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DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

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Undav oyuna girip Fildişi Sahili’ni mağlup etti: Almanya 2-1; Kessie’nin golü yetmedi

Almanya - Fildişi Sahili
Dünya Kupası
Almanya
Fildişi Sahili

Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak Almanya-Fildişi Sahili maçını canlı takip edin

Almanya gerçekten de asla pes etmiyor. Fildişi Sahili karşısında ilk yarının bitimine az kala, muhteşem bir gol atan Kessie’nin (30’) sayısıyla, Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı milli takım, teknik direktörünün isabetli oyuncu değişikliklerinden – kaybolan Musiala ve Sané'yi sahadan çekip, Deniz Undav gibi etkili bir forveti oyuna sokma cesaretini gösterdi – ve Afrika ekibinin çok sayıda hatasından yararlanarak ikinci yarıda skoru tersine çevirdi ve 94. dakikada maçı 2-1 kazandı.


Almanya milli takımında son 8 maçta 9 gole ulaşan Stuttgart'ın forveti, Toronto'daki bu maçın kahramanı oldu ve bu galibiyetle Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Önce Amiri'nin sağ kanattan ortaladığı topu kafayla ağlara gönderdi (68'), ardından – Pepé’nin muhteşem bir kontra atağını boşa harcayan ve Neuer ile karşı karşıya kaldığında şut çekemeyen Adingra’nın şok edici hatasından sadece birkaç dakika sonra – 94. dakikada Nmecha’nın mükemmel pasını aldı, müthiş bir top kontrolüyle markajını atlattı ve Fofana’yı yakın direğin dibinden geçerek golü attı.


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  • MAÇ SONUÇLARI

    ALMANYA - FİL DİŞİ SAHİLİ 2-1

    GOLCÜLER: 30' Kessie (C), 68', 94' Undav (G)


    ALMANYA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (46' Rudiger), Brown; Pavlovic (60'dan itibaren Amiri), Nmecha; Sané (60'dan itibaren Leweling), Musiala (60'dan itibaren Undav), Wirtz; Havertz (85'den itibaren Goretzka). Teknik Direktör: Nagelsmann.

    FİL DİŞİ SAHİLİ (4-3-3): Y. Fofana; Singo (82'den itibaren Doué), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Inao, Sangaré (75'den itibaren S. Fofana); Diallo (75' Adingra), Bonny (75' Guessand), Diomande (85' Pepé). Teknik Direktör: Faé


    HAKEM: Benitez

    SARI KART: -

    KIRMIZI KART: -

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  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    94' ALMANYA SKORU TERSİNE ÇEVİRİYOR: Nmecha'nın Undav'a attığı mükemmel derin pas, dikkati dağılmış Konan tarafından oyunda tutuldu; Undav, dönerek sol ayağıyla Fofana'ya şans tanımayan bir şut attı. Skor 2-1, Almanlar önde


    91' ALMANYA YİNE 2-1'E YAKIN: Nagelsmann'ın takımından sol kanattan bir kontra atak; Brown'un pasıyla topu alan Amiri, mükemmel bir pozisyondan Fofana'nın eldivenlerinin arasına şutunu gönderiyor


    89' ALMANYA'NIN CEVABI: Wirtz'in Brown'a attığı mükemmel pasın ardından Brown çapraz vuruş denedi, Fofana yine muhteşem bir kurtarış yaptı


    88' ADINGRA NE YAPTI BÖYLE: Oyuna sonradan giren Pepé'nin sağ kanattan muhteşem bir kontra atağı var; Tah'ı geride bırakıp ceza sahasında tamamen yalnız kalan Adingra'yı buluyor, ancak Adingra hemen şut çekmiyor ve Neuer ile karşı karşıya kaldığında rakibine yetişilmesine izin veriyor.


    80' SINGO GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHADAN ÇIKIYOR: Torino'nun eski oyuncusu, kas sakatlığı nedeniyle maçı en kötü şekilde tamamlamak zorunda kaldı. Gözyaşları içinde sahadan çıkan Singo'nun yerine Doué oyuna girdi.


    68' ALMANYA GOLÜ BULDU: Amiri'nin sağdan yaptığı mükemmel ortada, Kessie ve Koussounou Undav'ı gözden kaçırdı; Undav kafayla vurdu ve Fofana'yı yakın mesafeden mağlup etti


    63' HAVERTZ BERABERLİK ŞANSINI KAÇIRDI: Sol kanattan gelen köşe vuruşunda Fildişi Sahili kalecisi Fofana tamamen yerinden çıkamadı ve Arsenal'in forveti kafayı vurdu ancak kaleyi bulamadı


    51' İKİNCİ YARIYI AÇAN İLK FIRSAT: Fildişi Sahili, kontra atakta çok tehlikeli; Diallo, ceza sahasının sağ kanadında topu aldı ve geriye doğru Inao'ya pas verdi, ancak Inao'nun şutu az farkla üstten dışarı çıktı



    İLK YARI


    41' WIRTZ İÇİN FIRSAT: Musiala'nın sol kanattan yaptığı kontra atakta top Wirtz'e geliyor; Wirtz sağ ayağıyla köşeye vurmaya çalışıyor ancak topun yön değiştirmesi sonucu kaleyi bulamıyor.


    30' FİL DİŞİ KİYISI ÖNE GEÇİYOR: Diomande ilk bire bir mücadeleden galip çıkıyor, ortaya Inao atılıyor, Brown'un sektirdiği topa Kessie atlayarak en kolay şekilde topu ağlara gönderiyor


    22' ALMANYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ: Ardından gelen köşe vuruşunda Pavlovic, Fildişi Sahili kalecisinden önce topa ulaştı ancak kolunu açık bir şekilde kullanarak kaleciyi bariz bir şekilde engelledi; hakem Benitez, Almanya'nın 1-0 öne geçmesini sağlayacak olabilecek golü iptal etti


    21' NMECHA, FOFANA'YI TERLETTİ: Borussia Dortmund'lu orta saha oyuncusunun şutu hem güçlü hem de isabetliydi; top hafifçe yön değiştirdi ve çok az farkla üstten dışarı çıktı.


    18' MUSIALA 1-0'A YAKLAŞTI: Fildişi Sahili ceza sahası sınırında Pavlovic ile Bayern Münih oyuncusu arasında harika bir paslaşmanın ardından, uzak direğe doğru şut çeken oyuncu hedefi çok az farkla ıskaladı


    10' ALMANYA GOLÜ KAÇIRDI: Nagelsmann'ın takımının kurduğu pozisyonda Kimmich ortaladı, Havertz'in iyi yönlendirdiği kafa vuruşunu Fofana mucizevi bir şekilde kurtardı

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