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“Umarım yaptırımlardan kaçınabilirler”: PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde mali suçlamalara ilişkin karar hakkında sessizliğini bozarak Manchester City’yi savundu
Premier League'de mali şok
Manchester City, mali faaliyetleriyle ilgili benzeri görülmemiş bir hukuk mücadelesinin içinde. Bağımsız bir komisyon kısa süre önce kulübü Premier League kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu buldu. İhlaller 2009 ile 2018 yılları arasında gerçekleşti.
Premier League, Manchester City'yi gelirlerini yapay olarak 900 milyon sterlin artırmak için 'sahte' sponsorluk anlaşmaları kullanmakla suçluyor. City ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor ve tamamen masum olduğunu savunuyor. Kulüp, savunmasını destekleyen 'çürütülemez kanıtlara' sahip olduğunu belirtiyor. City'ye göre söz konusu sponsorluklar tamamen meşruydu ve finansman, kulübün sahibi Abu Dhabi United Group tarafından değil, doğrudan Abu Dabi hükümeti tarafından sağlandı.
Bağımsız komisyonun suçlu bulma kararına rağmen, uygulanacak cezaya ilişkin nihai kararın yıl sonundan önce çıkması beklenmiyor.
- AFP
Enrique, Manchester City'nin sportif liyakatini savundu
PSG’nin Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Enrique, Manchester kulübüne destek verdi. Etihad’da artık Enzo Maresca görev yapıyor olsa da Enrique, eski Barcelona takım arkadaşı ve Maresca’nın selefi Pep Guardiola’nın attığı temellerden övgüyle söz etti. İspanyol teknik direktör, kulübün yoğun bir inceleme altında olduğunu kabul ederken sahadaki tartışılmaz üstünlüğünü vurguladı.
“Manchester City hakkında çok fazla konuşuluyor. Büyük kulüpler hakkında da sık sık böyle konuşulur,” dedi Enrique. “Nihai kararın ne olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.
“Umarım Manchester City için her şey yolunda gider. Çünkü son birkaç yılda sahada yaptıklarının inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Kazandıkları bütün kupaları da sahada kesinlikle hak ettiler.”
Enrique, kulübün sportif başarılarının yönetim düzeyindeki tartışmalar nedeniyle gölgelenmemesi gerektiğine inandığını yineledi. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahada kazandığınız kupalar sahada kalır. O kupaları kazanmayı hak ettiler ve umarım yaptırımdan kaçınabilirler.”
Nihai karar bekleniyor
Futbol dünyası suçlamaların olası sonuçlarını değerlendirmeye devam ederken kesin bir karara yönelik bekleyiş sürüyor. Enrique, hukuki ayrıntılara fazla girmeyerek nihai karara odaklanmayı tercih etti.
PSG teknik direktörü, “Şimdi yetkililerin ne karar vereceğini ya da hâkimin ne söyleyeceğini görmek için beklemeliyiz” dedi. Konuyla ilgili kişisel görüşmelerini kesinlikle gizli tutacağını da belirterek Manchester City'nin eski teknik direktörüyle süregelen dostluğuna değindi: “Ama beklemeliyiz. Pep'e söyleyeceklerimi özel olarak söyleyeceğim.”
İç ligde ise devam eden süreç, kulübün çevresindeki atmosferi açıkça etkiledi. Kararın ardından çıktıkları ilk Premier League maçında Maresca'nın takımı, pazar günü Liverpool'u 3-0 mağlup etti. Ancak oyuncular, Anfield'da sahaya çıktıklarında sert bir tepkiyle karşılaştı; yüksek sesle ıslıklandı ve yuhalandı.
- AFP
Avrupa devlerinin kapışması bekleniyor
Maresca'nın öğrencileri, Avrupa arenasındaki büyük sınava hazırlanırken ülke içindeki tartışmaları bir kenara bırakmak zorunda. City, merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Enrique'nin PSG'siyle karşılaşacak. Bu maçta İngiliz devi ile Fransa şampiyonu kozlarını paylaşacak.
City'nin önündeki ilk zorluk, saha dışındaki dikkat dağıtıcı gelişmelere rağmen sahaya odaklanmayı sürdürmek. Son şampiyon karşısında olumlu bir sonuç almak, takımın Maresca yönetiminde büyük kupalar kazanma hedefine tamamen bağlı olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olacak.
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