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Unai Emery, PSG hamlesine çalım attı! Aston Villa, Emiliano Martinez'in ayrılığı yaklaşırken Zion Suzuki için 30 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Villa, Suzuki anlaşmasına vardı
The Athletic'e göre Aston Villa, Parma kalecisi Suzuki ile beş yıllık anlaşma yaparak iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Aston Villa, 23 yaşındaki oyuncunun imzasını almak için Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarıyla anıldığı yoğun spekülasyonlarla geçen bir yazın ardından hızlı hareket etti. Haberlere göre, Aston Villa, oyuncu ile Fransız devi Paris Saint-Germain arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinden faydalanarak Japon milli oyuncuyu kadrosuna kattı.
Bu transferin mali paketi, Suzuki'nin dünya futbolunda yükselen konumunu yansıtacak ölçüde yüksek. Aston Villa'nın başlangıçta 30 milyon € (25,6 milyon £) ödeyeceği, ileride eklenecek bonuslarla birlikte toplam bedelin 35 milyon € (30 milyon £) seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
PSG anlaşması son anda çöktü
Villa'nın Suzuki'yi transfer etmesinin önü, PSG ile görüşmelerin dramatik şekilde çökmesinin ardından açıldı. Avrupa şampiyonunun, kaleciyi hafta başında kadrosuna katmayı garantilediğine inanılıyordu; hatta sağlık kontrolü için özel bir uçuş bile ayarlanmıştı. Ancak anlaşma, Suzuki'nin menajerlerinin komisyon ücretleri konusunda taleplerini artırdığı yönündeki haberler nedeniyle son anda bozuldu.
Suzuki'nin gelişi, Japonya ile Dünya Kupası'nda sergilediği dikkat çekici performansın ardından değerinin hızla yükselmesinden sonra geldi. Üst düzey birçok takım için öncelikli hedef haline gelmesinde, topu oyuna sokmadaki olağanüstü becerisi belirleyici oldu; ancak Villa'nın ısrarı karşılığını verdi. Geçen sezon Parma formasıyla 22 maçta 6 gole kapama yapan ABD doğumlu kalecinin, artık Villa Park'ta Emery yönetimindeki yeni projede kilit bir isim olması bekleniyor.
Martinez ayrılığı yakın mı?
Suzuki'nin gelişi, neredeyse kesin olarak Emiliano Martinez'in Birmingham'daki başarılarla dolu döneminin sonuna işaret ediyor. Arjantinli 2022 Dünya Kupası şampiyonu, kısa süre önce yeni bir teklifle geri dönen Juventus'un yoğun ilgisinin odağında. Sky Sports'a göre İtalyan devi, sabit 6 milyon sterlin bonservis bedeli ve 2,5 milyon sterlinlik bonuslardan oluşan toplam 8,5 milyon sterlinlik bir teklif sundu.
Villa daha önce 1 numarasının satılık olmadığı konusunda net bir tavır sergilese de tablo açıkça değişti. Kulüp artık bir ayrılığı kolaylaştırmaya hazır, ancak haberlerde sabit 8,5 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli istediği ve ekstraları kabul etmediği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Villa Park'ta bir dönemin sonu
Martinez’in ayrılması halinde, ardında dikkate değer bir miras bırakacak. 2020’de takıma katıldığından bu yana 256 maça çıktı, geçen sezon kulübün UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşamasına yardımcı oldu ve taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline geldi.
Villa transfer piyasasında şimdiden hareketliydi; Johan Manzambi ve Joao Gomes’i kadrosuna kattı. Suzuki’nin eklenmesi ise yapbozun son parçasını temsil ediyor. UEFA Süper Kupa’da PSG’ye karşı alınan kıl payı yenilgiye rağmen, kulüp Premier League’de Brighton’a karşı oynayacağı sezon açılış maçına hazırlanırken hava iyimserliğini koruyor.
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