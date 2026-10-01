'Umarım geri dönerim!'

Andres, bu yaz Stuttgart'tan Brighton'a 19 milyon sterlinlik (€23 milyon) olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle katıldı. 21 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da yalnızca bir sezon geçirdiği için takıma geldiğinde nispeten tanınmıyordu. Ancak güney kıyısında kısa sürede yükselen bir yıldız olarak kendini kabul ettirdi.

İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Brighton formasıyla 200 dakika süre aldı. İlk üç maçında şimdiden bir gol ve bir asist kaydetti; EFL Cup'ta Manchester United'a karşı ve Premier League'de Arsenal'i 3-0 yendikleri maçta alınan baskın galibiyetlerde kilit rol oynadı.



