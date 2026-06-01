Bir basın toplantısında turnuvada yaşanabilecek sürprizler hakkında sorulan bir soruya Cucurella şöyle yanıt verdi: "Elbette her zaman klasik favoriler vardır. Ama bence Hollanda çok güçlü bir takıma sahip. Bir de biraz gözden kaçan Ekvador var."
Çeviri:
"Umarım erkenden eve dönerler": DFB'nin kabusu Cucurella, Alman rakibini Dünya Kupası'nın gizli favorisi olarak gösteriyor
11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya'nın grup aşamasındaki üçüncü rakibi olan Güney Amerikalılar, "önemli bir rol oynayabilirler" diye vurguladı Cucurella. 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya milli takımıyla oynanan maçın uzatma dakikalarında ceza sahası içinde yaptığı el faulü cezasız kalan sol bek, Ekvador hakkında şunları söyledi: "Çok sayıda iyi oyuncusu var. Ve birçok kişi onları hafife alsa da, iyi iş çıkaracaklarına inanıyorum. Umarım erken eve dönerler," dedi Cucurella, eleme turlarında Ekvadorlu takımla olası bir karşılaşmaya işaret ederek.
Arjantinli teknik direktör Sebastian Beccacece'nin takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bir oyuncunun doğum tarihi ve doğum yeri yanlış olan bir doğum belgesi sunulduğu için, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerine üç puanlık bir ceza ile başlamıştı. Buna rağmen Ekvador, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan finallere katılma biletini rahatlıkla aldı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve sadece dünya şampiyonu Arjantin'in önüne geçmesine izin verdi.
Brezilya, Kolombiya ve Uruguay gibi takımları geride bırakan Ekvador, geçen yıl Eylül ayında Arjantin'i 1-0 yenerek büyük ses getirdi. Ekvador'un sergilediği savunma gücü özellikle etkileyici: 18 maçta sadece 5 gol yiyen Almanya'nın grup rakibi, Güney Amerika elemelerinde en az gol yiyen takım oldu; Ekvador 13 maçta kalesini gole kapattı.
- Getty Images
Ekvador: Sağlam savunma, ancak hücumda deneyimli bir oyuncuya çok fazla yük mü biniyor?
Buna paralel olarak, Ekvador kadrosunun en yıldız isimleri savunmada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’den Willian Pacho, CL finalisti FC Arsenal’in eski Leverkusenli oyuncusu Piero Hincapie ve uluslararası üst düzey kulüplerin peşinde olduğu Joel Ordonez (Club Brugge) ile üç üst düzey savunma oyuncusu, son hatlarda istikrar sağlıyor. Defansif orta sahada ise, Cucurella'nın Chelsea'deki takım arkadaşı ve Premier Lig'in en iyi 6 numaralarından biri olan Moises Caicedo ipleri elinde tutuyor.
Bu arada hücum gücü ise yetersiz kalıyor; Dünya Kupası elemelerinde sadece 14 gol atıldı (maç başına bir golün altında). Gol tehdidi konusunda, şu anda 36 yaşında olan ve Meksika'nın CF Pachuca takımında oynayan Enner Valencia'nın omuzlarında çok fazla yük olabilir. West Ham ve Fenerbahçe'nin eski forveti, 14 eleme golünün 6'sını attı. Ekvador'un 2014 ve 2022 Dünya Kupası katılımlarında da Valencia, her iki turnuvada da 3 gol atarak en golcü oyuncu olmuştu.
Valencia'nın hücumdaki yükünü biraz hafifletme umutları, her şeyden önce Gonzalo Plata'ya bağlı. Brezilya'nın üst düzey kulübü Flamengo'da oynayan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, son zamanlarda bazı hazırlık maçlarında güçlü performanslar sergiledi. Ekvadorluların diğer ilginç hücum oyuncuları arasında Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Paez (Chelsea'den River Plate'e kiralanmış) ve John Yeboah (Venezia FC) bulunuyor. Hamburg doğumlu ve VfL Wolfsburg'un altyapısında yetişen Yeboah, U16'dan U20'ye kadar DFB'nin genç milli takımlarında forma giymişti. 25 yaşındaki oyuncunun annesi Ekvadorlu olduğu için Güney Amerika takımında da oynama hakkı bulunan Yeboah, federasyonunu değiştirdi ve 2024 ilkbaharında A milli takımdaki ilk maçına çıktı. Hafta sonu Suudi Arabistan'a karşı 2-1 kazanılan hazırlık maçında Yeboah, iki asistle dikkatleri üzerine çekti.
Ekvador: Şimdiye kadar Dünya Kupası'nda tek eleme turuna kalma başarısını, Almanya'nın da bulunduğu bir gruptan çıkarak elde etmişti
Ekvador için Dünya Kupası, son derece önemli bir maçla başlıyor; zira 13 Haziran’da Fildişi Sahili ile oynanacak karşılaşmada, grup favorisi Almanya’nın ardından ikinci sırayı almak söz konusu olabilir. 20 Haziran’da, Hincapie ve arkadaşları 25 Haziran’da Almanya milli takımıyla karşılaşmadan önce, turnuvanın sürpriz takımı Curacao’yu yenmek mutlak bir zorunluluk.
2002, 2006, 2014 ve 2022'den sonra beşinci kez Dünya Kupası'na katılan Ekvadorlular, ikinci kez eleme turlarına kalmayı hedefliyor. Belki de bu iyi bir alamettir: Ekvador, 2006 yılında, yine Almanya ile aynı grupta yer aldığı ve o zaman da grup maçlarının son gününde ev sahibi ülkeyle oynadığı (0-3) tek kez grup aşamasını geçmişti. O zamanlar Güney Amerikalılar, son 16 turunda İngiltere'ye uzun süre direndi, ancak David Beckham'ın serbest vuruş golü, Three Lions'ın 1-0 galibiyetini sağladı.