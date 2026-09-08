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Unai Emery, Leon Goretzka’nın sakatlığı nedeniyle yaşanan darbeye hayıflandı ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki karşılaşmanın Aston Villa’nın sezonunu başlatmasını umuyor
Emery, Goretzka'nın yokluğunun bir aksilik olduğunu kabul etti
Emery, Goretzka'nın süren yokluğunun takımı için önemli bir engel oluşturduğunu kabul etti. Bayern Münih'teki kupalarla dolu döneminin ardından bonservissiz olarak Villa Park'a gelen Alman milli oyuncunun, bu yaz büyük değişim yaşayan orta sahaya tecrübeli bir katkı sunması bekleniyordu. Ancak artan antrenman yoğunluğuna verilen reaksiyon, 31 yaşındaki oyuncunun kulüp adına ilk maçına çıkmasını ertelemesine neden oldu ve bu da teknik ekibi, ligde zorlu bir form döneminde alternatif çözümler aramaya itti.
Emery, kulübün kıtasal taahhütleri öncesinde medyanın karşısına çıktı ve bu seviyede bir oyuncuyu takım adına henüz topa bile dokunmadan kaybetmenin zorluğunu kabul etti. İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Goretzka'nın sorunu biraz can sıkıcı ama onun yerine oynayabilecek oyuncularımız var. Döndüğünde, umarım antrenman ve maçlarda istikrar yakalayabilir ve biz de onun tecrübesini ekleyebiliriz. O, sahip olduğu seviye ile farklı kulvarlarda bize yardımcı olacak bir oyuncu."
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu, sosyal medyada kişisel bir güncelleme paylaştı
Oyuncunun kendisi, yeni yıldızlarını sahada görmek için sabırsızlanan Villa taraftarına durumu açıklamak üzere sosyal medyaya başvurdu. Goretzka, Almanya'daki döneminin sonlarına doğru maçlarda sınırlı süre almasının ardından vücudunun yeni antrenman programının zorluklarına uyum sağlamakta zorlandığını açıkladı. Gecikmenin en az bir ay sürmesi bekleniyor; bu da onun eylül ortasındaki milli maçların ardından iç saha futbolu yeniden başlayana kadar forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
"Ne yazık ki vücudum, sahalardan uzak kaldığım dönemin ardından artan iş yüküne tepki verdi. Bu sinir bozucu, ancak tam güçle geri dönebilmek için şimdi bu kısa molaya ihtiyacım var. Önümüzdeki günleri, milli ara da dahil olmak üzere, tamamen iyileşmek için kullanacağım" dedi Goretzka.
Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yeni umut getiriyor
Villa, 2026-27 sezonuna hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla başladı. Premier League'deki ilk üç maçından bir beraberlik ve iki yenilgiyle ayrıldı. Premier League'de şu anda puan alma konusunda yaşanan sıkıntı, Villa'nın geçen sezonun sonunda yaşadığı coşkuyla keskin bir tezat oluşturuyor.
Son performansları ve galibiyet ihtiyacını değerlendiren Emery, şöyle dedi: "Bence son maçta... kolektif olarak bazı gelişmeler gösterdik. Sezon sonunda hedefimiz olarak Premier League'i belirleyerek başladık ve ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ yeterli değil, çünkü iyi sonuçlar almıyoruz ama yarın yeni bir sınav var ve Avrupa'da yeni bir sınav."
"Şampiyonlar Ligi'nde burada olmak fantastik bir şey ve bunu nasıl başardığımız konusunda, ligi dördüncü sırada bitirerek ve Avrupa'da kazanarak bunu nasıl yaptığımızla gurur duymayı sürdürebiliriz. Ama bu yeni bir bölüm ve tamamen farklı. Buradaki projeye başladığımızda sahip olduğumuz vizyon, en yüksek beklentimizin içindeydi, hatta belki de üst üste dört yıl Avrupa'da olmak, bunların ikisinin Şampiyonlar Ligi'nde olması bile yoktu."
- AFP
Brugge'de zorlu bir sınav bekliyor
Brugge deplasmanının kendine özgü zorlukları ve tarihsel yükü var. Villa, 2024'te bu turnuvadaki önceki karşılaşmada aldığı 1-0'lık yenilginin anılarını geride bırakmak için Belçika'ya gidiyor. Emery, Goretzka ve sakat Johan Manzambi olmadan bu maça çıkmak zorunda kalacak, ancak Joao Gomes'in cezasının sona ermesiyle geri dönmesi elini güçlendiriyor.
Ayrıca Belçika ekibi de karşılaşmaya çok formda giriyor; iç liginde sezona müthiş bir başlangıç yaparak ilk beş maçının dördünü kazandı.
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