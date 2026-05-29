"Umurlarında bile değil" - Andre Onana, "hatalar"ın Kırmızı Şeytanlar'ın toparlanmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılması gerektiğini açıkladı
Manchester United, Lammens'i kadrosuna kattı ve Onana'nın kiralık olarak ayrılmasına izin verdi
Trabzonspor'da geçirdiği verimli dönem boyunca kendine olan inancı yeniden kazandı ve 2025-26 sezonunun sonunda Türkiye Kupası zaferinin tadını çıkardı. Onana, sezonluk kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle bu yaz Old Trafford'a geri dönecek.
Henüz 30 yaşında olan Onana, bir kaleci için nispeten genç sayılır, ancak İngiltere'de onun için pek bir gelecek görünmüyor. Bu durum, 2023 yılında İtalyan devi Inter'den transfer edildiğinde United'a 43 milyon sterlin (58 milyon dolar) maliyetine rağmen böyle.
Onana, iki sezon boyunca Red Devils'ın ilk tercih edilen kalecisi olarak teknik ekip ve tribünlerdeki taraftarları ikna edemedi - bu süreçte FA Cup zaferinin tadını çıkarmasına rağmen. Sonunda, daha güvenilir bir son savunma hattı bulunması gerektiğine karar verildi ve Eylül 2025'te Senne Lammens bu görevi üstlendi.
Onana'nın 2026'da kalıcı bir transferi olması gerekiyor mu?
United’ın Onana ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak ilk transfer ücretinin bir kısmının geri kazanılmasıyla birlikte oyuncunun takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor. Bir sonraki transfer döneminde satışın gerçekleşmesi gerekip gerekmediği sorusu üzerine, eski United ve Kamerun orta saha oyuncusu Djemba-Djemba, World Cup Betting ile işbirliği içinde GOAL'a özel olarak şunları söyledi: “Onun için oldukça zor, çünkü ayrıldığında kiralık olarak gitti, bu onun için iyi oldu, çünkü oraya gitti, oynadı, kupayı kazandı, her maçta oynadı.
“Kötü bir kaleci değil, ama kötü bir dönemde oradaydı ve bazen İngiltere'de ayaklarıyla çok iyi oynayan bir kaleci olman umurlarında olmaz. Umurlarında değil, kalecinin çizgisinde kalması gerektiğini bilirler. Kötü bir dönemde oradaydı, onun için zordu.
“Şimdi kiralandı, orada oynadı, orada kazandı, bu iyi oldu. Şimdi ikinci kaleci [Lammens] oynuyordu, çok iyi oynadı, şimdi teknik direktörün bunu değiştirmesi zor olacak. Ben olsam bile, teknik direktör olsam, bunu değiştirmek benim için zor olurdu çünkü ikinci kaleci oradaydı, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Şimdi benim, teknik direktör olarak, bunu değiştirmem zor olacak.
“Onana şimdi geri gelirse, yedek olacak ve bu zor olacak, çünkü gergin olacak, atmosfer farklı olacak, çünkü Onana oynamamaktan mutlu olmayacak ve bu ikinci kaleciyi etkileyebilir. Bu yüzden, bana göre onun için en iyisi transfer olması.”
Güven kaybı: Onana, pahalıya mal olan hatalarının etkisinden bir türlü kurtulamadı
Onana’nın, bir hatanın kaçınılmaz olarak bir diğerine yol açmasıyla, sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda nihayetinde bir özgüven krizinin kurbanı olup olmadığı sorusu üzerine Djemba-Djemba şunları ekledi: “Bence öyle. Bence bir hata, iki hata yaptığınızda, dünyanın en iyisi olsanız bile, her kalecinin şüpheye düştüğü anlar olur - her kalecinin. Ama bunu yeniden inşa etmeniz gerekir, oynamalısınız, her maça çıkmalı ve bunu yeniden inşa etmelisiniz.
“Ancak onun için bu çok, çok zordu çünkü bir hata, bir başka hata ve insanlar, arkanda duruyorlardı, insanlar bağırıyordu, gazeteler, bu çok zor. İngiltere'de durumun nasıl olduğunu bilirsiniz, pek kolay değil. Harika iş çıkardı ama şimdi onun için en iyisi güvenini yeniden kazanmak, transfer olması gerekiyor.”
Transfer dönemi başladığında Manchester United tekliflere açık olacak
Bir sonraki transfer dönemi başladığında Manchester United muhtemelen tekliflere açık olacak; zira büyük umutlar vaat eden bu profesyonel deneme, sonuçta pek bir şey getirmedi. Kariyerinin bu aşamasında Onana’nın bir yerlerde her hafta birinci kaleci olarak oynaması gerekiyor.
İngiltere'deki zorlu dönem boyunca itibarı biraz sarsılmış olsa da, CV'sinde 53 milli maç ve bir Şampiyonlar Ligi finali bulunan bir oyuncu için seçenek sıkıntısı yaşanmayacaktır.