City, bu sezon Premier League'de oynadığı altı maçın altısını da kazandı. İcra kurulu başkanı Ferran Soriano ve sportif direktör Hugo Viana'nın da aralarında bulunduğu kulübün üst düzey yöneticileri maçı yerinde izledi. Maresca, bunu hayati önem taşıyan bir adım olarak değerlendirdi.

“Maçın önemi, Liverpool deplasmanı ve Anfield düşünüldüğünde, kulüp olarak hep birlikte orada olmamız bence iyi bir fikir. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu birliktelik,” diye açıkladı. Erling Haaland da teknik direktörünün görüşlerine katılarak şunları söyledi: “Zihinsel olarak güçlü kalmak, kenetlenmek ve değiştirebileceğimiz konularda elimizden geleni yapmak önemli. Bizim [kontrol edebileceğimiz] şey, iyi futbol oynamak ve birlikte mücadele etmek. Yapabileceğimiz tek şey bu.”