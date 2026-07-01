Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Kean Italia MondialiGetty Images

Çeviri:

Uluslar Ligi: Türkiye-İtalya maçı 28 Eylül’de Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanacak

İtalya

Bursa’daki Atatürk Spor Kompleksi – timsah şeklindeki çatısıyla dikkat çeken bu tesis – 28 Eylül Pazartesi günü, Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nin beşinci edisyonundaki ikinci maçı olan Türkiye-İtalya karşılaşmasına ev sahipliği yapacak. A Ligi 1. Grubu’nda yer alan Azzurri, 25 Eylül Cuma günü Roma Olimpiyat Stadyumu’nda Belçika ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak ve Türkiye deplasmanının ardından Fransa’ya uçarak 2 Ekim Cuma günü Les Bleus’u konuk edecek. 5 Ekim Pazartesi günü İtalya, milli takımlara ayrılan sezonun ilk penceresini, Bolonya’daki Renato Dall’Ara Stadyumu’nda Türkiye ile tekrar karşılaşarak kapatacak ve ardından Kasım ayında Fransa (12 Kasım, yer belirlenecek) ve Belçika (15 Kasım, Brüksel) ile oynayacağı son iki maçla grup aşamasını tamamlayacak.


  • AZZURRİLERİN MAÇ TAKVİMİ

    A1 GRUBUNDA AZZURRİLERİN MAÇ TAKVİMİ


    25 Eylül 2026 (saat 20.45): İtalya-Belçika - Olimpiyat Stadyumu, Roma


    28 Eylül 2026 (saat 20.45): Türkiye-İtalya – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa


    2 Ekim 2026 (saat 20.45): Fransa - İtalya – Stade de France, Saint-Denis


    5 Ekim 2026 (saat 20.45): İtalya-Türkiye - Renato Dall’Ara Stadyumu, Bolonya


    12 Kasım 2026 (saat 20.45): İtalya-Fransa - Yer henüz belirlenmedi


    15 Kasım 2026 (saat 20.45): Belçika-İtalya - Kral Balduin Stadyumu, Brüksel

    • Reklam

  • HEDEF: ÇEYREK FİNAL

    İlk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek, dördüncü sırada yer alan takım Lega B’ye düşecek ve üçüncü sırada yer alan takım, Lega A’da kalmak için Lega B’nin ikinci sıradaki takımlarından biriyle play-off maçı oynayacak. Çeyrek finaller ve play-off maçları Mart 2027’de oynanacak, turnuvanın final aşaması ise Haziran 2027’de gerçekleştirilecek.