Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Liverpool'un savunmacıyı bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığının ortaya çıkmasının ardından Araujo'nun ayrılığıyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Kulübün başlıca kaptanlarından biri olarak görev yapan Uruguaylı milli oyuncu, Katalonya'da geçirdiği zorlu dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırmak için Premier League'e gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Lopez, bu transferle ilgili konuşurken takımdan ayrılan takım arkadaşına içten bir mesaj gönderdi ve SPORT'a şunları söyledi: "Vedalaşmak için geldi. Yazık oldu, çünkü o bir kaptan ve onunla iyi bir ilişkim var. Gelişimini sürdürmek için bu kararı verdi ve umarım gelecek sezon geri gelir."