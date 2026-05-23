Pazar günkü maç, Emery ile Guardiola arasında, Guardiola’nın Barcelona ve City’deki görev dönemleri boyunca oynanan 19. karşılaşma olacak. Emery, ilk 13 maçın hiçbirinde takımını galibiyete taşıyamamış, ancak 2023 yılında Villa ile nihayet ilk zaferini tatmıştı. O günden bu yana Villa, City’yi iki kez daha mağlup etti. Bu ortak geçmiş, iki teknik direktör arasında özel bir bağ oluşturdu ve Emery, City’deki meslektaşına büyük saygı duyduğunu dile getirdi.

"Guardiola'ya karşı oynamak benim için bir zevk. Onunla karşılaşmak benim için bir zevk, bir onur. Onunla 2008/09 sezonunda karşılaşmaya başladım, o Barcelona'da antrenörlüğe başlamıştı ve ben de Valencia'da forma giyiyordum," dedi.

"Dört yıl üst üste rekabet ettik, Barcelona ve Valencia. O dönem, onun Barcelona'daki en iyi dönemiydi. Oynadıkları futbol inanılmazdı, etkisi inanılmaz derecede iyiydi ve biz her zaman üçüncü oluyorduk.

“Ve onu yenemedim. Valencia, Barcelona’yı yenemedi, Unai Emery, Guardiola’yı yenemedi ve basın toplantısında bana ‘Guardiola’yı yenemiyorsun’ diye soruyorlardı.

"Ben de şöyle cevap veriyordum: 'Eğer burada uzun süre kalırsam, onunla karşılaşmak gerçekten harika olacak'. Ve şimdi, Pazar günü, onunla oynayacağım.

“Bu benim için bir onur, bir zevk, çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörü. Açıkçası, diğer teknik direktörler için büyük bir ilham kaynağı. Tek dahi o, ve rekabetçi bir insan olarak her zaman, her gün öyle, çünkü Amazon’daki veya YouTube’daki farklı yayınlarda ya da her yerde takımını nasıl yönettiğini izleyerek kendimi onunla özdeşleştirebiliyor ve daha iyi anlayabiliyorum.”

Şöyle devam etti: “Uzun bir aradan sonra burada onu yendim, Aston Villa ve Manchester City ile burada onu yendim ve bana her zaman büyük saygı gösterdiği için ona çok minnettarım.

"Benim için o en iyi teknik direktör, ama aynı zamanda harika bir insan. Ona saygı duyuyorum çünkü bence alçakgönüllü. Bana karşı her zaman çok saygılı ve bunu diğer teknik direktörlere, futbolda ve hatta hayatta da görebiliyorum."