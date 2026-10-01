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'Umarım geri dönerim!' - Brighton'da Arsenal'ı yıkan yıldız, 'yeni Rodri'nin yükselişinin ardından gelecekte Real Madrid'e transferin kapısını araladı
Brighton'ın genç yıldızı, Bernabeu'ya dönüşe göz kırpıyor
Andres, bu yaz Stuttgart'tan Brighton'a 19 milyon sterlinlik (€23 milyon) olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle katıldı. 21 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da yalnızca bir sezon geçirdiği için takıma geldiğinde nispeten tanınmıyordu. Ancak güney kıyısında kısa sürede yükselen bir yıldız olarak kendini kabul ettirdi.
İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Brighton formasıyla 200 dakika süre aldı. İlk üç maçında şimdiden bir gol ve bir asist kaydetti; EFL Cup'ta Manchester United'a karşı ve Premier League'de Arsenal'i 3-0 yendikleri maçta alınan baskın galibiyetlerde kilit rol oynadı.
- AFP
'Umarım geri dönerim!'
Andres, Almanya'ya taşınmadan önce Real Madrid altyapısında yedi yıl geçirdi. Ağırlıklı olarak akademi ve B takımında forma giyen oyuncu, Los Blancos'taki ilk döneminde 2024-25 sezonunda A takımda sadece üç maça çıktı ve yalnızca 37 dakika oynadı.
Bernabeu'dan düzenli olarak A takım futbolu oynama arayışıyla ayrılmasına rağmen orta saha oyuncusu, eski kulübüne hâlâ büyük saygı duyuyor. COPE'in Tiempo de Juego programına yeniden İspanya devini temsil etmek isteyip istemeyeceği sorulduğunda Andres, bir geri dönüş ihtimalini dışlamadı.
"Umarım gelecekte geri dönerim ama şu anda bunu düşünmüyorum," diye açıkladı orta saha oyuncusu.
Real Madrid geri satın alma haklarını kaybetti
Real Madrid, orta sahanın Stuttgart'ta geçirdiği dönemde çeşitli geri satın alma opsiyonlarına ve sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesine sahipti. Oyuncunun Almanya'daki ilk sezonunda 41 maçta sergilediği etkileyici performansın ardından, İspanyol devi kulübün geri dönüş opsiyonunu devreye sokabileceği yönünde spekülasyonlar vardı.
Bunun yerine bu seçeneği kullanmadı ve Brighton'ın oyuncuyu kadrosuna katmasına izin verdi. Premier League'e yapılan transfer, Real Madrid'in oyuncuyla olan sözleşmesel bağlarını tamamen kopardı, ancak kulüp sonraki satış maddesi sayesinde 11,5 milyon euro kazandı.
İngiltere'deki parlak başlangıcı ve 2031'e kadar devam eden uzun vadeli sözleşmesi göz önüne alındığında, Real Madrid'in altyapısından yetişen oyuncuyu gelecekte yeniden kadrosuna katmak istemesi halinde önemli bir mali bedel ödemesi gerekecek.
- Getty Images Sport
Geleceği güvence altına almak
Brighton, yükselen yeteneklerini elinde tutmak için çaresizce uğraşacak, ancak bunu yapabilme ihtimali teknik direktör Fabian Hurzeler'in geleceğine bağlı olabilir. Alman teknik adamın, Michael Carrick ile yollarını ayırmaya karar vermeleri halinde Manchester United'a gidebileceği yönünde şimdiden haberler çıktı; bu da kilit oyuncuların onun ardından takımdan ayrılabileceği endişesini doğurdu.
Şimdilik Andres, Amex Stadyumu'nda uzun süreli bir sözleşmeyle bağlı durumda. Premier League sezonu ilerlerken, müthiş formunu sürdürmeye ve "yeni Rodri" olarak anılan itibarını daha da güçlendirmeye çalışacak.
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