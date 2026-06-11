Knicks, 29 sayı geriden gelerek Spurs’u şaşkına çevirdi ve hayati önem taşıyan 3. maç galibiyetini garantiledi. OG Anunoby’nin Knicks’i öne geçiren tip-in’i potaya düştüğünde, milyonlarca kişi gibi tutkulu bir Knicks taraftarı olan Adams da inanamayanlar arasındaydı. U.S. Soccer, bu çılgın anı kutlayan Adams ve takım arkadaşlarını kameraya aldı.

New York Knicks, artık franchise ve şehir için 50 yıllık NBA şampiyonluğu hasretini sona erdirmek için sadece bir galibiyete uzaklıkta. 27 yaşındaki Adams, tüm bu endişeli günleri yaşamamış olsa da, takımın bir taraftarı olarak pek çok iniş ve çıkış yaşadı.

Adams, galibiyetle ilgili olarak, "Tabii ki, New Yorklu bir çocuk olarak, ailemle birlikte Knicks taraftarı olarak büyümüş biri olarak, evet, şu an çok özel bir an" dedi. "Umarım özel bir şey başarabilirler."