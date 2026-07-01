Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi – timsah şeklindeki çatısıyla dikkat çeken bu tesis – 28 Eylül Pazartesi günü, Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nin beşinci edisyonundaki ikinci maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. A Ligi 1. Grubu’nda yer alan Azzurri, 25 Eylül Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda Belçika ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak ve Türkiye deplasmanının ardından Fransa’ya uçarak 2 Ekim Cuma günü Les Bleus’u konuk edecek. 5 Ekim Pazartesi günü İtalya, milli takımlara ayrılan sezonun ilk penceresini, Bolonya’daki Renato Dall’Ara Stadyumu’nda Türkiye ile tekrar karşılaşarak kapatacak ve ardından Kasım ayında Fransa (12 Kasım, yer belirlenecek) ve Belçika (15 Kasım, Brüksel) ile oynayacağı son iki maçla grup aşamasını tamamlayacak.
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Uluslar Ligi: Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül’de Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak
AZZURRİLERİN MAÇ TAKVİMİ
A1 GRUBUNDA AZZURRİLERİN MAÇ TAKVİMİ
25 Eylül 2026 (saat 20.45): İtalya-Belçika - Olimpiyat Stadyumu, Roma
28 Eylül 2026 (saat 20.45): Türkiye-İtalya – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 Ekim 2026 (saat 20.45): Fransa - İtalya – Stade de France, Saint-Denis
5 Ekim 2026 (saat 20.45): İtalya-Türkiye - Renato Dall’Ara Stadyumu, Bolonya
12 Kasım 2026 (saat 20.45): İtalya-Fransa - Yer henüz belirlenmedi
15 Kasım 2026 (saat 20.45): Belçika-İtalya - Kral Balduin Stadyumu, Brüksel
HEDEF: ÇEYREK FİNAL
İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek, dördüncü sırada yer alan takım Lega B’ye düşecek ve üçüncü sırada yer alan takım, Lega A’da kalmak için Lega B’nin ikinci sıradaki takımlarından biriyle play-off maçı oynayacak. Çeyrek finaller ve play-off maçları Mart 2027’de oynanacak, turnuvanın final aşaması ise Haziran 2027’de gerçekleştirilecek.