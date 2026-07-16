"Umarım o kadar aptal değilimdir!" - Cristian Romero, Arjantin'in İngiltere'yi mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanmasının sevincini yaşarken, Gary Neville'in "en kötü stoper ikilisi" yorumuna sert tepki gösterdi

Neville, Overlap Podcast’te Romero-Martinez ikilisinin güvenilirliğini sorgulayarak ortalığı karıştırmıştı. Daha önce şöyle demişti: “Her maçta ikisi arasında bir gol yedikleri görülüyor. Ama onları izlerseniz, gol atıyorlar, kafayla vuruşlar yapıyorlar, kelimenin tam anlamıyla her yerdeler – bu inanılmaz. Ben onlara dünyanın en iyi ve en kötü stoper ikilisi diyorum. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz olabiliyorlar, ama bir sonraki anda muhteşemlikten gülünçlüğe geçiyorlar."

Martinez de sessiz kalmayı reddetti ve Premier Lig’de maruz kaldıkları sürekli medya eleştirileriyle ilgili takım arkadaşının tutumunu destekledi. “İnsanların sürekli hakkımızda konuşmasına alışkınız. Görünüşe göre bunu yapmaktan hoşlanıyorlar ve biz de sahada cevap veriyoruz, hepsi bu, her zaman saygıyla,” diye açıkladı Manchester United’ın savunma oyuncusu, dünya şampiyonları bir başka tarihi dönüm noktasını kutlarken.



