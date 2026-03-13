Umbro'nun yeni 'Home' koleksiyonu, markanın İngiliz futbol nostaljisinin kralı olduğunun bir kez daha kanıtı

Üç uzak ülkede düzenlenecek Dünya Kupası'na saatler yaklaşırken ve rakipleri yazın yapılacak bu önemli etkinliği fırsat bilip büyük bütçeli kampanyalar başlatırken, Manchester merkezli Umbro içe dönerek, turnuva daha uzak bir yerde düzenlenemezken, içimizi rahatlatan, evimize yakın bir koleksiyon çıkardı.

Yarı yolda kalmadılar, arşivlerini derinlemesine araştırarak 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki altın çağlarından bazı klasik modelleri yeniden ürettiler ve markanın kimliği geliştikçe ve hayatta kalmak için uyum sağladıkça markanın simgesi haline gelen o eşsiz İngiliz ruhunu çağrıştıran, son derece güçlü bir koleksiyon ortaya çıkardılar.

Yeni 'Home' koleksiyonu, zaten bildiğimiz bir gerçeği teyit ediyor: Umbro, İngiliz futbol nostaljisinin krallarıdır.