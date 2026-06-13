Getty Images Sport
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"Umarım ciddi bir şey değildir" - ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, ilk yarıda aldığı tekmenin erken oyundan çıkmasına neden olduğunu açıkladı
- Getty Images Sport
"Umarım bir şeyim olmaz."
Pulisic, 45. dakikada oyundan çıkmasının büyük ölçüde tedbir amaçlı olduğunu vurguladı.
Maçın ardından Pulisic, "Biraz darbe aldım" dedi. "Umarım ciddi bir şey değildir, bugün biraz tedbirli davranıyorum ama umarım bir sorun çıkmaz."
Pulisic, darbenin sol bacağına geldiğini söyledi. Oyundan çıkmadan önce 27 yaşındaki oyuncu ilk yarıda çok etkiliydi ve iki savunma oyuncusunu geçerek yaptığı akıcı dripling, ABD'nin ilk golünü hazırladı: 7. dakikada Damián Bobadilla'nın kendi kalesine attığı gol.
- AFP
Pochettino sakatlık konusunu ele alıyor
ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino, Pulisic’in maç öncesindeki antrenmanda bir darbe aldığını ve sakatlığı hafifletmek amacıyla forveti oyundan çıkardığını açıkladı.
Pochettino, "Bugünden iki gün önce antrenmanda bir darbe aldı" dedi. "Umarım ciddi bir sorun değildir, ancak ilk yarı bittiğinde, [sakatlık] soğumaya başladığında, çalışamazsınız."
Yine de Arjantinli teknik direktör, yıldız oyuncusunun bir hafta sonra Avustralya maçında sahalara döneceğini umuyor.
"Umarım ciddi bir sorun değildir... umarım bir sonraki maçta oynayabilir."
- Getty/GOAL
ABD Erkek Milli Takımı açılış maçında etkileyici bir performans sergiledi
Pulisic, açılış maçındaki asistiyle bu istatistikte Dünya Kupası tarihinin rekor sahibi oldu; Amerikalı oyuncu şu anda üç asistle zirvede yer alıyor. İki gol atan Folarin Balogun ise 1930'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk ABD Milli Takımı oyuncusu oldu.
ABD Erkek Milli Takımı'nın bundan sonraki planları neler?
ABD Erkek Milli Futbol Takımı, önümüzdeki Cuma günü saat 15.00'te (Doğu Saati) Avustralya ile karşılaşmak üzere Seattle'a gidecek.
Ryan Tolmich, Kaliforniya'nın Inglewood kentinden haber katkısında bulundu.