"Umarım ciddi bir şey değildir" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, ilk yarıda aldığı tekmenin erken oyundan çıkmasına neden olduğunu açıkladı

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Christian Pulisic, ABD Milli Takımı'nın Paraguay'ı 4-1 mağlup ettiği Dünya Kupası açılış maçında, ikinci yarıya girmeden önce oyundan çıkmasına neden olan bir tekme aldığını açıkladı. Yıldız kanat oyuncusu ikinci yarıyı kaçırsa da, Mauricio Pochettino'nun takımı farkı daha da açtı ve takım tarihinin bir Dünya Kupası maçında attığı en fazla gol sayısına ulaştı.