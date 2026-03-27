Niclas Füllkrug, kariyerinde şüphesiz daha iyi dönemler yaşamıştır. Şu anda AC Milan’da forma giyen forvet, birbiri ardına gelen aksiliklerle başa çıkmak zorunda kalırken, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma şansı da en aza indi.
"Umutsuz vaka": Niclas Füllkrug'un Milan'a "özel transferi" tam bir felakete dönüşüyor
32 yaşındaki oyuncuya, geçen hafta sonundan önce kötü bir haber geldi, ancak bu pek de sürpriz olmadı: Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosu açıklanmasından önceki son kadroda Füllkrug'u kadroya almadı. Son dönemdeki performansları yetersiz kalmıştı ve rakiplerinin çoğu kendilerini öne çıkarmıştı: Deniz Undav, VfB Stuttgart'ta harika bir formda ve şu anda gol yağmuruna tutuyor; son dönemde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kai Havertz ise Arsenal'de giderek daha iyi bir performans sergiliyor.
Füllkrug için şüphesiz olumlu olan şey, Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin Cumartesi günü Torino maçında onu 11 Ocak'tan (!) bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya sürmesiydi. Yani nadir bir şanstı, ancak Füllkrug bunu hiç değerlendiremedi. San Siro'daki ev sahibi takımın İtalya için çok tipik olan 3-5-2 dizilişinde Füllkrug biraz kaybolmuş görünüyordu. Milan uzun paslarla oynadı ve Füllkrug bu pasların neredeyse hiçbirini kontrol edemedi. Kendine fırsat yaratamadı ve 70 dakikalık sönük bir performansın ardından oyundan alındı. Teknik direktör Allegri daha sonra, devre öncesi Füllkrug için durumun "karmaşık" olduğunu söyledi.
Kabul etmek gerekirse, ilk yarıda Milan takımı toplu olarak hayal kırıklığı yarattı, ancak daha sonra 3-2'lik bir galibiyet elde etti ve Füllkrug gazetelerden en düşük notları aldı.
Örneğin, Rossoneri uzmanı Andrea Longoni, SPOX'un ortak sitesi Calciomercato'daki "Milan Hello" köşesinde, Milan'ın hücumunda "iki umutsuz vaka"dan bahsetti ve bununla Füllkrug'u ve sezon öncesinde Chelsea'den yüksek bir bedelle transfer edilen eski Leipzig oyuncusu Christopher Nkunku'yu kastetti. Longoni'nin Alman oyuncu hakkındaki yorumu: "Kesinlikle kalmayacak. Transfer ücreti ödenmemiş olsa da, ondan biraz daha fazlasını beklemek mümkün olabilirdi."
Niclas Füllkrug, Milan'da iyi bir başlangıç yaptı
Füllkrug'dan beklentilerin yüksek olması da tamamen haksız sayılmazdı. 2024 yazında Borussia Dortmund'dan Premier Lig'deki West Ham United'a 27 milyon avroya gerçekleşen transferin, devam eden sakatlık sorunları nedeniyle de başarısız olduğu kabul edildikten sonra, Ocak ayında büyük bir coşkuyla Milano'ya kiralık olarak transfer oldu. Scudetto adayı takımda maç tecrübesi kazanmak, özgüvenini pekiştirmek ve bu sayede Nagelsmann'ın gözünde artı puan toplamak, açıklanan hedeflerdi.
"Bu büyük isme ve bu büyük çekiciliğe sahip kulüp, benim için duygusal olarak inanılmaz," diye hayranlıkla anlatan Füllkrug, moda şehrinde umut verici bir başlangıç yaptı. Oraya varır varmaz ayak parmağını kırsa da, büyük bir direnç gösterdi ve Ocak ortasında Lecce'ye karşı 1-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek coşkuyla karşılanan galibiyet golünü attı.
"Ayak parmağım hala kırık," diye açıkladı Füllkrug daha sonra kicker dergisine ve şöyle devam etti: "Bu biraz talihsiz bir durumdu, ama benim için özel bir oyuna giriş oldu ve bu yüzden kulübe şunu söyledim: Eğer bu, sadece ağrıyı çekmekle ilgili bir sakatlıksa ve kas problemi gibi daha ciddi bir şey olmayacaksa, hiçbir maçı kaçırmak istemiyorum. Bunu duyunca bana biraz tuhaf baktılar, çünkü kırık bir ayak parmağıyla kramponlu ayakkabıyla oynamak neredeyse imkansızdır." Cesur tavrının "sadece gol için bile değdiğini" vurguladı.
Aynı dönemde Füllkrug, süperstar Cristiano Ronaldo'nun içme memesini taklitederek viral bir hit haline geldi ve Tifosi'nin gözünde de puan topladı.
