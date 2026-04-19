FC Bayern Münih'in VfB Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederek 35. Bundesliga şampiyonluğunu garantilediği maçın ardından Joshua Kimmich, DAZN mikrofonlarının önüne geldiğinde yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Ancak FC Bayern'in parti sorumlusunun kim olduğu sorulduğunda yüzündeki ifade ciddileşti. "Aslında ortamı canlandırmak Serge'nin görevi," dedi.
"Umarım bunu bir şekilde telafi edebiliriz": Serge Gnabry'nin sakatlığı FC Bayern Münih'i üzdü
Ancak "Serge", yani Serge Gnabry, Cumartesi günkü son antrenmanda yaşadığı hem tuhaf hem de acı bir sakatlık nedeniyle Bayern'in sadece VfB maçında değil, aynı zamanda Almanya milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı da muhtemelen kaçıracak.
Maçın başlamasından önce teknik direktör Vincent Kompany, Gnabry'nin antrenmanda "çok talihsiz" bir şekilde nasıl sakatlandığını anlattı: "Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Serge bu sezon bizim için inanılmaz şeyler başardı," demişti Kompany.
Serge Gnabry, Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağından endişe ediyor
Ancak Bayern sadece önemli bir oyuncuyu değil, aynı zamanda takımın neşe kaynağını da kaybetti. Kimmich ise takımdaki en iyi ve en eski dostunu kaybetti: "Onu elbette hem soyunma odasında hem de sahada çok özlüyoruz. Bu gerçekten çok, çok büyük bir kayıp." Takım, Gnabry'yi "hem oyuncu hem de insan olarak" özleyecek, "umarım bunu bir şekilde telafi edebiliriz" diyor Kimmich.
Gnabry'nin sadece FC Bayern ile sezonun son bölümünü değil, Dünya Kupası'nı da kaçıracağı henüz tam olarak belli değil, ancak tahminler oldukça kötü, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in de bildirdiği gibi: "O sakin, ama bu elbette trajik. 30 yaşında ve ne kadar süre daha oynayacağını bilmiyorum, ancak bu onun Dünya Kupası'na katılmak için son şansı olabilir," dedi.
Başkan Herbert Hainer de zafer anında sakat oyuncuyu düşündü: "Bu gerçekten çok acı ve çok üzgünüm. Bugün onu aramaya çalıştım. Maalesef ulaşamadım. Telefonu açmak istememesini de anlıyorum. Ama elbette onu neşelendireceğiz," dedi.