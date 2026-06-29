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"Umarım bir daha ayrılmam" - Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın "stili ve vizyonunu" temel alarak ilerlemeyi hedefliyor; teknik direktör, Manchester City'deki üçüncü dönemini anlatıyor
Eski Chelsea teknik direktörünün eve dönüşü
City, Maresca’yı yeni teknik direktörü olarak atayarak resmi olarak yeni bir sayfa açtı ve başlangıçta Chelsea ile tazminat koşulları konusunda tıkanma tehlikesi yaşayan, uzun süren ve kaotik bir müzakere sürecini sonlandırdı. Şimdi ise Guardiola’nın izinden gitmek gibi zorlu ve büyük baskı gerektiren bir görevle karşı karşıya.
Göreve geldikten sonra City'nin resmi web sitesine verdiği ilk röportajda Maresca, kulüple derin bir bağ hissettiğini ve bu görev süresinin şimdiye kadarki en uzun süreli görev süresi olmasını umduğunu açıkça belirtti. "Çok heyecanlıyım, pek çok nedenden dolayı çok heyecanlıyım. Bunlardan ilki, kulübün büyüklüğü; bu kesinlikle nedenlerden biri oldu," diye açıkladı. "Bu, City'de üçüncü kez çalışmam oluyor – umarım bu son dönüşüm olur ve bir daha ayrılmam!"
- Getty Images Sport
Guardiola felsefesini sürdürmek
Maresca, selefinin attığı temelleri yıkmaya çalışmak yerine, gelişim ve sürekliliğe odaklanıyor. Daha önce elit gençlik takımının baş antrenörlüğünü yapmış ve tarihi 2022-23 üçlü kupa zaferi sezonunda Guardiola’nın teknik ekibinin önemli bir üyesi olarak görev almış olması nedeniyle, kulübün DNA’sını çoğu kişiden daha iyi anlıyor.
Maresca, kulübün iç işleyişine aşina olmasının büyük bir avantaj olduğuna inanıyor. Maresca şöyle konuştu: “Muhtemelen burada olmamın bir nedeni de kulübün aynı futbol stilini ve aynı felsefeyi sürdürme niyetinde olmasıdır. Futbolda en önemli olan şeyi yapmaya çalışacağız; yani kazanmaya ve önemli başarılara imza atmaya çalışacağız. Tabii ki günlük gelişmeler de çalışma şeklimi belirleyecek."
Altın on yılın getirdiği zorluklar
Maresca, Manchester City’deki görkemli görev süresi boyunca tarihi bir rekor olan 20 kupa kazanan Guardiola’dan devraldığı bu görevin getirdiği baskı konusunda hiçbir yanılsamaya kapılmıyor. Bu olağanüstü başarıların başında altı Premier Lig şampiyonluğu ve beş Carabao Kupası zaferi geliyor; Guardiola’nın yurt içindeki hakimiyeti ayrıca üç FA Kupası ve üç Community Shield şampiyonluğunu da içeriyor. Kıta ve dünya sahnesinde ise bu taktik dehası, kulübü bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna, bir UEFA Süper Kupası’na ve bir Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştırdı.
“Bu, birçok nedenden ötürü büyük bir zorluk. Son 10 ila 15 yıldaki tüm bu başarılar bir yandan zorluk yaratıyor, ama aynı zamanda hoş bir meydan okuma,” diye sözlerini tamamladı Maresca. “Heyecan verici çünkü hedef, her şeyin çok iyi gittiği son on yılı ya da son yılları devam ettirmek.”
- Getty Images Sport
Chelsea, Maresca’ya sert çıktı
Chelsea, Maresca’nın City’nin teknik direktörü olarak resmi olarak tanıtılmasının ardından, ona karşı eşi benzeri görülmemiş ve sert bir saldırı başlattı; öfkeli bir kulüp açıklaması yayınlayarak eski teknik direktörlerinin adını bile anmaktan kasten kaçındı. Batı Londra kulübü, 1 Ocak’ta sezon ortasında ayrılmasına duyduğu kızgınlığı açıkça ortaya koydu ve “son derece hayal kırıcı” 2025-26 sezonunu bozup tehlikeye attığı gerekçesiyle İtalyan teknik adamı açıkça suçladı.
Açıklamada Maresca’ya sadakat konusunda ciddi suçlamalar yöneltildi; uzun vadeli bir sözleşmesi olmasına rağmen, geçen yıl sonbaharda Guardiola’nın yerine geçmek için güçlü bir istek dile getirdiği iddia edildi. Chelsea, teknik direktörün 2025 Aralık ayında beklenmedik ve ani istifasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, Maresca’nın “zihninin ve kalbinin başka bir kulübe odaklandığını” öne sürdü.