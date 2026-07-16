Getty Images Sport
Çeviri:
"Umarım o kadar aptal değilimdir!" - Cristian Romero, Arjantin'in İngiltere'yi mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanmasının sevincini yaşarken, Gary Neville'in "en kötü stoper ikilisi" yorumuna sert tepki gösterdi
Romero, Neville’e sert yanıt verdi
Eski Manchester United savunma oyuncusu, Arjantinli savunma ikilisini sert bir şekilde eleştirmişti; ancak Romero, Atlanta’da maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz bu hesabı hemen kapattı.
"Tek umudum, emekli olduğumda o kadar aptal olmamam. Umarım bir oyuncuyu ya da herhangi birini eleştirmeyeceğim," dedi Romero, Neville'in yorumcu olarak yaptığı açıklamalar sorulduğunda DSports'a. "Çünkü sonuçta milli takımımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bazen işler bizim için iyi gider, bazen kötü, ama yine de Dünya Kupası finalinde yer almaktan mutluyuz."
- Getty Images Sport
"En iyi en kötü" ikili
Neville, Overlap Podcast’te Romero-Martinez ikilisinin güvenilirliğini sorgulayarak ortalığı karıştırmıştı. Daha önce şöyle demişti: “Her maçta ikisi arasında bir gol yedikleri görülüyor. Ama onları izlerseniz, gol atıyorlar, kafayla vuruşlar yapıyorlar, kelimenin tam anlamıyla her yerdeler – bu inanılmaz. Ben onlara dünyanın en iyi ve en kötü stoper ikilisi diyorum. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz olabiliyorlar, ama bir sonraki anda muhteşemlikten gülünçlüğe geçiyorlar."
Martinez de sessiz kalmayı reddetti ve Premier Lig’de maruz kaldıkları sürekli medya eleştirileriyle ilgili takım arkadaşının tutumunu destekledi. “İnsanların sürekli hakkımızda konuşmasına alışkınız. Görünüşe göre bunu yapmaktan hoşlanıyorlar ve biz de sahada cevap veriyoruz, hepsi bu, her zaman saygıyla,” diye açıkladı Manchester United’ın savunma oyuncusu, dünya şampiyonları bir başka tarihi dönüm noktasını kutlarken.
Scaloni, direnişçi ruh karşısında duygulandı
Bu “sıkışmışlık” zihniyeti, takımının ikinci yarıda Anthony Gordon’un golüne rağmen Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in golleriyle galip gelmesini izledikten sonra gözle görülür şekilde duygulanan teknik direktör Lionel Scaloni tarafından da desteklendi. Teknik direktör, kibirle ilgili iddiaları reddederken, bunun yerine takımın, sırtları duvara dayandığında başarılı olmalarını sağlayan benzersiz bir bağa işaret etti.
"Sesim titriyor çünkü bu maç pek çok şeyi ortaya koydu: takım ruhu, kardeşlik, asla pes etmeme, son ana kadar mücadele etme. Bundan sonra finali de kazanacağız, ama bu takımın daha ne yapması gerekiyor ki? Beni derinden etkiledi. Söyleyecek başka pek bir şeyim yok; hepsi onların sayesinde," dedi Scaloni maç sonrası basın toplantısında.
- Getty Images Sport
New York’ta tarih sizi bekliyor
Arjantin’in galibiyeti, şampiyonluk unvanını korumak ve dördüncü Dünya Kupası yıldızını kazanmak isteyen İspanya ile nefes kesici bir final maçına zemin hazırladı. Romero’nun ateşli tavırları yarı final maçı boyunca tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı; Jordan Pickford’un yüzüne karşı sevinç gösterisinde bulunurken, maçın bitiminde de Jude Bellingham’a meydan okurcasına baktı ve Scaloni’nin övdüğü mücadeleci ruhu tam anlamıyla yansıtıyordu.
"Bence tarih yazıyoruz; bu bizim için gerçekten çok büyük bir olay ve bu formanın önemini kimseye benzemeyen bir şekilde hissediyoruz," diye konuştu Romero. Albiceleste şimdi Pazar günkü final maçı için New Jersey'e gidecek; bir yandan da, dünya sahnesinde yaşadığı son hayal kırıklığının ardından, morali bozuk İngiltere takımı Fransa ile oynayacağı üçüncülük maçı için hazırlanmak zorunda kalacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun