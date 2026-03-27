İSPANYA-SIRBİSTAN – İspanya, Sırbistan’ı ezici bir skorla mağlup ederek diğer tüm büyük takımlara bir mesaj gönderdi ve şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dünya Kupası'na katılamayacak bir takıma karşı oynasa da, La Roja, Vila-real'de Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic ve Samardzic'in yer aldığı takımı 3-0 mağlup etti. Oyarzabal iki gol atarken, Munoz da bir gol kaydetti.





HOLLANDA-NORVEÇ – İtalya'ya büyük zarar veren Norveç'i 2-1 mağlup eden Oranje de önemli bir galibiyet elde etti. Amsterdam'da ev sahibi takım, Schjelderup'un golüyle geriye düştü, ancak önce Van Dijk, ardından da eski Milan oyuncusu Reijnders skoru tersine çevirdi. Koopmeiners ve Dumfries'in asistleri dikkat çekerken, Malen ve De Vrij de sahada yer aldı.





İSVİÇRE-ALMANYA – Basel'de İsviçre, Almanya'ya 4-3 yenilirken muhteşem bir maç izlendi. Skoru eski Bologna oyuncusu Ndoye açtı, ardından Tah eşitliği sağladı. Daha sonra Embolo skoru 2-1'e getirdi ve Gnabry 2-2'yi yaptı. Wirtz, Monteiro'nun yeni beraberlik golünden önce takımını tekrar öne geçirdi. Ancak maçın sonlarında yine Liverpool'un ofansif orta saha oyuncusu skoru belirledi: iki gol atıp iki asist yapan oyuncu muhteşem bir performans sergiledi. Ev sahibi takımda Freuler ve Akanji ilk 11'de yer alırken, Jashari ve Abischer ikinci yarıda oyuna girdi.





Son olarak, Cenova'daki Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçta Cezayir'in Guatemala'ya karşı aldığı net galibiyet de dikkat çekiyor: Maç 7-0 sona erdi ve Gouiri, Mahrez ve eski Roma oyuncusu Aouar'ın gollerine ek olarak, Fares Ghedjemis de golcü listesine adını yazdırdı. A Milli Takım'daki ilk maçında, Frosinone formasıyla Serie B'de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, ülkesinin formasıyla hemen ilk golünü attı.