Unai Simon, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan yolculuğu sırasında “o kadar da çok çaba sarf etmek zorunda kalmadığını” itiraf etti

İspanya, turnuvanın tarih kitaplarını yeniden yazan muhteşem bir savunma performansı sergileyerek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. La Roja, turnuva boyunca sadece tek bir, adeta gözle görülmeyecek kadar küçük bir gol yiyerek dünya şöhretine ulaştı ve 2010’daki efsanevi İspanya takımı, 2006’daki İtalya ve 1998’deki Fransa takımlarının ortak olarak elinde tuttuğu iki gollük önceki tarihi rekoru rahatlıkla kırdı.

Bu son İspanya kadrosu, çeyrek finalde 2-1 kazandıkları maçta sadece Belçika’ya gol izni verdi; ardından Dünya Kupası tarihinin en golcü iki oyuncusu olan Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin yer aldığı Fransa ve Arjantin takımlarına karşı üst üste kalesini gole kapatarak şampiyonluğa ulaştı.