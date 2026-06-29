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"Umurumda bile değil!" - Jesse Marsch, tarihi Dünya Kupası eleme turu galibiyetinin ardından Kanadalı oyunculara yaptığı "gösterişçi" saha içi "kahramanlar" konuşmasını açıkladı
Maç sonrası toplanmayı savunmak
Stephen Eustaquio’nun uzatma süresinin ikinci dakikasında 1-0’lık galibiyeti garantilemesinin hemen ardından Marsch, oyuncularını saha üzerinde sıkı bir daire halinde topladı. Amerikalı teknik direktör, coşkulu bir konuşmada takımına “Kanadalı kahramanlar” haline geldiklerini söyledi. Böylesine aleni bir gösterinin kamuoyunda nasıl algılanacağı sorulduğunda Marsch, yöntemlerini utanç verici bulanlara karşı her zamanki gibi açık sözlü davrandı.
Marsch, maç sonrası basın toplantısında, “Bakın, insanlar sahada toplanmanın gösteriş amaçlı olduğunu söylemeyi seviyor,” dedi. “İnsanların ne dediği umurumda bile değil. Tek umursadığım şey kendi takımımız ve birlikte yaptıklarımız. Bu zor bir durum çünkü maçtan sonra herkes medya tarafından milyonlarca farklı yöne çekiliyor ve o anı tam o anda değerlendirmezseniz takımınızla birlikte olma şansınız pek olmuyor.
“Her zaman liderlerin konuşmasını sağlamaya çalışırım çünkü, tekrar söylüyorum, onlar Kanadalı. Bu onların milli takımı ama bu anın ülkedeki spor için ne kadar önemli olacağını onlara anlatmak istedim… Onların teknik direktörü olmak bir zevk ve özellikle onlara karşı hissettiğim sorumluluk, her gün onları en iyi hallerine ulaştırmak için hazırlık yapmaya ve bir zemin oluşturmaya çalışmamı sağlayan motivasyon kaynağıdır. Bence bugün bunu başardılar.”
- Getty Images Sport
Ulusal kimliğe yatırım yapmak
Marsch, sınırın kuzeyindeki görevine kendini tamamen adamış; hatta maçın başlangıcında milli marşı bile söylemiştir. Wisconsin kökenli olmasına ve geçmişte ABD Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük yapmış olmasına rağmen, şu anki takımının değerleriyle derin bir bağ hissediyor.
52 yaşındaki teknik direktör, “Bakın, ben Amerikalıyım ve Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum, ancak Kanadalıların idealleri ve özelliklerinin bana gerçekten çok uygun olduğunu düşünüyorum,” diye açıkladı. “Onlar nezakete ve cömertliğe değer veriyorlar. Bence burası yabancılara karşı çok misafirperver bir ülke; söylediklerinden çok yaptıkların için seni takdir ediyor. Bazen Amerikalıların… gürültücü, kibirli ve açık sözlü olduğumuz için eleştirildiğimizi biliyorum. Bunun birçok yönden beni ve halkımızı tanımladığını biliyorum, ya da en azından insanlar beni bu şekilde tanımlamayı seviyor. Ama yine de, umurumda bile değil.”
Maçı kazandıran Eustaquio’ya övgüler
Bu kararlılığın ötesinde Marsch, Kanada’yı tarihinde ilk kez son 16 turuna taşıyan son dakika golünü atan Eustaquio’dan bahsederken daha yumuşak bir tavır sergiledi. Orta saha oyuncusu, bir yıl içinde her iki ebeveynini de kaybetmek suretiyle kişisel olarak zor bir dönemden geçti. Marsch, Porto’dan kiralık olarak gelen bu oyuncunun, Les Rouges için turnuvanın en önemli anını yaşatacak en uygun kişi olmasının nedenini hemen vurguladı.
“Steph, takımda en güvenilir ve grup olarak neyi başarmaya çalıştığımızı en iyi anlayan oyunculardan biri,” dedi teknik direktör. “Elbette, anne ve babasının vefatıyla yaşadığı tüm zorluklar göz önünde bulundurulmalı. O ve kardeşi birbirlerine çok yakın ve sıkı fıkı. Bu inanılmaz insanlardan oluşan bir grupta, bundan daha hak eden birini düşünemiyorum. Belki de Steph, böyle bir anı yaşamayı en çok hak eden kişidir. Onun adına gerçekten çok mutluyum – ve bence ebeveynleri bir yerlerden bizi izliyor ve bunu görmüşlerdir.”
- AFP
Dikkatimizi son 16 turuna çeviriyoruz
Sonunda bir nakavt galibiyetini cebine koyan Kanada, şimdi Houston’da Hollanda ya da Fas ile oynayacağı maça odaklanıyor. Takım, yedi haftalık bir aradan sonra Güney Afrika maçının son dakikalarında takıma canlılık katan Alphonso Davies’in dönüşüyle moral kazandı. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Kanada’nın 2026 kampanyasındaki en büyük sınavına çıkacağı son 16 turunda ilk 11’de yer alması bekleniyor.