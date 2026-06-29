Stephen Eustaquio’nun uzatma süresinin ikinci dakikasında 1-0’lık galibiyeti garantilemesinin hemen ardından Marsch, oyuncularını saha üzerinde sıkı bir daire halinde topladı. Amerikalı teknik direktör, coşkulu bir konuşmada takımına “Kanadalı kahramanlar” haline geldiklerini söyledi. Böylesine aleni bir gösterinin kamuoyunda nasıl algılanacağı sorulduğunda Marsch, yöntemlerini utanç verici bulanlara karşı her zamanki gibi açık sözlü davrandı.

Marsch, maç sonrası basın toplantısında, “Bakın, insanlar sahada toplanmanın gösteriş amaçlı olduğunu söylemeyi seviyor,” dedi. “İnsanların ne dediği umurumda bile değil. Tek umursadığım şey kendi takımımız ve birlikte yaptıklarımız. Bu zor bir durum çünkü maçtan sonra herkes medya tarafından milyonlarca farklı yöne çekiliyor ve o anı tam o anda değerlendirmezseniz takımınızla birlikte olma şansınız pek olmuyor.

“Her zaman liderlerin konuşmasını sağlamaya çalışırım çünkü, tekrar söylüyorum, onlar Kanadalı. Bu onların milli takımı ama bu anın ülkedeki spor için ne kadar önemli olacağını onlara anlatmak istedim… Onların teknik direktörü olmak bir zevk ve özellikle onlara karşı hissettiğim sorumluluk, her gün onları en iyi hallerine ulaştırmak için hazırlık yapmaya ve bir zemin oluşturmaya çalışmamı sağlayan motivasyon kaynağıdır. Bence bugün bunu başardılar.”