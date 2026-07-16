"Umarım onun kadar aptal olmam!" Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'ndaki dramın ardından İngiltere efsanesiyle alay etti

Gary Neville, yarı final karşılaşması öncesinde The Overlap programında Romero ve stoper partneri Lisandro Martinez hakkında tartışmalı bir görüş belirtmişti. Ona göre ikisi de “maç başına bir gol hediye ediyor” ve “dünyanın en iyi ve en kötü stoper ikilisi – bir an parlak, bir an sonra gülünç hatalar yapıyorlar”.

Ancak eski İngiliz milli futbolcu, ikilinin zaman zaman Arjantin için ne kadar “inanılmaz” bir performans sergilediğini de vurguladı: “Goller atıyorlar, topları uzaklaştırıyorlar, resmen her yerdeler,” diye övdü Neville.

Maçın son dakikalarında Albiceleste’nin attığı iki golle 0-1’lik geriye düşüşü galibiyete çevirdiği dramatik zaferin ardından, Tottenham Hotspur kaptanı yine de sözlü bir karşılık verdi.