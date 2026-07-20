Getty Images Sport
Çeviri:
Unai Simon, İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan yolculuğu sırasında “o kadar da çok çaba sarf etmek zorunda kalmadığını” itiraf etti
Simon, savunma konusunda sergilediği ustalıkla rekorları kırdı
İspanya, turnuvanın tarih kitaplarını yeniden yazan muhteşem bir savunma performansı sergileyerek ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. La Roja, turnuva boyunca sadece tek bir, adeta gözle görülmeyecek kadar küçük bir gol yiyerek dünya şöhretine ulaştı ve 2010’daki efsanevi İspanya takımı, 2006’daki İtalya ve 1998’deki Fransa takımlarının ortak olarak elinde tuttuğu iki gollük önceki tarihi rekoru rahatlıkla kırdı.
Bu son İspanya kadrosu, çeyrek finalde 2-1 kazandıkları maçta sadece Belçika’ya gol izni verdi; ardından Dünya Kupası tarihinin en golcü iki oyuncusu olan Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin yer aldığı Fransa ve Arjantin takımlarına karşı üst üste kalesini gole kapatarak şampiyonluğa ulaştı.
- Getty Images Sport
Altın Eldiven ödülünün sahibi, seçkin takım arkadaşlarına teşekkür etti
Simon, turnuvanın en iyi kalecisi olarak Altın Eldiven ödülünü resmen alırken, Athletic Bilbao’nun kalecisi maç sonrası basın toplantısında tüm övgüyü savunma hattına yönlendirdi. 29 yaşındaki kaleci, Kuzey Amerika’daki zorlu eleme aşamaları boyunca aldığı eşsiz desteği vurguladı.
Simon, ESPN’e verdiği demeçte, “Turnuva boyunca kullandığım tüm eldivenler konuşabilseydi, size şunu söylerdi: Sonuçta, diğer kaleciler kadar çok çalışmak zorunda kalmadılar. Bence tüm bu galibiyetleri elde edebilmemiz, tüm takım arkadaşlarımın sayesinde oldu” dedi.
Messi'nin Arjantin'i finalde neredeyse hiç tehlike yaratamadı
İki finalist arasındaki çarpıcı istatistiksel fark, İspanya’nın sahada mutlak üstünlüğünü ortaya koydu. Simón, turnuvanın en iyi bireysel ödülünü, bir ay boyunca toplamda sadece 14 kurtarışla elde ederken, Arjantinli Emiliano Martínez ise takımını turnuvada tutmak için sadece Pazar günü 11 kurtarış yaparak yorucu ve rekor kıran bir performans sergilemek zorunda kaldı.
İspanya’nın hücum hattı, Arjantin ceza sahasını durmaksızın bombaladı ve şut sayısında rakibini 20-2 gibi şaşırtıcı bir farkla geride bıraktı. Hatta, Lionel Scaloni’nin hayal kırıklığına uğramış takımı, son üçte bir sahada topu hiç alamadı ve maçın ilk uzatma devresinin sonlarına doğru ancak ilk şutunu atabildi.
- Getty Images Sport
De la Fuente yönetimindeki tarihi bir dönem
İspanya’nın New Jersey’deki zaferi, De la Fuente yönetiminde olağanüstü bir üçlü zafer serisini tamamladı. De la Fuente, göreve gelmesinden bu yana dört yıldan kısa bir sürede 2023 UEFA Uluslar Ligi, Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası’nı kazandı; bu başarı, onu Dünya Kupası’nı kazanan tarihin en yaşlı teknik direktörü yaptı. Arjantin'i mağlup ederek kazanılan final zaferi, İspanya'nın Mart 2024'ten bu yana süren yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.
De la Fuente’nin Euro 2024 zaferi, başlı başına bir turnuva rekoru olarak öne çıkmıştı; İspanya, Almanya’da oynadığı yedi maçı da kazanmış ve finalde İngiltere’yi mağlup etmişti. Bu üstünlük, bu yazki Dünya Kupası’na da yansıdı ve De la Fuente, milli takım tarihinin en büyük teknik direktörleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun