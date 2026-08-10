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'Umarım geri döner' - Barcelona yıldızı Fermin Lopez, Ronald Araujo'nun Liverpool'a şok transferi hakkında sessizliğini bozdu ve Rodri ile Ferran Torres transfer bağlantılarını değerlendirdi
Fermin, Araujo'nun Anfield'e transferine tepki gösterdi
Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Liverpool'un savunmacıyı bir sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığının ortaya çıkmasının ardından Araujo'nun ayrılığıyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Kulübün başlıca kaptanlarından biri olarak görev yapan Uruguaylı milli oyuncu, Katalonya'da geçirdiği zorlu dönemin ardından kariyerini yeniden canlandırmak için Premier League'e gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.
Lopez, bu transferle ilgili konuşurken takımdan ayrılan takım arkadaşına içten bir mesaj gönderdi ve SPORT'a şunları söyledi: "Vedalaşmak için geldi. Yazık oldu, çünkü o bir kaptan ve onunla iyi bir ilişkim var. Gelişimini sürdürmek için bu kararı verdi ve umarım gelecek sezon geri gelir."
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Rodri ve Ferran Torres hakkındaki spekülasyonlara yanıt
Sohbet kısa sürede İspanya'da şu anda manşetleri domine eden diğer yüksek profilli transfer hikâyelerine döndü. Fermin'e, Man City'nin orta saha yıldızı için Barcelona'nın ilk teklifini geri çevirdiğine dair haberler olmasına rağmen, İspanya kaptanı Rodri'nin Barcelona'ya katılma ihtimali soruldu. 23 yaşındaki oyuncu, "Bu konuda herhangi bir bilgim yok ama Deco ve sportif direktör her neye karar verirse benim için uygundur" dedi. "Rodri'nin harika bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Bunun içine çok fazla girmek istemiyorum. Bu, zaten burada olanlara saygısızlık olur."
Fermin, vatandaşının bu yaz PSG'ye katılma isteğini Barca'ya bildirdiğine dair haberlerin artması üzerine, Torres'in belirsiz geleceğine de değindi. Hücum oyuncusuyla yakın bir bağ kuran Fermin, Fransa'nın başkentine olası bir transferle ilgili spekülasyonları daha da artırmak istemedi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna girmek istemiyorum, çünkü gerekli bilgiye sahip değilim. O iyi bir takım arkadaşı ve arkadaşım; umarım kendisi için en iyi olanı seçer."
Sakatlığı aşmak ve fiziksel formunu geliştirmek
Fermin açısından sezon öncesi dönüş, zorlu geçen yaz iyileşme sürecinin ardından kişisel bir zafer anlamına geliyor. Beşinci metatarsındaki kırık, onu acımasızca Luis de la Fuente'nin ve sonunda 2026 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alma şansından mahrum bıraktı, ancak ilk takım planlarındaki yerini yeniden kazanmak için durmaksızın çalıştı.
Nottingham Forest karşısında oynanan ve Raphinha'nın gole çevirdiği penaltıyı kazandırdığı 1-0'lık hazırlık maçı galibiyetindeki etkili performansının ardından Fermin, hâlâ tam keskinliğine ulaşmak için çalıştığını kabul etti. "İyi. Hâlâ ritme girmem gerekiyor ama iyi hissettim. Oynamak istiyordum. Çok zor bir yaz geçti ama artık iyiyim ve bu sezonu dört gözle bekliyorum."
Orta sahanın dönüşü, özellikle tecrübeli isimlerin ayrılığı ve hücum derinliğinde yaşanabilecek olası kayıp göz önüne alındığında Flick için zamanında gelen bir destek oldu. Kulüp bir geçiş döneminden geçerken Fermin'in orta alanda daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor.
- Getty
Yeni sezona bakarken
Barcelona yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, odak noktası yeni fikirleri takıma entegre etmeyi sürdürürken, bir yandan da yüksek profilli ayrılıkların etkilerini yönetmek olmaya devam ediyor. Araujo'nun ayrılığı, doldurulması gereken bir liderlik boşluğu bırakırken, Rodri'nin olası gelişi yönetimden güçlü bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
Transfer penceresi kapanmadan önce kadrosunu son hâline getirmeyi hedefleyen Katalan devi için önümüzdeki haftalar kritik olacak. Rodri için kulüpler arasındaki görüşmeler sürerken ve Araujo'nun Liverpool'a kiralık transferinin resmî işlemleri tamamlanırken, takımın yapısı hızla değişiyor. Fermin içinse hedef basitliğini koruyor: sağlıklı kalmak ve yeniden yapılanma sürecindeki bir takıma katkı vermek.
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