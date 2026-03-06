"Umarım hacklenmiş olsun!" - Patrice Evra, Michael Carrick'e yönelik eleştirisi nedeniyle Paul Scholes'u sert bir şekilde eleştirdi ve Gary Neville'e, Manchester United teknik direktörüne destek çağrısında bulunurken, Valencia'daki talihsiz dönemini hatırlattı

Evra, Carrick'in Old Trafford'da harika bir iş çıkardığını kesin bir dille ifade etti ve eski takım arkadaşlarını geçici menajeri desteklemeye çağırdı. Stake'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Umarım Paul Scholes'un Instagram hikayesi sahte, umarım hesabı hacklenmiştir. Dürüst olmak gerekirse, Scholesy'den böyle bir şey duymak beni şaşırtmadı. O, tüm kariyerim boyunca birlikte oynadığım en sessiz oyuncuydu. Şimdi ise medyada bomba gibi açıklamalar yapıyor. Michael Carrick'e destek verilmemesini gerçekten anlamıyorum; o da bizden biri ve çok iyi iş çıkarıyor.

"Scholesy'den, ama aynı zamanda Roy Keane ve Gary Neville'den de olumsuz yorumlar geldi. Bu beni rahatsız ediyor çünkü biz ilk dörtte olmak istiyoruz ve bu yorumlar gereksiz. Ama televizyonda çalışıyorsanız böyle yaparsınız. Olumlu olamazsınız, olumsuz olmalısınız. İnsanlar onların menajer olarak yaptıklarını unutamıyor. Oyuncular olarak efsaneler, ama menajer olarak iyi bir iş çıkarmadılar."