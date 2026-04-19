"Umarım bunu bir şekilde telafi edebiliriz": Serge Gnabry'nin sakatlığı FC Bayern Münih'i üzdü

Ancak Bayern sadece önemli bir oyuncuyu değil, aynı zamanda takımın neşe kaynağını da kaybetti. Kimmich ise takımdaki en iyi ve en eski dostunu kaybetti: "Onu elbette hem soyunma odasında hem de sahada çok özlüyoruz. Bu gerçekten çok, çok büyük bir kayıp." Takım, Gnabry'yi "hem oyuncu hem de insan olarak" özleyecek, "umarım bunu bir şekilde telafi edebiliriz" diyor Kimmich.

Gnabry'nin sadece FC Bayern ile sezonun son bölümünü değil, Dünya Kupası'nı da kaçıracağı henüz tam olarak belli değil, ancak tahminler oldukça kötü, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in de bildirdiği gibi: "O sakin, ama bu elbette trajik. 30 yaşında ve ne kadar süre daha oynayacağını bilmiyorum, ancak bu onun Dünya Kupası'na katılmak için son şansı olabilir," dedi.

Başkan Herbert Hainer de zafer anında sakat oyuncuyu düşündü: "Bu gerçekten çok acı ve çok üzgünüm. Bugün onu aramaya çalıştım. Maalesef ulaşamadım. Telefonu açmak istememesini de anlıyorum. Ama elbette onu neşelendireceğiz," dedi.