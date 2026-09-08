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Unai Emery, Aston Villa teknik direktörü olarak yaz kadrosundaki büyük revizyona rağmen Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor ve iddialı Avrupa hayalini ortaya koyuyor
Villa, Avrupa yolculuğuna başlıyor
Villa, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kampanyasına salı akşamı Jan Breydel Stadyumu'nda Club Brugge deplasmanına giderek başlayacak. Bu karşılaşma, Kasım 2024'ten bu yana Aston Villa'nın Sint-Andries'e üçüncü ziyareti olacak; takım, önce 1-0 mağlup olmuş, ardından martta 3-1'lik eleme zaferiyle karşılık vermişti. Emery'nin ekibi, bu sezon Premier League'deki ilk üç maçında gol atamamasının ardından hücumdaki keskinliğini artırmakta kararlı.
- Getty Images Sport
Emery, Avrupa hedefini açıkladı
Emery, köklü yıldızların ayrılığı ve genç yeteneklerin gelişiyle şekillenen yaz dönemindeki büyük kadro revizyonunun, Birmingham kulübünü Avrupa'nın zirvesine taşıma yönündeki büyük hedefini hiçbir şekilde zayıflatmadığında ısrar etti.
İspanyol teknik adam, TNT Sports'a konuşurken şunları söyledi: "Benim hayalim... elbette çok büyük bir hayalim var... bir antrenör, bir teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Ama burada Aston Villa ile birlikte, buraya geldiğimde Avrupa'da olmayı, istikrarı, Avrupa'da olmayı hayal ettim ve tabii ki Şampiyonlar Ligi futbolda dünyanın en iyi organizasyonu, sonra kupalar için yarışmak ve burada sahip olduğum aynı hayalin içinde kalmak."
İspanyol teknik direktör sabır istedi
Emery yönetiminde Villa'nın kıtadaki itibarı önemli ölçüde arttı; takım, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanmadan önce UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finallerinden Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi.
Avrupa'nın ikinci seviye organizasyonundan beş şampiyonluk madalyasına sahip olmasına rağmen, teknik direktör yeniden şekillenen kadrosunun hızlı uyum sağlaması gerektiğini kabul ederek şunları ekledi: "Elbette bazen sabırlı olmalıyız ve süreç için zamana ihtiyacımız var ama futbol beklemiyor. Yarın, Brugge'e karşı ve Şampiyonlar Ligi'nde ihtiyacımız olan seviyede mücadele edebilmek için elimizden gelenin en iyisiyle rekabet etmeye çalışmalıyız."
- Getty Images Sport
Kadro fitness testlerinin derinliği
Villa, orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın dizindeki sorun nedeniyle yokluğunun ardından oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin endişeleri yönetmek zorunda, genç forvet Johan Manzambi ise iyileşme sürecini sürdürmek için İngiltere'de kaldı. Buna karşılık, Joao Gomes Belçika'da forma giyebilecek çünkü üç maçlık yerel cezası Avrupa maçlarında geçerli değil. Açılış gecesinde deplasmanda alınacak bir galibiyet, Emery'nin ekibi hafta sonunda Nottingham Forest'ı ağırlamaya odaklanmadan önce kritik bir ivme sağlayacak.
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