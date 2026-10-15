Villa, doğum gününü kutlayan Manzambi'nin golü ve Jackson'ın bitiriciliğini konuşturduğu iki golle ilk yarıyı 3-0 önde kapatsa da zaman zaman şansının yardımına ihtiyaç duydu. Zion Suzuki, Vedat Muriqi'ye gol izni vermezken Oguz Aydin üst direğe takıldı.

Sezona çalkantılı bir başlangıç yapan takımının inişli çıkışlı performansını değerlendiren Emery, şunları söyledi: "Evimizdeki ilk galibiyetimizden dolayı çok mutluyuz. Ancak ilk yarıdaki oyunumuzdan pek memnun değildim. Gol atamadılar ama Zion [Suzuki] harika oynadı, üst direğe takıldılar.

"Maçı daha iyi kontrol etmek istiyorduk. İkinci yarıda, ilk yarıda iyi yapamadığımız şeyleri düzeltmeyi planladık ve bence bunu başardık. Ardından onları durdurmaya çalıştık ve üç gol daha attık. 6-0'ı hak ettiklerini düşünmüyorum ama bizim için evimizdeki ilk galibiyetimizi almak, farklı oyuncuları nasıl kullanabildiğimizi görmek ve kaydettiğimiz ilerleme önemli."

Yaz aylarında takıma katılan oyuncuların uyumunu ve doğrudan katılım hedeflerini de değerlendiren Emery, sözlerine şöyle devam etti: "Kapasitemizin farklı yönlerinden yararlanmalıyız. Bazen duran toplardan gol atabiliriz. Bazen önde baskı sonrası geçiş oyunuyla gol bulabiliriz. Bazen de geçiş oyununda iyi goller atacağız. Bugün farklı türde goller attığımızı düşünüyorum ve bu bana güven veriyor.

"Bugünden önce de kendime güveniyordum ama hâlâ yapacak çok işimiz var. Yapımız güçlü, ancak daha fazla zamana ihtiyacımız var. Giderek daha iyi oluyor, ihtiyaç duyduğumuz dengeyi giderek daha iyi kuruyoruz. Bugün ileriye doğru çok büyük bir adım attık. Aldığımız üç puan da puan tablosundaki yerimiz açısından önemli. Hedeflerimiz büyük. Şampiyonlar Ligi'nde başrol oynamak istiyoruz."