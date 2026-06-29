"Umarım bir daha ayrılmam" - Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın "stili ve vizyonunu" temel alarak ilerlemeyi hedefliyor; teknik direktör, Manchester City'deki üçüncü dönemini anlatıyor

City, Maresca’yı yeni teknik direktörü olarak atayarak resmi olarak yeni bir sayfa açtı ve başlangıçta Chelsea ile tazminat koşulları konusunda tıkanma tehlikesi yaşayan, uzun süren ve kaotik bir müzakere sürecini sonlandırdı. Şimdi ise Guardiola’nın izinden gitmek gibi zorlu ve büyük baskı gerektiren bir görevle karşı karşıya.

Göreve geldikten sonra City'nin resmi web sitesine verdiği ilk röportajda Maresca, kulüple derin bir bağ hissettiğini ve bu görev süresinin şimdiye kadarki en uzun süreli görev süresi olmasını umduğunu açıkça belirtti. "Çok heyecanlıyım, pek çok nedenden dolayı çok heyecanlıyım. Bunlardan ilki, kulübün büyüklüğü; bu kesinlikle nedenlerden biri oldu," diye açıkladı. "Bu, City'de üçüncü kez çalışmam oluyor – umarım bu son dönüşüm olur ve bir daha ayrılmam!"