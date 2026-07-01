Uluslar Ligi: Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül’de Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak

Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi – timsah şeklindeki çatısıyla dikkat çeken bu tesis – 28 Eylül Pazartesi günü, Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nin beşinci edisyonundaki ikinci maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. A Ligi 1. Grubu’nda yer alan Azzurri, 25 Eylül Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda Belçika ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak ve Türkiye deplasmanının ardından Fransa’ya uçarak 2 Ekim Cuma günü Les Bleus’u konuk edecek. 5 Ekim Pazartesi günü İtalya, milli takımlara ayrılan sezonun ilk penceresini, Bolonya’daki Renato Dall’Ara Stadyumu’nda Türkiye ile tekrar karşılaşarak kapatacak ve ardından Kasım ayında Fransa (12 Kasım, yer belirlenecek) ve Belçika (15 Kasım, Brüksel) ile oynayacağı son iki maçla grup aşamasını tamamlayacak.



