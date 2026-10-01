Cordoba'daki zaferin ardından Lautaro, maç sonrası medya görevlerinde milli takımın geçiş sürecini ve Messi'nin Estadio Monumental'deki yaklaşan vedasını değerlendirdi.

Televizyon kanalı Telefe'ye konuşan Lautaro, ülkesini bir kez daha temsil etmenin gururunu şöyle anlattı: "Bu formayı giymek her zaman harika bir duygu. Bu yeni bir döngü, bugün yeniden başlıyoruz ve daha önce Dünya Kupası'nda oynamış olanlarımızın tecrübesi yardımcı olacak."

29 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda ikinciliğin ardından takımla yeniden bir araya gelmeleri hakkında ise şunları ekledi: "Dünya Kupası'ndan sonra yeniden bir araya geldik ve enerji tamamen aynı kaldı."

6 Ekim'de Benin'e karşı Messi'nin son maçına değinen Lautaro, duygusal bir akşamın kendilerini beklediğini kabul etti: "Salı günkü maç kesinlikle duygu dolu olacak, çok özel ve önemli. Umarım çok fazla ağlamayız."