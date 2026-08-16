The Athletic'e göre Aston Villa, Parma kalecisi Suzuki ile beş yıllık anlaşma yaparak iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Aston Villa, 23 yaşındaki oyuncunun imzasını almak için Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarıyla anıldığı yoğun spekülasyonlarla geçen bir yazın ardından hızlı hareket etti. Haberlere göre, Aston Villa, oyuncu ile Fransız devi Paris Saint-Germain arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesinden faydalanarak Japon milli oyuncuyu kadrosuna kattı.

Bu transferin mali paketi, Suzuki'nin dünya futbolunda yükselen konumunu yansıtacak ölçüde yüksek. Aston Villa'nın başlangıçta 30 milyon € (25,6 milyon £) ödeyeceği, ileride eklenecek bonuslarla birlikte toplam bedelin 35 milyon € (30 milyon £) seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.



