United’ın Onana ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi var, ancak ilk transfer ücretinin bir kısmının geri kazanılmasıyla birlikte oyuncunun takımdan ayrılacağı tahmin ediliyor. Bir sonraki transfer döneminde satışın gerçekleşmesi gerekip gerekmediği sorusu üzerine, eski United ve Kamerun orta saha oyuncusu Djemba-Djemba, World Cup Betting ile işbirliği içinde GOAL'a özel olarak şunları söyledi: “Onun için oldukça zor, çünkü ayrıldığında kiralık olarak gitti, bu onun için iyi oldu, çünkü oraya gitti, oynadı, kupayı kazandı, her maçta oynadı.

“Kötü bir kaleci değil, ama kötü bir dönemde oradaydı ve bazen İngiltere'de ayaklarıyla çok iyi oynayan bir kaleci olman umurlarında olmaz. Umurlarında değil, kalecinin çizgisinde kalması gerektiğini bilirler. Kötü bir dönemde oradaydı, onun için zordu.

“Şimdi kiralandı, orada oynadı, orada kazandı, bu iyi oldu. Şimdi ikinci kaleci [Lammens] oynuyordu, çok iyi oynadı, şimdi teknik direktörün bunu değiştirmesi zor olacak. Ben olsam bile, teknik direktör olsam, bunu değiştirmek benim için zor olurdu çünkü ikinci kaleci oradaydı, takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Şimdi benim, teknik direktör olarak, bunu değiştirmem zor olacak.

“Onana şimdi geri gelirse, yedek olacak ve bu zor olacak, çünkü gergin olacak, atmosfer farklı olacak, çünkü Onana oynamamaktan mutlu olmayacak ve bu ikinci kaleciyi etkileyebilir. Bu yüzden, bana göre onun için en iyisi transfer olması.”