"Umarım erkenden eve dönerler": DFB'nin kabusu Cucurella, Alman rakibini Dünya Kupası'nın gizli favorisi olarak gösteriyor

11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya'nın grup aşamasındaki üçüncü rakibi olan Güney Amerikalılar, "önemli bir rol oynayabilirler" diye vurguladı Cucurella. 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya milli takımıyla oynanan maçın uzatma dakikalarında ceza sahası içinde yaptığı el faulü cezasız kalan sol bek, Ekvador hakkında şunları söyledi: "Çok sayıda iyi oyuncusu var. Ve birçok kişi onları hafife alsa da, iyi iş çıkaracaklarına inanıyorum. Umarım erken eve dönerler," dedi Cucurella, eleme turlarında Ekvadorlu takımla olası bir karşılaşmaya işaret ederek.

Arjantinli teknik direktör Sebastian Beccacece'nin takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bir oyuncunun doğum tarihi ve doğum yeri yanlış olan bir doğum belgesi sunulduğu için, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerine üç puanlık bir ceza ile başlamıştı. Buna rağmen Ekvador, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan finallere katılma biletini rahatlıkla aldı, turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve sadece dünya şampiyonu Arjantin'in önüne geçmesine izin verdi.

Brezilya, Kolombiya ve Uruguay gibi takımları geride bırakan Ekvador, geçen yıl Eylül ayında Arjantin'i 1-0 yenerek büyük ses getirdi. Ekvador'un sergilediği savunma gücü özellikle etkileyici: 18 maçta sadece 5 gol yiyen Almanya'nın grup rakibi, Güney Amerika elemelerinde en az gol yiyen takım oldu; Ekvador 13 maçta kalesini gole kapattı.