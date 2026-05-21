Unai Emery, Aston Villa ile Avrupa Ligi zaferinin ardından Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin de yer aldığı seçkin teknik direktörler kulübüne katıldı

İspanyol teknik direktör, Aston Villa ile beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak Avrupa’nın en büyük kupa uzmanlarından biri olarak ününü daha da pekiştirdi. Opta verilerine göre, bu zaferle teknik direktörler arasında en fazla büyük Avrupa finali galibiyetine sahip olan Giovanni Trapattoni, Mourinho ve Ancelotti ile aynı seviyeye geldi.

Emery ayrıca, Ancelotti'nin ardından beş ayrı kez büyük bir Avrupa turnuvasını kazanan ikinci teknik direktör oldu. Daha önce Sevilla ve Villarreal ile Avrupa Ligi'nde başarılar elde eden Emery, Villa'ya da kıtasal zafer kazandırdı ve kulübün uzun süren kupa hasretine son verdi.

Villa, İstanbul'da oynanan final maçını başından itibaren kontrol etti. Youri Tielemans vole vuruşuyla skoru açtı, ardından Emiliano Buendia ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. Morgan Rogers ise saat dolmadan üçüncü golü atarak 3-0'lık ezici galibiyeti perçinledi.







