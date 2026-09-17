Villa teknik direktörü, ilk 11'e yeniden girebilmesi için Chelsea'den kiralanan Garnacho'nun çalışma disiplinini ciddi şekilde geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak oyuncuya açık bir meydan okuma yaptı. Stamford Bridge'den West Midlands ekibine sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Arjantinli milli oyuncu, Villa Park'taki kariyerine can sıkıcı bir başlangıç yaptı. Gelişi etrafındaki heyecana rağmen 22 yaşındaki oyuncu şu ana kadar yalnızca üç kez oyuna sonradan girdi; Brighton ve Arsenal yenilgilerinde, ayrıca Hull City ile berabere biten maçta forma şansı buldu.

Emery, eski Manchester United oyuncusunun kadrodaki mevcut durumunu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve sadece isminin ona sahada yer kazandırmaya yetmeyeceğini açıkça ortaya koydu. "[Onun] çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Çalış, çalış, antrenman yap, çalış," dedi Emery. "Süre alabildiğinde, iyi oynamaya çalışmalı. Gelişiyor ama şu anda önünde oyuncular var. Garnacho biraz geride, çünkü sezon öncesinde yaşadığımız bazı durumlar oldu. İhtiyacı olan süre boyunca sabırlı olmanın zamanı."