Massimiliano Allegri, orta sahada Niclas Füllkrug yerine kanat forvetlerini tercih ediyor
Milano'daki Füllkrug döneminin öne çıkan anları da işte bu kadar. Teknik direktör Allegri ona sadece sınırlı sürelerde şans verdi, Füllkrug ise daha fazlasını hak etmeyi başaramadı. Şubat ayında, yeni yükselen Pisa'ya karşı 2-1 kazanılan zorlu maç, bir dip noktası oldu. Füllkrug bu maçta bir penaltı kaçırdı ve teknik direktöründen en ağır cezayı aldı: Joker olarak oyuna girdikten 45 dakika sonra tekrar oyundan alındı.
Geçtiğimiz haftalarda Füllkrug yine çok az süre aldı. Bunun yerine, İtalya'da yıllardır klasik santrforlara karşı bir tür antipati beslediği söylenen Allegri, birçok kez asıl kanat forvetleri Rafael Leao ve Christian Pulisic'ten oluşan bir ikili forvet hattını tercih etti, ancak bu ikili de pek parlak bir performans sergilemedi. Özellikle Leao'nun merkezde oynadığı rol İtalya'da hararetli tartışmalara konu oluyor ve uzmanlar tarafından düzenli olarak eleştiriliyor. Örneğin, eski Milan kaptanı Massimo Abrosini, Portekizli oyuncuyu bu pozisyonda "israf" olarak nitelendirdi.
Niclas Füllkrug'un Milan'daki performans verileri:
Maç sayısı 14 90 dakika oynadığı maçlar 0 Oynadığı dakika 429 Gol 1 Asist 0
Genel olarak, Milan'ın oyun stili, iyi bir puan hasılatı ve 2022'den bu yana ilk şampiyonluk şansı olmasına rağmen, futbol severler için pek de cazip değil. Allegri'nin 3-5-2 dizilişi istikrara odaklanmış durumda; zarafet ve hücum gücü ancak ikinci planda geliyor. Füllkrug'un yanı sıra, yukarıda bahsedilen Nkunku gibi diğer hücum oyuncuları da bundan muzdarip. Taraftarlar ve uzmanlar, 4-3-3'ün daha iyi bir futbol vaat edip etmeyeceğini merak ediyor. Allegri, bu sezon maçın gidişatı gerektirdiğinde birkaç kez bu sisteme geçti ve bu yaklaşım birçok kez karşılığını aldı. Örneğin, Füllkrug'un Lecce'ye attığı galibiyet golü gibi.
4-3-3, Füllkrug'un kafa vuruşları ve orta sahada oyun kurucu olarak yeteneklerini daha iyi ortaya çıkarabilir. Ancak Allegri'nin temel felsefesinden sapması pek olası değil.
Teknik direktör, Füllkrug'u şu ana kadar kamuoyu önünde eleştirmedi, ancak ironik bir şekilde birkaç gün önce, oyuncusunun "sürekliliğe" ihtiyacı olduğunu, çünkü "süreklilik olmadan işlerin zorlaştığını" söyledi.
Milan, Niclas Füllkrug için satın alma opsiyonunu muhtemelen kullanmayacak
Bu durumda, 33 yaşındaki forvet için durumun düzeleceğine dair pek umut yok. Aksine: Hafta sonu Santiago Gimenez sahalara geri döndü. Meksikalı oyuncu geçen yılın sonunda ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçirmişti. Bu durum, Füllkrug'un transfer edilmesinin nedenlerinden biriydi. Eski Feyenoord golcüsü Gimenez'in artık tekrar forma giyebilecek duruma gelmesi, eski Dortmund oyuncusunun sahada geçireceği süreyi daha da azaltacaktır.
Bu nedenle, Füllkrug'un Milanello'daki sözleşmesinin yazın ötesine uzanması da imkansız görünüyor. Spor direktörü Igli Tare, kulübe nispeten düşük olan 5 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu sağlamış olsa da, bu opsiyonun kullanılması pek olası görünmüyor. Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Joaquin Panichelli (23, Racing Strasbourg), Troy Parrott (24, AZ Alkmaar) ve Serhou Guirassy (30, BVB) gibi birkaç forvetin adı gündemde.
Füllkrug, öncelikle West Ham'a geri dönecek gibi görünüyor; orada 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ve muhtemelen bir sonraki transferi, ona tekrar kalıcı olarak iyi dönemler yaşatacak.
Serie A'nın zirvesi
Sıra Kulüp Maç Gol farkı Puan 1 Inter Milan 30 66:24 69 2 AC Milan 30 47:23 63 3 SSC Napoli 30 46:30 62 4 Como 1907 30 53:22 57 5 Juventus 30 52:29 54 6 AS Roma 30 40:23 54