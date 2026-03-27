"Umutsuz vaka": Niclas Füllkrug'un Milan'a "özel transferi" tam bir felakete dönüşüyor

32 yaşındaki oyuncuya, geçen hafta sonundan önce kötü bir haber geldi, ancak bu pek de sürpriz olmadı: Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosu açıklanmasından önceki son kadroda Füllkrug'u kadroya almadı. Son dönemdeki performansları yetersiz kalmıştı ve rakiplerinin çoğu kendilerini öne çıkarmıştı: Deniz Undav, VfB Stuttgart'ta harika bir formda ve şu anda gol yağmuruna tutuyor; son dönemde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kai Havertz ise Arsenal'de giderek daha iyi bir performans sergiliyor.

Füllkrug için şüphesiz olumlu olan şey, Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin Cumartesi günü Torino maçında onu 11 Ocak'tan (!) bu yana ilk kez ilk 11'de sahaya sürmesiydi. Yani nadir bir şanstı, ancak Füllkrug bunu hiç değerlendiremedi. San Siro'daki ev sahibi takımın İtalya için çok tipik olan 3-5-2 dizilişinde Füllkrug biraz kaybolmuş görünüyordu. Milan uzun paslarla oynadı ve Füllkrug bu pasların neredeyse hiçbirini kontrol edemedi. Kendine fırsat yaratamadı ve 70 dakikalık sönük bir performansın ardından oyundan alındı. Teknik direktör Allegri daha sonra, devre öncesi Füllkrug için durumun "karmaşık" olduğunu söyledi.

Kabul etmek gerekirse, ilk yarıda Milan takımı toplu olarak hayal kırıklığı yarattı, ancak daha sonra 3-2'lik bir galibiyet elde etti ve Füllkrug gazetelerden en düşük notları aldı.

Örneğin, Rossoneri uzmanı Andrea Longoni, SPOX'un ortak sitesi Calciomercato'daki "Milan Hello" köşesinde, Milan'ın hücumunda "iki umutsuz vaka"dan bahsetti ve bununla Füllkrug'u ve sezon öncesinde Chelsea'den yüksek bir bedelle transfer edilen eski Leipzig oyuncusu Christopher Nkunku'yu kastetti. Longoni'nin Alman oyuncu hakkındaki yorumu: "Kesinlikle kalmayacak. Transfer ücreti ödenmemiş olsa da, ondan biraz daha fazlasını beklemek mümkün olabilirdi."