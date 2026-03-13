Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Umbro Home collection GFXUmbro/GOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Umbro'nun yeni 'Home' koleksiyonu, markanın İngiliz futbol nostaljisinin kralı olduğunun bir kez daha kanıtı

Umbro, kendi nişini yaratmanın kanıtıdır. Tarihi İngiliz markası, sınırlı finansal kaynakları ve düşmanca bir pazarın sonucu olarak modern çağda Nike ve adidas gibi spor giyim devlerine karşı zemin kaybetmiş olabilir, ancak saf İngiliz futbol nostaljisinin tedarikçisi olarak yenilmezliğini korumaktadır. 2026 ilkbahar/yaz sezonu için hazırladıkları yeni "Home" koleksiyonu da bu gerçeğin bir başka yansımasıdır.

Üç uzak ülkede düzenlenecek Dünya Kupası'na saatler yaklaşırken ve rakipleri yazın yapılacak bu önemli etkinliği fırsat bilip büyük bütçeli kampanyalar başlatırken, Manchester merkezli Umbro içe dönerek, turnuva daha uzak bir yerde düzenlenemezken, içimizi rahatlatan, evimize yakın bir koleksiyon çıkardı.

Yarı yolda kalmadılar, arşivlerini derinlemesine araştırarak 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki altın çağlarından bazı klasik modelleri yeniden ürettiler ve markanın kimliği geliştikçe ve hayatta kalmak için uyum sağladıkça markanın simgesi haline gelen o eşsiz İngiliz ruhunu çağrıştıran, son derece güçlü bir koleksiyon ortaya çıkardılar.

Yeni 'Home' koleksiyonu, zaten bildiğimiz bir gerçeği teyit ediyor: Umbro, İngiliz futbol nostaljisinin krallarıdır.

UmbroShop'ta Home koleksiyonunuşimdisatın alın

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Temellere dönüş

    Bu kampanyada hiçbir yerde gökdelenler veya büyük, parlak ve gösterişli unsurlar bulamazsınız, çünkü Umbro, sadeliğiyle güzelliği yakalayan bir koleksiyonla her şeyi ustaca temel unsurlarına indirgiyor. Kendi sözleriyle, "bu, yayın veya ölçek için yapılmış bir futbol değil".

    Bunun yerine, konsept, tipik bir İngiliz kasabasındaki kurgusal bir amatör futbol kulübü etrafında şekilleniyor ve ana yolun kenarındaki harap bir oyun sahasının tanıdık görüntüsü, eski bir kulüp binasının yıpranmış dekoru ve cumartesi öğleden sonra yapılan dağınık bir karşılaşmanın ardından orada her zaman bulabileceğiniz ucuz bira ve canlı sohbetlere dayanıyor.

    Umbro, "Bu kimsenin kulübü değil, ama aynı zamanda herkesin kulübü" diyor.

    • Reklam
  • Umbro Home collectionUmbro

    Futbol topluluklarına saygı duruşu

    Greater Manchester'ın Ashton FC takımında çekilen çeşitli sahneler, "oyunun etrafındaki alanlara ve gerçek futbol kültürü ve topluluğunun yaşadığı, aksiyonun kenarında gelişen anlara" odaklanarak, bu duyguyu canlı tutanlara bir saygı duruşunda bulunuyor. Koleksiyon, kulüple bağlantılı kişiler ve sokaklardan seçilen karakterler tarafından modelleniyor.

    St. George bayrağının aşırı sağ tarafından ele geçirildiği, son derece belirsiz ve öngörülemez bir siyasi iklimde, kampanya Umbro'nun kendine özgü ama açık bir şekilde İngiliz kimliğini geri kazanma çabası gibi görünüyor.

  • Umbro Home collectionUmbro

    Nostalji kokuyor

    Konseptlerini hayata geçirmek için Umbro, futbol, moda ve yaşam tarzını bir araya getiren bir dizi klasik ürünü yeniden üretmek üzere eski koleksiyonlarını derinlemesine inceledi. Spor ayakkabılardan tote çantalara, şortlardan eşofmanlara, retro tişörtlerden kapüşonlu sweatshirtlere kadar, isterseniz baştan aşağı iki ya da üç kez giyinebilirsiniz.

