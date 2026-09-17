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Unai Emery'den Chelsea'den kiralık Alejandro Garnacho'ya sert uyarı: Aston Villa'da gençlerin gerisinde kalıyor
Emery, yavaş başlangıcın ardından Garnacho'dan daha fazlasını istiyor
Villa teknik direktörü, ilk 11'e yeniden girebilmesi için Chelsea'den kiralanan Garnacho'nun çalışma disiplinini ciddi şekilde geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak oyuncuya açık bir meydan okuma yaptı. Stamford Bridge'den West Midlands ekibine sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen Arjantinli milli oyuncu, Villa Park'taki kariyerine can sıkıcı bir başlangıç yaptı. Gelişi etrafındaki heyecana rağmen 22 yaşındaki oyuncu şu ana kadar yalnızca üç kez oyuna sonradan girdi; Brighton ve Arsenal yenilgilerinde, ayrıca Hull City ile berabere biten maçta forma şansı buldu.
Emery, eski Manchester United oyuncusunun kadrodaki mevcut durumunu değerlendirirken sözünü sakınmadı ve sadece isminin ona sahada yer kazandırmaya yetmeyeceğini açıkça ortaya koydu. "[Onun] çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Çalış, çalış, antrenman yap, çalış," dedi Emery. "Süre alabildiğinde, iyi oynamaya çalışmalı. Gelişiyor ama şu anda önünde oyuncular var. Garnacho biraz geride, çünkü sezon öncesinde yaşadığımız bazı durumlar oldu. İhtiyacı olan süre boyunca sabırlı olmanın zamanı."
- Getty Images Sport
Genç yıldızlar, Chelsea'den kiralanan oyuncuyu tercih sıralamasında geride bıraktı
Garnacho açısından belki de en endişe verici unsur, Emery'nin mevcut hiyerarşide onu geride bırakan birkaç akademi oyuncusu ve genç transferi özellikle vurgulaması oldu. Villa'nın teknik patronu, şu anda dikkatini çeken oyuncular olarak gençler George Hemmings ve Ibrahim Mbaye'nin yanı sıra yazın takıma katılan 20 yaşındaki Brezilyalı Alysson'ın adını verdi. Bu kamuoyu önündeki itiraf, bu sezon Villa hücumunun odak noktalarından biri olması beklenen Arjantinli için net bir uyarı niteliği taşıyor.
Emery, Garnacho'nun yokluğunda öne çıkan genç oyunculara övgüler yağdırırken, onların kendi taktik taleplerine uyumuna da dikkat çekti. Teknik adam, "George harika oynuyor. Alysson da olayları iyi anlıyor ve bize benim istediğim şeyleri veriyor. Mbaye de iyi karşılık verdi. Rekabetçi bir takım ve sahip olduğumuz stile uygun şekilde rekabet edecek oyuncular istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kupadaki başarı, Villa'ya çok ihtiyaç duyduğu bir moral verdi
Coventry City karşısında alınan galibiyet, Premier League sezonunun ilk bölümünde istikrar yakalamakta zorlanan Aston Villa için kritik bir ileri adımdı. Yaz aylarında kadroda yaşanan önemli değişimlerin ardından takım, ligdeki ilk dört maçından sadece bir puan çıkarabilmiş ve proje üzerinde erken baskı oluşmuştu. Ancak Tammy Abraham'ın iki golü ve Ross Barkley'nin kaydettiği golle gelen Carabao Cup galibiyeti, gruba yeniden bir miktar özgüven aşıladı.
"Şu anda rekabet ediyoruz, hedeflerimizin yönüne girmeye çalışıyoruz. Bu hedeflerden biri de bize katılan oyuncularla rahat etmek ve özgüven kazanmayı sağlamaya çalışmak. Bence bugün önemli bir maç ve elbette Tammy'nin [Abraham] attığı iki gol bize özgüven veriyor. Bu yüzden bugün bunu başarmaya çalışırken bir adım ileri gittik. Elbette bu oyuncularla daha iyi hale gelmek için zamana ihtiyacımız olacak" dedi.
- Getty Images Sport
Tottenham maçı öncesi sakatlık güncellemeleri
Villa bu cumartesi Tottenham Hotspur karşısında zorlu bir maça hazırlanırken, Emery kilit orta saha oyuncusu Joao Gomes'un durumuyla ilgili endişe yaşıyor. Brezilyalı oyuncu Coventry karşısındaki kupa galibiyetini kaçırdı ve takım sonunda kazansa da onun yokluğu orta sahada hissedildi. Emery, oyuncunun hafta sonundaki maçta görev alıp alamayacağını belirlemek için sağlık ekibinin önümüzdeki 48 saat boyunca kendisini yakından takip edeceğini doğruladı.
"Geri dönmesi için birkaç güne ihtiyacı var. Onu yarın ve cuma günü test edeceğiz. Her şey yolunda giderse cumartesi için hazır olabilir" dedi Emery.
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