Unai Emery, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers'a sürekli baskı yapıyordu; ancak oyuncu, Avrupa Ligi finalindeki galibiyette teknik direktörün beklentilerini karşıladı
Emery'nin azmi Rogers'a meyvesini verdi
İstanbul'daki galibiyetin ardından Rogers, teknik direktörünün kendisine yönelttiği taktiksel talepler hakkında konuştu. 23 yaşındaki forvet, final maçı boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu; bir gol ve bir asistle ilk 11'de yer almasının haklı olduğunu kanıtladı. Penaltı sahasındaki etkili performansını Emery'nin sürekli yönlendirmelerine borçlu olduğunu belirtti.
"Teknik direktör, daha kolay goller atmam ve ceza sahasına girmem konusunda bana sürekli baskı yapıyordu. Oraya ulaşıp topa dokunarak gol atabildiğim için mutluyum. Evet, mutluyum," dedi Rogers, TNT Sports'a. İkinci yarıda attığı gol, pozisyon alışı konusunda aylarca süren çalışmanın sonucuydu ve Villa'nın Bundesliga ekibine karşı 3-0'lık bir galibiyet elde etmesine yardımcı oldu. Rogers şunları ekledi: "Sonunda her şeye değdi. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."
Villans için tarihi bir gece
Bu zafer, on yıllardır eski ihtişamına kavuşmanın yolunu arayan Aston Villa için çok büyük bir önem taşıyor. 2026'daki bu zafer, kulübün kupa dolabına 1982 Avrupa Kupası'nın ardından ikinci büyük Avrupa kupasını ekliyor.
"Bunu kelimelerle anlatmak zor, bunun için çok çalıştık," diye açıkladı forvet. "Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir maç daha olduğunu biliyorduk ve hepimiz görevimizi yerine getirdik, başardık. Taraftarlar için harika bir an, kulüp için harika bir an. Tarihe geçecek, harika bir an." Maçın bitiş düdüğüyle başlayan kutlama sahneleri, 1996 Lig Kupası'ndan bu yana takımlarının büyük bir kupa kaldırdığını görmemiş taraftarların rahatlamasını ve sevincini yansıtıyordu.
Tielemans havayı belirliyor
Rogers son vuruşu yapsa da, akıllıca kurgulanmış bir kısa köşe vuruşundan muhteşem bir vole ile skoru açan isim Youri Tielemans oldu. Belçikalı orta saha oyuncusu, Freiburg savunmasını aşan bu duran top vuruşunu mükemmelleştirmek için takımın çok az zaman harcadığını açıkladı.
Tielemans, "Çok çalıştık, en iyi performansımızı sergiledik, harika bir sezon geçirdik ve bunu da üstüne eklemek muhteşem," dedi. "Bunu çalışmak için sadece bir günümüz vardı, pazartesi günü çalıştık ve bu akşam harika işledi. Çok mutluyum. Dediğim gibi, bu muhteşem. Çok inişli çıkışlı bir sezon oldu. Çok kötü başladık, performansımız gerçekten çok düşüktü. Durumu tersine çevirme şeklimiz harikaydı. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkürler. Çalışmaya devam ettik, inancımızı kaybetmedik ve sonunda galibiyeti aldık. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve bir kupa."
Avrupa Ligi'nin kralı
Bu galibiyet, Emery'nin turnuva tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Villa'yı zafere taşıyan Emery, Sevilla ile kazandığı üç ve Villarreal ile kazandığı bir şampiyonluğun ardından beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu elde etti.
Kişisel başarısını değerlendiren Emery, rekorunu genişleten bu başarı karşısında alçakgönüllü davrandı. İspanyol teknik adam gazetecilere, "Avrupa'ya, her turnuvaya, Konferans Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne, ama özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım" dedi. "Bu turnuvada güçlü bir mücadele verdik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık." Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Villa teknik direktörü, bu eleme turlarındaki başarısını en büyük sahneye taşımayı umuyor.