"Umarım hacklenmiş olsun!" - Patrice Evra, Michael Carrick'e yönelik eleştirisi nedeniyle Paul Scholes'u sert bir şekilde eleştirdi ve Gary Neville'e, Manchester United teknik direktörüne destek çağrısında bulunurken, Valencia'daki talihsiz dönemini hatırlattı
Evra, Old Trafford'da birlik çağrısı yaptı
Manchester United efsanesi Evra, eski takım arkadaşları Scholes ve Neville'e sert bir saldırı düzenleyerek, geçici teknik direktör Carrick'e daha fazla saygı göstermelerini talep etti. Fransız oyuncunun bu patlaması, teknik direktörün kulübü Şampiyonlar Ligi yarışına geri döndürmesine rağmen, son zamanlarda form düşüşü yaşayan Carrick'e yönelik yoğun eleştirilerin ardından geldi.
Scholes'un, United'ın 44 yaşındaki teknik direktörün yönetimindeki ilk mağlubiyeti olan Newcastle'a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medyada alaycı bir mesaj paylaştığı bildirildikten sonra gerginlik doruğa ulaştı. Evra, eleştirinin kamuoyuna açık olması karşısında şok olduğunu itiraf etti ve Scholes'un şu anki medya imajı ile futbolcu olduğu dönemdeki çekingen kişiliği arasındaki zıtlığı vurguladı.
Eski takım arkadaşları medyada birbirlerine saldırıyor
Evra, Carrick'in Old Trafford'da harika bir iş çıkardığını kesin bir dille ifade etti ve eski takım arkadaşlarını geçici menajeri desteklemeye çağırdı. Stake'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Umarım Paul Scholes'un Instagram hikayesi sahte, umarım hesabı hacklenmiştir. Dürüst olmak gerekirse, Scholesy'den böyle bir şey duymak beni şaşırtmadı. O, tüm kariyerim boyunca birlikte oynadığım en sessiz oyuncuydu. Şimdi ise medyada bomba gibi açıklamalar yapıyor. Michael Carrick'e destek verilmemesini gerçekten anlamıyorum; o da bizden biri ve çok iyi iş çıkarıyor.
"Scholesy'den, ama aynı zamanda Roy Keane ve Gary Neville'den de olumsuz yorumlar geldi. Bu beni rahatsız ediyor çünkü biz ilk dörtte olmak istiyoruz ve bu yorumlar gereksiz. Ama televizyonda çalışıyorsanız böyle yaparsınız. Olumlu olamazsınız, olumsuz olmalısınız. İnsanlar onların menajer olarak yaptıklarını unutamıyor. Oyuncular olarak efsaneler, ama menajer olarak iyi bir iş çıkarmadılar."
Geçici menajerin sicilini savunmak
Evra, eski Middlesbrough menajerinin çalışmalarına, uzmanlar tarafından gösterilenden daha fazla değer verilmesi gerektiğini vurguladı. Takım ve taraftarları, mevcut menajerle aynı soyunma odasını paylaşmış olanların yarattığı "gürültüyü" görmezden gelmeye çağırdı. Menajer, ilk maçında Manchester City'yi 2-0 yenmiş, ardından Arsenal'i 3-2 mağlup etmişti.
Eski sol bek, Neville'e en sert eleştirilerini yöneltti ve yorumcunun Valencia'da geçirdiği felaket dönemine atıfta bulunarak, 28 maçta sadece 10 galibiyet elde ettiğini hatırlattı. "Neville'e şöyle dedim: 'Televizyonda konuşmak kolay. Valencia'dayken senden paella istediler, sen onlara balık ve patates kızartması verdin'," diye ekledi. "Üç ay sonra sana veda ettiler. Yani bir menajerin kariyerini bitirebilecekleri için bu biraz fazla."
Kırmızı Şeytanlar için kritik bir dönem
United, son beş Premier Lig maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet kaydederek şu anda ilk dörtte yer almak için mücadele ediyor. Carrick'in takımı, 29 maçta 51 puanla şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Bu puan, dördüncü sırada yer alan bir sonraki rakibi Aston Villa ile aynı.
