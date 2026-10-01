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'Umarım çok fazla ağlamayız' - Lautaro Martinez, Lionel Messi'nin Arjantin ile Benin'e karşı oynayacağı veda maçı öncesinde duygusal bir geceye hazırlanıyor
Cordoba hezimetli mağlubiyeti geçiş dönemini başlattı
Lautaro, Arjantin'i çarşamba gecesi Bolivya karşısında alınan net 4-0'lık galibiyete taşıdıktan sonra aklını hızla Messi'nin duygusal milli takım vedasına çevirdi. Estadio Mario Alberto Kempes'te maça baştan itibaren yön veren golcü, ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşla skoru açtı; ardından Nico Paz, devre arasından önce şık bir aşırtmayla zekice kurgulanan ikinci golü attı. Kaptanlığı vekaleten üstlenen Cristian Romero ise ikinci yarının başında kafayla üçüncü golü kaydetti, Jose Manuel Lopez de yakın mesafeden attığı golle skora son şeklini verdi.
- Getty Images Sport
Lautaro, son derece duygusal bir saygı duruşu bekliyor
Cordoba'daki zaferin ardından Lautaro, maç sonrası medya görevlerinde milli takımın geçiş sürecini ve Messi'nin Estadio Monumental'deki yaklaşan vedasını değerlendirdi.
Televizyon kanalı Telefe'ye konuşan Lautaro, ülkesini bir kez daha temsil etmenin gururunu şöyle anlattı: "Bu formayı giymek her zaman harika bir duygu. Bu yeni bir döngü, bugün yeniden başlıyoruz ve daha önce Dünya Kupası'nda oynamış olanlarımızın tecrübesi yardımcı olacak."
29 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda ikinciliğin ardından takımla yeniden bir araya gelmeleri hakkında ise şunları ekledi: "Dünya Kupası'ndan sonra yeniden bir araya geldik ve enerji tamamen aynı kaldı."
6 Ekim'de Benin'e karşı Messi'nin son maçına değinen Lautaro, duygusal bir akşamın kendilerini beklediğini kabul etti: "Salı günkü maç kesinlikle duygu dolu olacak, çok özel ve önemli. Umarım çok fazla ağlamayız."
Rekor kıran isim, efsanevi dönemi sona erdirdi
Veda maçı, ikon oyuncunun millî takımı bırakacağını duyurmasının ardından geliyor. Bu açıklama, Dünya Kupası'nın sona ermesi ve babası Jorge'nin vefatının sonrasında, 31 Ağustos 2026'da yapılmıştı.
Hâlâ Major League Soccer'da Inter Miami CF formasıyla kulüp futbolu oynamayı sürdüren forvet, 2021 ve 2024'te kazandığı Copa America ile 2022 Dünya Kupası'nın ardından, kupalarla süslü millî takım kariyerini noktalıyor.
Arjantin ile geçen efsanevi kariyerinde, 207 maçta attığı 125 golle tüm zamanların zirvesine çıktı. Bunların 21'i Dünya Kupası turnuvalarında geldi.
- Fotobaires
Burkina Faso sınavı kutlamadan önce geliyor
Bu, İspanya'ya karşı Dünya Kupası finalinde yaşadığı yıkıcı yenilginin ardından ilk kez sahaya çıkan Scaloni'nin takımı için ideal bir moral oldu. Bu gol ayrıca Lautaro'yu ülkenin tüm zamanlardaki golcüleri listesinde üçüncü sıradaki Sergio Aguero'nun yalnızca bir gol gerisine taşıdı. Arjantin şimdi 3 Ekim'de Burkina Faso ile karşılaşacak, ardından efsanevi oyun kurucunun vedası için Buenos Aires'e gidecek.
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