    Öne çıkan ürünler mi? Seçim sizin; Harrington ceket, 2006 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin giydiği eşofman üstlerinden esinlenerek, omuzlarında ikonik St. George's Cross amblemiyle iki on yıl sonra yeniden hayat buldu. Yönetimcilerin büyüklerine bir saygı duruşu olarak tasarlanan bu ürün, 20 yıl önce Three Lions'ı Almanya'daki turnuvaya taşıyan merhum Sven-Goran Eriksson'un çok hoşuna giderdi diye düşünüyoruz.

    O dönemdeki İngiltere iç saha forması da yeniden üretildi ve 1998 versiyonu da eklendi. Bu yaz 2026 versiyonu öncesinde pub bahçeleri için mükemmel seçenekler sunuyor. Ayrıca, kollarda ikonik Umbro çift elmas şeridi bulunan, üç farklı renk seçeneği sunan retro esintili uzun kollu futbol forması da satın alabilirsiniz.

    UmbroShop'ta Home koleksiyonunuşimdisatın alın

  • Umbro Home collectionUmbro/GOAL

    Sokak ve saha arasında bağlantı kurmak

    Bu koleksiyon, futbol koleksiyonu olduğu kadar sokak giyimi koleksiyonu da olup, tribünlerde olduğu kadar sahada da aynı derecede şık duracak birçok parçaya sahiptir. Bunlar arasında, parkta atlama giysilerini kale direği olarak kullanarak oynanan futbol maçlarını anımsatan, eski moda bol eşofman altları da bulunmaktadır. Akşam yemeği için eve dönmeyi unutmayın.

    Ayrıca, raglan kollu ve spor panelli Boxy Shirt, klasik placket ve yakayla bir araya geliyor. Bu gömleği, ortada dikişli ve büyük Umbro çift elmas logolu Washed Drill Pants ile kombinleyebilirsiniz.

    Ayrıca, sokak modasına uyarlanmış astro tarzı spor ayakkabılar, çok sayıda tişört seçeneği, kot pantolonlar ve kargo pantolonlar da bulunmaktadır. Bej, yumuşak, mat gri ve mavi tonları ile kahverengi tartan desenleri, sportif kumaş seçimiyle uyum içindedir.

  • Umbro Home collectionUmbro

    Canlanma devam ediyor

    Bu, Umbro'nun başarılı yeniden canlanışının sadece son aşamasıdır, çünkü marka, birkaç gerçek İngiliz futbol markasından biri olarak kimliğine odaklanmaktadır. Nike, dört buçuk yıllık kısa bir süre sonra 2012 yılında şirketi sattığında, İngiltere milli takımı ve Manchester City dahil olmak üzere bir dizi önemli forma tedarik anlaşmasını kaybetmiş olan Umbro'nun geleceği en iyi ihtimalle belirsizdi.

    Ancak o zamandan bu yana Umbro, zengin tarihini, Manchester köklerini ve futbolla kesişen alanların büyük bir patlama yaşadığı bir dönemde sokak giyim pazarını kullanarak kendini konsolide etti ve başarıyla yeniden keşfetti. Bu strateji büyük bir başarı sağladı ve Umbro, her zaman popüler olan retro esintili futbol kıyafetleri alanında uzman olarak saygı görmeye başladı.

  • Umbro Home collectionUmbro

    'Umbro'nun anlatacağı doğal hikaye'

    Umbro, modern performans spor giyim pazarını domine etme mücadelesinde devler Nike ve adidas'a karşı ciddi bir rakip olarak zemin kaybetmiş olabilir, ancak nostalji dolu ekipmanların tedarikçisi olarak kendi yolunu bulmuş ve bunu kendine ait hale getirmiştir.

    Umbro'nun küresel marka pazarlama müdürü Helene Hope, lansmanda "Futbol kültürü ve modanın kesiştiği nokta, Umbro'nun sadece aşina olduğu değil, aynı zamanda şekillendirilmesine de katkıda bulunduğu bir alandır" dedi. "Bu alana kök salmış derin bir marka geçmişiyle, Umbro için bu hikayeyi anlatmak doğal bir şey gibi geliyor."

    İngiliz marka, ülkenin futbol kültürü nostaljisinin kralı olduğunu bir kez daha kanıtladı. "Home" koleksiyonu, Umbro.co.uk ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.

    UmbroShop'ta Home koleksiyonunu satın alın

Hazırlık Maçları
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Uruguay crest
Uruguay
URU
0