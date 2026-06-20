Almanya gerçekten de asla pes etmiyor. Fildişi Sahili karşısında ilk yarının bitimine az kala, muhteşem bir gol atan Kessie’nin (30’) sayısıyla, Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı milli takım, teknik direktörünün isabetli oyuncu değişikliklerinden – kaybolan Musiala ve Sané'yi sahadan çekip, Deniz Undav gibi etkili bir forveti oyuna sokma cesaretini gösterdi – ve Afrika ekibinin çok sayıda hatasından yararlanarak ikinci yarıda skoru tersine çevirdi ve 94. dakikada maçı 2-1 kazandı.





Almanya milli takımında son 8 maçta 9 gole ulaşan Stuttgart'ın forveti, Toronto'daki bu maçın kahramanı oldu ve bu galibiyetle Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Önce Amiri'nin sağ kanattan ortaladığı topu kafayla ağlara gönderdi (68'), ardından – Pepé’nin muhteşem bir kontra atağını boşa harcayan ve Neuer ile karşı karşıya kaldığında şut çekemeyen Adingra’nın şok edici hatasından sadece birkaç dakika sonra – 94. dakikada Nmecha’nın mükemmel pasını aldı, müthiş bir top kontrolüyle markajını atlattı ve Fofana’yı yakın direğin dibinden geçerek golü attı.





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