fildişi Sahili ceza sahası sınırında Pavlovic ile Bayern Münih oyuncusu arasında harika bir paslaşmanın ardından, uzak direğe doğru şut çeken oyuncu hedefi çok az farkla ıskaladı
10' ALMANYA GOLÜ KAÇIRDI: Nagelsmann'ın takımının kurduğu pozisyonda Kimmich ortaladı, Havertz'in iyi yönlendirdiği kafa vuruşunu Fofana mucizevi bir şekilde kurtardı