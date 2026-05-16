Unai Emery, Pep Guardiola'yı "en büyük dahi" olarak nitelendirirken Mikel Arteta'yı övdü; Aston Villa teknik direktörü ise Man City ve Arsenal'deki meslektaşlarından "ders aldığını" söyledi
Pep Guardiola'nın dehası
Dünya futbolunun en titiz taktikçilerinden biri olarak hızla yükselen şöhretine rağmen Emery, futbolla ilgili alçakgönüllü bir öğrencisi olmaya devam ediyor. Aston Villa’yı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyarak – Liverpool’u 4-2 yenerek heyecan verici bir şekilde garantiledi – ve bir Avrupa finaline ulaştıran eski Arsenal teknik direktörü, teknik direktörlük koltuğunda altın standardı belirlemeye devam eden meslektaşları hakkında düşünmek için zaman ayırdı.
Günümüzün seçkin teknik direktörleri hakkında konuşan Emery, Manchester City teknik direktörünü en yüksek övgülerle anmıştır. Emery, Marca'ya verdiği demeçte, "Pep zaten bir efsane ve bence, kariyeri boyunca sergilediği ve sergilemeye devam ettiği her şey göz önüne alındığında, teknik direktörlük dünyasının en büyük dehası" dedi. "Seviye inanılmaz derecede yüksek. Luis Enrique'nin seviyesi inanılmaz, özellikle Paris Saint-Germain'i yönetmenin zorluğu göz önüne alındığında; olağanüstü bir iş çıkarıyor."
Premier Lig'in en iyilerinden ders almak
Premier Lig'in zirvesindeki rekabet, her teknik direktörü ya uyum sağlamaya ya da geride kalmaya zorladı. 2022'de Aston Villa'nın başına geçen Emery için, eski kulübü Arsenal'de Arteta'nın taktiksel evrimini izlemek, zengin bir bilgi kaynağı oldu. Emery, Gunners'ın teknik direktörünün modern teknik direktörlük dünyasının önemli bir parçası olarak hızlı yükselişine dikkat çekti. Arteta'nın takımı, ligin bitmesine sadece iki maç kala Premier Lig tablosunda lider durumda ve 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğuna yaklaşıyor.
Emery, Villa Park'taki kendi yöntemlerini geliştirmek için rakiplerini sürekli takip ettiğini itiraf etti. "Son yıllarda hem rekabet gücü hem de bilgisi açısından Arteta'nın yükselişi var. Üçünden de çok şey öğreniyorum. Iraola da olağanüstü sezonlar geçiriyor. Rayo ile [Conference League] finalinde oynayacak olan Iñigo Pérez'den de bahsetmek zorundayız. Bu olağanüstü bir şey. Tecrübesi ve rekabetçi ruhu kesinlikle ortada," diye ekledi.
Avrupa ile özel bir ilişki
Emery’nin adı, özellikle dört kez kupayı kaldırdığı Avrupa Ligi’nde, kıtasal başarılarla özdeşleşmiştir. Aston Villa’yı Freiburg’a karşı oynayacakları bir başka Avrupa finali için hazırlarken, Valencia, Sevilla, Arsenal ve Villarreal’deki deneyimlerinin bir teknik direktör olarak kimliğini nasıl şekillendirdiğini değerlendirdi.
"Avrupa benim için çok önemli. Öncelikle Avrupa futboluna ve her şeyden önce mücadele etme fırsatı bulduğum kulüplere minnettarlığımdan dolayı," diye açıkladı Emery. "Valencia ile UEFA Kupası'nda başladım ve iki kez çeyrek finale, bir kez de yarı finale yükseldik. Sevilla'da ise Avrupa Ligi'nin kulüp ve taraftarlar için ne anlama geldiğini anladım. Bana o rekabet ruhunu aşıladılar ve kupayı üç kez kazandık."
Aston Villa'nın itibarını geri kazanmak
Villa ile olan yolculuk, Konferans Ligi'nden Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılmaya hak kazanmaya uzanan hızlı bir yükseliş oldu. Emery için hedef sadece kupa kazanmak değil, tarihi Birmingham kulübünü kıtanın devleri arasında hak ettiği yere geri döndürmek.
"Bu, büyümemizde atılan bir başka adım. Conference'da oynamaya başladık, ardından Şampiyonlar Ligi'ne çıktık ve PSG'ye karşı çeyrek finale yükseldik. Şimdi ise Avrupa Ligi finalindeyiz," dedi Emery. "Tüm bunlar, çıktığımız yolculuğun bir sonucu. Aston Villa için bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu bir prestij meselesi, kulübü Avrupa'da yeniden konumlandırmak, herkese bu kulübün on yıllar önce bir Avrupa Kupası kazandığını hatırlatmak ve onu önemli bir Avrupa markası olarak yeniden tesis etmek demek."