Emery, Goretzka'nın süren yokluğunun takımı için önemli bir engel oluşturduğunu kabul etti. Bayern Münih'teki kupalarla dolu döneminin ardından bonservissiz olarak Villa Park'a gelen Alman milli oyuncunun, bu yaz büyük değişim yaşayan orta sahaya tecrübeli bir katkı sunması bekleniyordu. Ancak artan antrenman yoğunluğuna verilen reaksiyon, 31 yaşındaki oyuncunun kulüp adına ilk maçına çıkmasını ertelemesine neden oldu ve bu da teknik ekibi, ligde zorlu bir form döneminde alternatif çözümler aramaya itti.

Emery, kulübün kıtasal taahhütleri öncesinde medyanın karşısına çıktı ve bu seviyede bir oyuncuyu takım adına henüz topa bile dokunmadan kaybetmenin zorluğunu kabul etti. İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Goretzka'nın sorunu biraz can sıkıcı ama onun yerine oynayabilecek oyuncularımız var. Döndüğünde, umarım antrenman ve maçlarda istikrar yakalayabilir ve biz de onun tecrübesini ekleyebiliriz. O, sahip olduğu seviye ile farklı kulvarlarda bize yardımcı olacak bir oyuncu."