Unai Emery, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers'a sürekli baskı yapıyordu; ancak oyuncu, Avrupa Ligi finalindeki galibiyette teknik direktörün beklentilerini karşıladı

İstanbul'daki galibiyetin ardından Rogers, teknik direktörünün kendisine yönelttiği taktiksel talepler hakkında konuştu. 23 yaşındaki forvet, final maçı boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu; bir gol ve bir asistle ilk 11'de yer almasının haklı olduğunu kanıtladı. Penaltı sahasındaki etkili performansını Emery'nin sürekli yönlendirmelerine borçlu olduğunu belirtti.

"Teknik direktör, daha kolay goller atmam ve ceza sahasına girmem konusunda bana sürekli baskı yapıyordu. Oraya ulaşıp topa dokunarak gol atabildiğim için mutluyum. Evet, mutluyum," dedi Rogers, TNT Sports'a. İkinci yarıda attığı gol, pozisyon alışı konusunda aylarca süren çalışmanın sonucuydu ve Villa'nın Bundesliga ekibine karşı 3-0'lık bir galibiyet elde etmesine yardımcı oldu. Rogers şunları ekledi: "Sonunda her şeye değdi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."







