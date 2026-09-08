Emery, köklü yıldızların ayrılığı ve genç yeteneklerin gelişiyle şekillenen yaz dönemindeki büyük kadro revizyonunun, Birmingham kulübünü Avrupa'nın zirvesine taşıma yönündeki büyük hedefini hiçbir şekilde zayıflatmadığında ısrar etti.

İspanyol teknik adam, TNT Sports'a konuşurken şunları söyledi: "Benim hayalim... elbette çok büyük bir hayalim var... bir antrenör, bir teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ama burada Aston Villa ile birlikte, buraya geldiğimde Avrupa'da olmayı, istikrarı, Avrupa'da olmayı hayal ettim ve tabii ki Şampiyonlar Ligi futbolda dünyanın en iyi organizasyonu, sonra kupalar için yarışmak ve burada sahip olduğum aynı hayalin içinde kalmak."