PSG’nin Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Enrique, Manchester kulübüne destek verdi. Etihad’da artık Enzo Maresca görev yapıyor olsa da Enrique, eski Barcelona takım arkadaşı ve Maresca’nın selefi Pep Guardiola’nın attığı temellerden övgüyle söz etti. İspanyol teknik direktör, kulübün yoğun bir inceleme altında olduğunu kabul ederken sahadaki tartışılmaz üstünlüğünü vurguladı.

“Manchester City hakkında çok fazla konuşuluyor. Büyük kulüpler hakkında da sık sık böyle konuşulur,” dedi Enrique. “Nihai kararın ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.

“Umarım Manchester City için her şey yolunda gider. Çünkü son birkaç yılda sahada yaptıklarının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Kazandıkları bütün kupaları da sahada kesinlikle hak ettiler.”

Enrique, kulübün sportif başarılarının yönetim düzeyindeki tartışmalar nedeniyle gölgelenmemesi gerektiğine inandığını yineledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahada kazandığınız kupalar sahada kalır. O kupaları kazanmayı hak ettiler ve umarım yaptırımdan kaçınabilirler.”



