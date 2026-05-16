Unai Emery, Pep Guardiola'yı "en büyük dahi" olarak nitelendirirken Mikel Arteta'yı övdü; Aston Villa teknik direktörü ise Man City ve Arsenal'deki meslektaşlarından "ders aldığını" söyledi

Dünya futbolunun en titiz taktikçilerinden biri olarak hızla yükselen şöhretine rağmen Emery, futbolla ilgili alçakgönüllü bir öğrencisi olmaya devam ediyor. Aston Villa’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyarak – Liverpool’u 4-2 yenerek heyecan verici bir şekilde garantiledi – ve bir Avrupa finaline ulaştıran eski Arsenal teknik direktörü, teknik direktörlük koltuğunda altın standardı belirlemeye devam eden meslektaşları hakkında düşünmek için zaman ayırdı.

Günümüzün seçkin teknik direktörleri hakkında konuşan Emery, Manchester City teknik direktörünü en yüksek övgülerle anmıştır. Emery, Marca'ya verdiği demeçte, "Pep zaten bir efsane ve bence, kariyeri boyunca sergilediği ve sergilemeye devam ettiği her şey göz önüne alındığında, teknik direktörlük dünyasının en büyük dehası" dedi. "Seviye inanılmaz derecede yüksek. Luis Enrique'nin seviyesi inanılmaz, özellikle Paris Saint-Germain'i yönetmenin zorluğu göz önüne alındığında; olağanüstü bir iş çıkarıyor."