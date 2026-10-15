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Unai Emery, Fenerbahçe karşısındaki 6-0'lık galibiyetin ardından Aston Villa'ya Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynama çağrısı yaptı. Teknik direktör, galibiyeti “ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım” olarak nitelendirdi
İspanyol teknik direktör iddialı hedefler belirliyor
Emery, kulübü tarihinin Avrupa'daki en büyük galibiyetine taşıdıktan sonra Villa'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynama çağrısında bulundu. Nicolas Jackson ve Ross Barkley'nin ikişer, Johan Manzambi ve Tammy Abraham'ın ise birer golü, Galler Prensi'nin izlediği Villa Park'ta Fenerbahçe'nin 6-0'lık ağır yenilgisini getirdi. Sezonun uzun süredir beklenen ilk iç saha galibiyeti, eski Manchester United forveti Mason Greenwood'un Ocak 2022'den bu yana ülkede ilk kez sahaya çıkarak İngiliz futboluna dönüşünü de gölgeledi.
- Getty Images Sport
Teknik direktör daha fazla taktiksel kontrol talep ediyor
Villa, doğum gününü kutlayan Manzambi'nin golü ve Jackson'ın bitiriciliğini konuşturduğu iki golle ilk yarıyı 3-0 önde kapatsa da zaman zaman şansının yardımına ihtiyaç duydu. Zion Suzuki, Vedat Muriqi'ye gol izni vermezken Oguz Aydin üst direğe takıldı.
Sezona çalkantılı bir başlangıç yapan takımının inişli çıkışlı performansını değerlendiren Emery, şunları söyledi: "Evimizdeki ilk galibiyetimizden dolayı çok mutluyuz. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzdan pek memnun değildim. Gol atamadılar ama Zion [Suzuki] harika oynadı, üst direğe takıldılar.
"Maçı daha iyi kontrol etmek istiyorduk. İkinci yarıda, ilk yarıda iyi yapamadığımız şeyleri düzeltmeyi planladık ve bence bunu başardık. Ardından onları durdurmaya çalıştık ve üç gol daha attık. 6-0'ı hak ettiklerini düşünmüyorum ama bizim için evimizdeki ilk galibiyetimizi almak, farklı oyuncuları nasıl kullanabildiğimizi görmek ve kaydettiğimiz ilerleme önemli."
Yaz aylarında takıma katılan oyuncuların uyumunu ve doğrudan katılım hedeflerini de değerlendiren Emery, sözlerine şöyle devam etti: "Kapasitemizin farklı yönlerinden yararlanmalıyız. Bazen duran toplardan gol atabiliriz. Bazen önde baskı sonrası geçiş oyunuyla gol bulabiliriz. Bazen de geçiş oyununda iyi goller atacağız. Bugün farklı türde goller attığımızı düşünüyorum ve bu bana güven veriyor.
"Bugünden önce de kendime güveniyordum ama hâlâ yapacak çok işimiz var. Yapımız güçlü, ancak daha fazla zamana ihtiyacımız var. Giderek daha iyi oluyor, ihtiyaç duyduğumuz dengeyi giderek daha iyi kuruyoruz. Bugün ileriye doğru çok büyük bir adım attık. Aldığımız üç puan da puan tablosundaki yerimiz açısından önemli. Hedeflerimiz büyük. Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynamak istiyoruz."
Hücum yıldızları unutulmaz bir gecenin tadını çıkarıyor
Manzambi'nin Ismail Yuksek tarafından düşürülmesinin ardından Jackson, 68. dakikada penaltıyı kullanıp hat-trick yapmak istedi. Ancak Emery, penaltıyı kullanacak oyuncunun başından beri Barkley olduğunu açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Dört dakika sonra da kaleci Ederson'u geçen, savunmaya çarpıp yön değiştiren bir şutla ikinci golünü attı.
Hat-trick fırsatını kaçırdığı için yaşadığı olası hayal kırıklığını önemsemeyen ve birlikte oynadığı diğer forvetleri öven Jackson, TNT Sports'a şunları söyledi: "En önemli şey kazanmamız. Umarım bir dahaki sefere hat-trick yaparım.
"O [Manzambi] çok iyi bir oyuncu. Birlikte oynadığımız için gerçekten mutluyum. Umarım birlikte çok daha fazla gol atarız.
"O [Ibrahim Mbaye] harika bir oyuncu. [Senegal] millî takımında da birlikteyiz. Umarım daha fazla oynama şansı bulur. Çok hızlı. Onun yanımızda olması güzel."
21. yaş gününde, ailesinin önünde hayalini kurduğu bir ilke imza atan Manzambi ise şöyle konuştu: "Bugün çok iyiydi. Altı gol attık ve gol yemedik. Bu çok güzel. Taraftarlar için harika. Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçım ve ilk golüm, üstelik doğum günümde. Ailem burada. Bu benim için çok güzel. Harika bir takım. Harika taraftarlar. Burada oynadığım için çok mutluyum."
- Getty Images Sport
Elverişli fikstür, elemeleri geçme umutlarını artırıyor
İlk iki maçından tam puan alan Villa, Şampiyonlar Ligi puan tablosunun üst sıralarında rahat bir konumda. Emery'nin öğrencileri, gelecek hafta Norveç ekibi Viking'i ağırlayacakları maçta Avrupa'daki yüzde 100'lük başlangıçlarını sürdürmek için iyi bir konumda. Midlands ekibi ise iç sahadaki bu etkileyici performansın ligdeki formunu yeniden canlandırmasını ve 2026-27 sezonu boyunca puan tablosunda istikrarlı biçimde yükselmesini sağlamasını umuyor.
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