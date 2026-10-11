getty
Çeviri:
“Umurumda değil”: Enzo Maresca, Anfield galibiyetinin ardından Manchester City’nin suçlu bulunmasını önemsemedi
Gürültüye kulak asmamak
Manchester City, Liverpool'u Anfield'da farklı mağlup etti ve 115 Premier League mali düzenlemesini ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından çıktığı ilk maçta güçlü bir mesaj verdi. Maresca, galibiyetin ardından neşeliydi ve tartışmaları önemsemedi.
Takımı hileci olarak nitelendiren tepkili tribünlere rağmen Maresca, oyuncuların yalnızca futbola odaklanması gerektiğini vurguladı. Maresca, “Bu sesler her zaman olacak, dolayısıyla bunlarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Ama aynı zamanda kendi sesimizi de duyurmaya çalışmalıyız. Bunun yolu maç kazanmak ve bugün de bunu yaptık,” dedi.
- Getty Images Sport
Meydan okuyan taraftarlar ve yönetim
City, bu sezon Premier League'de oynadığı altı maçın altısını da kazandı. İcra kurulu başkanı Ferran Soriano ve sportif direktör Hugo Viana'nın da aralarında bulunduğu kulübün üst düzey yöneticileri maçı yerinde izledi. Maresca, bunu hayati önem taşıyan bir adım olarak değerlendirdi.
“Maçın önemi, Liverpool deplasmanı ve Anfield düşünüldüğünde, kulüp olarak hep birlikte orada olmamız bence iyi bir fikir. Şu anda ihtiyacımız olan şey bu birliktelik,” diye açıkladı. Erling Haaland da teknik direktörünün görüşlerine katılarak şunları söyledi: “Zihinsel olarak güçlü kalmak, kenetlenmek ve değiştirebileceğimiz konularda elimizden geleni yapmak önemli. Bizim [kontrol edebileceğimiz] şey, iyi futbol oynamak ve birlikte mücadele etmek. Yapabileceğimiz tek şey bu.”
İtiraz takviminin reddedilmesi
Manchester City'nin bağımsız komisyonun kararına yaptığı itiraz sonuçsuz kalırsa kulüp, büyük çaplı puan silme cezaları, hatta ligden ihraç edilme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
Ancak Maresca, hukuki sürecin ne kadar uzayabileceği konusunda hiç endişeli değil. İtiraz sürecinin takvimi sorulduğunda, "Ne kadar mutlu olduğumu hayal bile edemezsiniz. Umurumda değil" yanıtını verdi. Teknik direktör, rakip takım taraftarlarının mevcut tepkisinin kulübü kenetleyebileceğini de öne sürdü. "Bu, taraftarlarla aramızdaki birlikteliği güçlendirebilir. Umarım bir galibiyet kutlayabiliriz. Odaklanabileceğimiz tek şey bu" diye ekledi.
- AFP
Manchester City'yi bundan sonra ne bekliyor?
Premier League'de 18 puanla lider olan Manchester City, sezona yaptığı kayıpsız başlangıcı sürdürmeli. Enzo Maresca ve kadrosu ise Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanırken, sahadaki daha üstün performanslarla süregelen gündemi gölgede bırakmak için odağını hızla yaklaşan Avrupa maçlarına çevirecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun