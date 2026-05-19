"Umarım onunla ve onun için Dünya Kupası'nı kazanırız" - Portekizli takım arkadaşı Vitinha, Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki etkisini anlattı

Vitinha, Ronaldo’nun liderlik vasıflarının ve profesyonelliğinin takımı ileriye taşımaya devam ettiğini açıkladı. Bazı gözlemcilerin onun ilk on birdeki yerinin devam edip etmeyeceğine dair şüphelerine rağmen, orta saha oyuncusu forvetin çalışma ahlakının hâlâ eşsiz olduğunu söylüyor.

"O [Ronaldo] tarihin en büyük oyuncularından biri," dedi Vitinha. "Onunla aynı soyunma odasını paylaşmaktan, ondan bir şeyler öğrenmekten ve her gün profesyonelliğine tanık olmaktan çok gurur duyuyorum. Umarım onunla ve onun için Dünya Kupası'nı kazanabiliriz."

"Özellikle futbola yaklaşımı: son derece profesyonel ve ciddi. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Sahaya, yüzde 100 hazır olduğunu ve takım için elinden gelen her şeyi yaptığını bilerek çıkıyor."