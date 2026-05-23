Getty Images Sport
Çeviri:
Unai Emery, Avrupa Ligi finali kutlamalarının ardından en iyi Aston Villa ilk 11'ini belirlemenin zor bir iş olduğunu kabul ediyor; teknik direktör, Pep Guardiola ile yapılacak son karşılaşmaya hazırlanıyor
Kutlamaların ardından rekabetçi bir ilk 11 seçmek
Villa, Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u 3-0 mağlup ederek Avrupa’nın en prestijli turnuvasına dönüşünü garantiledi ve Birmingham’da coşkulu kutlamalar yaşandı. Ancak Premier Lig’de son bir maç kalmışken Emery, işin henüz bitmediğinin son derece farkında. Teknik direktör, takımın ilk dört sırayı garantilemenin getirdiği coşkunun ardından kadronun odak noktasında bir kayma olduğunu gözlemledi; bu durum, Etihad Stadyumu’na yapılacak deplasman için yaptığı planlamayı zorlaştırdı.
Emery, ana hedeflerine ulaşmanın getirdiği duygusal rahatlamanın, antrenmanlarda aynı yoğunluğu sürdürmeyi zorlaştırdığını belirtti. Teknik direktör, bu başarının önemini kabul etse de, kutlamaların performansa nasıl etki edeceği konusunda temkinli davranıyor. Kendisinin görevi, böylesine yorucu ve başarılı bir sezonun ardından hangi oyuncuların zihinsel ve fiziksel olarak en üst düzeyde rekabet etmeye hazır olduğunu belirlemek.
"Ciddi olmaya çalışacağım. En iyi 11'i sahaya sürmeye çalışacağım ve rakibe saygı göstermeye odaklanacağım, ancak bu kolay değil. Üzgünüm, ama bu kolay değil!" diye itiraf etti Emery.
- AFP
Guardiola, Emery ile oynayacağı son maçla veda ediyor
Villa, sezonu Manchester'a yapacakları deplasmanla tamamlayacak; bu maç, İngiltere'de geçirdiği 10 yılın ardından veda edecek olan Pep Guardiola'nın Premier Lig şampiyonu takımın başında yöneteceği son maç olacak.
Takımını çevreleyen kutlama atmosferine rağmen Emery, eski rakibine zorlu bir veda yaşatmaya kararlı.
"Bizim için harika bir maç olacak. Ligde dördüncü sıradayız, belki beşinci bitirebiliriz. Bu bizim maçımıza ve Liverpool'un maçına da bağlı, ama kader bizim elimizde ve bu harika bir şey," dedi. "Pazar günü ise Manchester City, ligi kaybetti, ama Arsenal'i tebrik ediyorum. Tabii ki Guardiola harika bir sezon geçirdi, FA Kupası'nı kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde olmasa da, ama tabii ki lig çok zor.
“Premier Lig’de bu şampiyonluğu kazanmak ya da rakibi yenmek çok, çok zor. Onlar da şampiyonluk adayları ve favoriler. Arsenal ve Manchester City, her iki takım da ligde harika bir sezon geçiriyor ve tabii ki Arsenal, (Şampiyonlar Ligi) finalinde oynuyor.”
Emery, uzun süredir rakibi olan kişiye övgüler yağdırıyor
Pazar günkü maç, Emery ile Guardiola arasında, Guardiola’nın Barcelona ve City’deki görev dönemleri boyunca oynanan 19. karşılaşma olacak. Emery, ilk 13 maçın hiçbirinde takımını galibiyete taşıyamamış, ancak 2023 yılında Villa ile nihayet ilk zaferini tatmıştı. O günden bu yana Villa, City’yi iki kez daha mağlup etti. Bu ortak geçmiş, iki teknik direktör arasında özel bir bağ oluşturdu ve Emery, City’deki meslektaşına büyük saygı duyduğunu dile getirdi.
"Guardiola'ya karşı oynamak benim için bir zevk. Onunla karşılaşmak benim için bir zevk, bir onur. Onunla 2008/09 sezonunda karşılaşmaya başladım, o Barcelona'da antrenörlüğe başlamıştı ve ben de Valencia'da forma giyiyordum," dedi.
"Dört yıl üst üste rekabet ettik, Barcelona ve Valencia. O dönem, onun Barcelona'daki en iyi dönemiydi. Oynadıkları futbol inanılmazdı, etkisi inanılmaz derecede iyiydi ve biz her zaman üçüncü oluyorduk.
“Ve onu yenemedim. Valencia, Barcelona’yı yenemedi, Unai Emery, Guardiola’yı yenemedi ve basın toplantısında bana ‘Guardiola’yı yenemiyorsun’ diye soruyorlardı.
"Ben de şöyle cevap veriyordum: 'Eğer burada uzun süre kalırsam, onunla karşılaşmak gerçekten harika olacak'. Ve şimdi, Pazar günü, onunla oynayacağım.
“Bu benim için bir onur, bir zevk, çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörü. Açıkçası, diğer teknik direktörler için büyük bir ilham kaynağı. Tek dahi o, ve rekabetçi bir insan olarak her zaman, her gün öyle, çünkü Amazon’daki veya YouTube’daki farklı yayınlarda ya da her yerde takımını nasıl yönettiğini izleyerek kendimi onunla özdeşleştirebiliyor ve daha iyi anlayabiliyorum.”
Şöyle devam etti: “Uzun bir aradan sonra burada onu yendim, Aston Villa ve Manchester City ile burada onu yendim ve bana her zaman büyük saygı gösterdiği için ona çok minnettarım.
"Benim için o en iyi teknik direktör, ama aynı zamanda harika bir insan. Ona saygı duyuyorum çünkü bence alçakgönüllü. Bana karşı her zaman çok saygılı ve bunu diğer teknik direktörlere, futbolda ve hatta hayatta da görebiliyorum."
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'ne iki farklı yoldan katılma hakkı kazanıldı
Villa, bir yıllık aradan sonra Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönüşünü garantiledi; 2024-25 sezonunda çeyrek finallere ulaşarak etkileyici bir performans sergiledi. Bunu hem ligdeki sıralamaları hem de Avrupa kupası zaferiyle başarmış olmaları, takımın gelişimini ve her iki cephede de odaklanmayı sürdürme yeteneğini kanıtlıyor.
“Bu turnuvada başrol oynamak istediğimizi ve arzuladığımızı gösterdik. Ancak önceliğimiz her zaman Premier Lig'di ve her iki turnuvada da mücadele ettik. Önceliğimiz Premier Lig'di, ancak Avrupa Ligi'nde de her maça ciddi bir şekilde hazırlanarak ve yaptığımız gibi mücadele ederek yer aldık,” diye açıkladı Emery. “Bugün, iki turnuvada da yolumuza devam ediyoruz, çünkü her zaman hedefimizi Premier Lig veya Avrupa Ligi yoluyla Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olarak belirledik ve her iki turnuvada da bunu başardık. Bu gerçekten harika, çünkü oyuncular da soyunma odasında bu mesajı güçlü bir şekilde takip ettiler.”