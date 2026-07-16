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RomeroGetty Images
Jonas Rütten

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"Umarım onun kadar aptal olmam!" Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'ndaki dramın ardından İngiltere efsanesiyle alay etti

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere - Arjantin
İngiltere
C. Romero
L. Martinez

Cristian Romero, Arjantin’in İngiltere’yi yenerek finale yükselmesini belki de tüm takım arkadaşlarından biraz daha fazla keyifle izlemiştir. Galibiyetin ardından, belirli bir televizyon yorumcusuna sert çıktı.

Gary Neville, yarı final karşılaşması öncesinde The Overlap programında Romero ve stoper partneri Lisandro Martinez hakkında tartışmalı bir görüş belirtmişti. Ona göre ikisi de “maç başına bir gol hediye ediyor” ve “dünyanın en iyi ve en kötü stoper ikilisi – bir an parlak, bir an sonra gülünç hatalar yapıyorlar”.

Ancak eski İngiliz milli futbolcu, ikilinin zaman zaman Arjantin için ne kadar “inanılmaz” bir performans sergilediğini de vurguladı: “Goller atıyorlar, topları uzaklaştırıyorlar, resmen her yerdeler,” diye övdü Neville.

Maçın son dakikalarında Albiceleste’nin attığı iki golle 0-1’lik geriye düşüşü galibiyete çevirdiği dramatik zaferin ardından, Tottenham Hotspur kaptanı yine de sözlü bir karşılık verdi.

  • "Lisandro ve ben, Gary Neville'in söyledikleri yüzünden maçtan önce zaten iyice sinirlenmiştik," diye açıkça itiraf etti Romero: "İngiltere'de maçtan önce konuşmayı çok severler. Şimdi ona kocaman bir kucaklama gönderiyoruz. Umarım ben de futbolu bıraktığımda onun kadar aptal olmam," diye alaycı bir şekilde DSports’a verdiği röportajda konuştu. Martinez ise şunları ekledi: "İnsanların hakkımızda konuşmasına alışkınız, görünüşe göre bunu seviyorlar. Ama biz cevabımızı sahada veriyoruz, her zaman saygılı bir şekilde."

    Ancak en azından Romero, maç sırasında o kadar da saygılı davranmamıştı. İnternetteki videolar, maçın bitimine az kala Enzo Fernandez’in beraberlik golünün ardından Romero’nun tamamen kendini kaybettiğini, sevinç çığlıkları atarak mağlup olan İngiliz kaleci Jordan Pickford’a koştuğunu ve bir kez daha kışkırtıcı bir şekilde üzerine eğildiğini gösteriyor. Maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre sonra da aynı şey yaşandı; Arjantin’in galibiyeti karşısında, hayal kırıklığına uğramış Jude Bellingham’a doğru el hareketleriyle açıkça sevinç gösterisinde bulundu.

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  • Cristian RomeroGetty

    Cristian Romero, Arjantin milli takımında Dünya Kupası kahramanı oluyor

    Spor açısından bakıldığında Romero, Dünya Kupası boyunca Albiceleste’nin en önemli oyuncularından biri haline geldi. Katar’daki Dünya Kupası zaferinde zaten ilk 11’in değişmez ismiydi; ancak ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen final turnuvasında hücumda da öne çıktı. 

    Son 16 turunda Mısır’a karşı yaşanan dramatik geri dönüşte, 0-2 gerideyken 79. dakikada attığı golle geri dönüş umudunu yeniden canlandırdı. 32’nci turda Yeşil Burun Adaları karşısında uzatmalarda maçı belirleyen kafa vuruşunu yapan da oydu. Ancak 3-2’lik skor, kendi kalesine atılan gol olarak değerlendirildi.

    İkinci Dünya Kupası finalinde Romero, Arjantin ile birlikte yeniden güçlenen İspanya ile karşı karşıya gelecek. Oldukça inişli çıkışlı performansların ardından, Furia Roja yarı finalde ezici üstünlüğü olan Fransa karşısında taktik ve savunma açısından bir şaheser sergiledi ve bu nedenle önümüzdeki Pazar günü oynanacak final maçına favori olarak giriyor.

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