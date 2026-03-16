"17-3" kapsül koleksiyonu, ülkenin koruyucu azizini onurlandıran ve 17 Mart'ta kutlanan bu günü anmak üzere dünya çapındaki kutlamalara uyum sağlayan, St. Patrick Günü için mükemmel bir kombin oluşturan retro tarzı bir İrlanda forması, bir eşofman ceketi ve göz alıcı yeşil Speciali spor ayakkabılarından oluşuyor.

Koleksiyon, İrlanda mirasını ve "İrlanda kültürünün dönüşümünü, göçünü ve değişimi kucaklamasını" kutlayan 'Thread that Binds' kampanyasının bir parçasıdır. Koleksiyonun modelleri arasında Los Angeles'ta yaşayan dansçı Morgan Bullock, rapçi ve söz yazarı Rejjie Snow ve onun Dublinli arkadaşı, çok yönlü sanatçı Sean Atmos yer almaktadır.