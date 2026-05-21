Unai Emery, Aston Villa ile Avrupa Ligi zaferinin ardından Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin de yer aldığı seçkin teknik direktörler kulübüne katıldı
Emery, Avrupa'da yeni bir dönüm noktasına ulaştı
İspanyol teknik direktör, Aston Villa ile beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak Avrupa’nın en büyük kupa uzmanlarından biri olarak ününü daha da pekiştirdi. Opta verilerine göre, bu zaferle teknik direktörler arasında en fazla büyük Avrupa finali galibiyetine sahip olan Giovanni Trapattoni, Mourinho ve Ancelotti ile aynı seviyeye geldi.
Emery ayrıca, Ancelotti'nin ardından beş ayrı kez büyük bir Avrupa turnuvasını kazanan ikinci teknik direktör oldu. Daha önce Sevilla ve Villarreal ile Avrupa Ligi'nde başarılar elde eden Emery, Villa'ya da kıtasal zafer kazandırdı ve kulübün uzun süren kupa hasretine son verdi.
Villa, İstanbul'da oynanan final maçını başından itibaren kontrol etti. Youri Tielemans vole vuruşuyla skoru açtı, ardından Emiliano Buendia ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. Morgan Rogers ise saat dolmadan üçüncü golü atarak 3-0'lık ezici galibiyeti perçinledi.
"Avrupa Ligi için çok minnettarım"
Maçın ardından konuşan Emery, Avrupa kupalarıyla olan derin bağını vurguladı ve sezon boyunca takımının sergilediği performansı övdü.
Emery gazetecilere, "Avrupa'ya, her turnuvaya, Konferans Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne, ama özellikle de Avrupa Ligi'ne her zaman çok minnettarım" dedi. "Bu turnuvada güçlü bir mücadele verdik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu yıl çok ciddi bir şekilde oynadık."
Villa yıldızlarından övgü
Villa kaptanı John McGinn, 2022'deki gelişinden bu yana kulübün yaşadığı çarpıcı yükselişi teknik direktöre bağladı.
McGinn, "Bu teknik direktörün yönetiminde her şey mümkün" dedi. "Bu gece, birlikte inşa ettiğimiz her şeyin bir araya geldiği bir geceydi. Maçın bitimine 10 dakika kala 3-0 önde olduğumuzda, Avrupa şampiyonu olduğumuzu düşünerek hissettiğim gururu kelimelerle anlatamam. Bu, kariyerimin şimdiye kadarki en gurur verici anı ve gecesi."
Forvet Ollie Watkins da, final öncesinde Emery'nin sergilediği sakinliğin takımın moralini nasıl düzelttiğini anlattı.
"Normalde lig maçlarında bazen biraz endişeli olur çünkü elbette bizim kazanmamızı ister, ama bugün gerçekten sakindi ve bence bu, biz oyuncular için bir örnek oluşturdu," dedi Watkins.
Villa'yı Şampiyonlar Ligi mücadelesi bekliyor
Villa, Avrupa Ligi'ndeki başarısının getirdiği ivme ve kulüp çevresinde artan beklentilerle gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi mücadelesine girecek. Emery'nin takımı, Avrupa'nın en üst seviyesinde istikrarlı bir şekilde rekabet edebileceğini şimdiden kanıtladı. Artık önündeki zorluk, gelecek sezon bir başka büyük kıtasal turnuvanın getireceği yükü dengelerken, bu seviyeyi ligde de sürdürmek olacak.