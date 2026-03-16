Umbro/GOAL
Çeviri:
Umbro, İrlanda esintili ve son derece havalı bir retro koleksiyonla Aziz Patrick Günü'nü kutluyor
Umbro, '17-3' koleksiyonunu piyasaya sürdü
"17-3" kapsül koleksiyonu, ülkenin koruyucu azizini onurlandıran ve 17 Mart'ta kutlanan bu günü anmak üzere dünya çapındaki kutlamalara uyum sağlayan, St. Patrick Günü için mükemmel bir kombin oluşturan retro tarzı bir İrlanda forması, bir eşofman ceketi ve göz alıcı yeşil Speciali spor ayakkabılarından oluşuyor.
Koleksiyon, İrlanda mirasını ve "İrlanda kültürünün dönüşümünü, göçünü ve değişimi kucaklamasını" kutlayan 'Thread that Binds' kampanyasının bir parçasıdır. Koleksiyonun modelleri arasında Los Angeles'ta yaşayan dansçı Morgan Bullock, rapçi ve söz yazarı Rejjie Snow ve onun Dublinli arkadaşı, çok yönlü sanatçı Sean Atmos yer almaktadır.
İrlanda forması nostalji kokuyor
90'ların estetiğini yansıtan yeşil jakarlı kumaştan üretilen bu gömlek, ikonik Umbro çift elmas logosu ile Kelt düğümü motifini bir araya getiren çarpıcı bir mozaik desenle kaplıdır. Dokulu amblem, İrlanda'ya bir başka selam niteliğinde Aziz Patrick'in amblemini taşırken, düz örgülü yaka ve kol manşetleri ise ülkenin bayrağındaki turuncu, beyaz ve yeşil renkleri yansıtmaktadır.
Ceket ve spor ayakkabılar koleksiyonu tamamlıyor
Koleksiyonda bir spor ceket ve bir çift Speciali spor ayakkabı da yer alıyor. Klasik, bol ve kutu kesimli bir tasarıma sahip olan ceket, tişörtle aynı deseni ve amblemi taşırken, spor ayakkabılar ise göz alıcı koyu yeşil süet rengiyle dikkat çekiyor ve 90’lara bir başka gönderme niteliğinde olan büyük, eski tarz katlanabilir dil kısmına sahip.
- Umbro
"İrlandalı topluluğa bir aşk mektubu"
Umbro'nun küresel marka pazarlama müdürü Helene Hope, "Bu koleksiyon, Umbro'nun uzun süredir yakın bağları olan İrlanda topluluğuna ve kültürüne yazılmış bir aşk mektubudur," dedi. "Umbro'nun çağdaş tasarım dilini kullanarak arşivsel referansları İrlanda ikonografisiyle harmanlamak, geçmişe saygı gösterirken geleceğe bakan bir kapsül koleksiyonun ortaya çıkmasını sağladı."
"17-3" kapsül koleksiyonu, umbro.co.uk adresinden ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.
