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"Umarım özel bir şey başarabilirler" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Tyler Adams, tarihi NBA Finalleri geri dönüşünün ardından viral olan Knicks kutlamasına tepki gösterdi

ABD - Paraguay
ABD
Paraguay
Dünya Kupası
T. Adams

New York Knicks, NBA Finalleri tarihinin en büyük geri dönüşünü gerçekleştirdi ve ABD Milli Takımı’nın yıldızı Tyler Adams’ın takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlama kameralara yansıdı. Video, X platformunda 5,2 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşarak viral oldu. Adams, San Antonio Spurs karşısında Knicks’in pes etmeyen tavrından ilham aldığını itiraf etti.

  • 2026 NBA Finals - Game FourGetty Images Sport

    Knicks galibiyete çok yakın

    Knicks, 29 sayı geriden gelerek Spurs’u şaşkına çevirdi ve hayati önem taşıyan 3. maç galibiyetini garantiledi. OG Anunoby’nin Knicks’i öne geçiren tip-in’i potaya düştüğünde, milyonlarca kişi gibi tutkulu bir Knicks taraftarı olan Adams da inanamayanlar arasındaydı. U.S. Soccer, bu çılgın anı kutlayan Adams ve takım arkadaşlarını kameraya aldı.

    New York Knicks, artık franchise ve şehir için 50 yıllık NBA şampiyonluğu hasretini sona erdirmek için sadece bir galibiyete uzaklıkta. 27 yaşındaki Adams, tüm bu endişeli günleri yaşamamış olsa da, takımın bir taraftarı olarak pek çok iniş ve çıkış yaşadı.

    Adams, galibiyetle ilgili olarak, "Tabii ki, New Yorklu bir çocuk olarak, ailemle birlikte Knicks taraftarı olarak büyümüş biri olarak, evet, şu an çok özel bir an" dedi. "Umarım özel bir şey başarabilirler."

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  • Kutlamasında

    Adams, olay yaşandığında o anın büyüsüne kapıldığını itiraf etti.

    "Orada her şey olabilirdi. O an kendimden geçtim. Bugün burada olup bir antrenmana daha katıldığımız için mutluyum," dedi.


  • 2026 NBA Finals - Game FourGetty Images Sport

    Knicks'ten ilham ve soyunma odasındaki NBA rekabetleri

    Knicks, potansiyel şampiyonlar olarak adından söz ettirmek için on yıllardır bekliyordu ve Adams’a, bu takımın serüveninin ilham kaynağı olup olamayacağı soruldu.

    "Oldukça etkileyici," dedi Adams. "Bence Doğu Konferansı'ndan gelen ve şu anda yaptıkları gibi özel bir şey başaran bir takım olarak, ben de ilham alıyorum, ama ben bir New York Knicks taraftarıyım."

    Ancak soyunma odasındaki herkes bu olumlu havayı paylaşmıyordu, çünkü Adams takım arkadaşları arasında birkaç Knicks "düşmanı" olduğunu belirtti.

    "Brenden. O bir Sixers taraftarı. Hiçbir şey söyleyemez," dedi Adams. "Haji Wright şu anda büyük bir nefretçi, ama ben tüm bu enerjiyi seviyorum. Bu iyi bir şey. Oldukça ilginç bir manzaraydı."

  • Şimdi ne olacak?

    ABD Erkek Milli Futbol Takımı, Cuma günü Los Angeles'ta Paraguay'ı ağırlayarak Dünya Kupası mücadelesine başlayacak.


    GOAL'dan Ryan Tolmich, Kaliforniya'nın Irvine kentinden haber katkısında bulundu.

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