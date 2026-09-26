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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Uluslar Ligi, İngiltere-İspanya CANLI

İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A

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Uluslar Ligi

İngilterre-İspanya 2-1

Goller: 2' Yamal (İ), 36' Gordon (İng), 40' Kane (İng)


İngilterre ve İspanya , cumartesi günü saat 20.45'te Londra'da 2026-2027 Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Dünya şampiyonu, dördüncü sıradaki Üç Aslan lakaplı İngilterre Milli Takımı'na rakip oluyor; bu eşleşme 2026 Dünya Kupası'nın finali de olabilirdi. Tuchel'in ekibi, Wembley'deki 90 bin taraftarın desteğine güveniyor, İspanya ise artık iki yılı aşkın süredir devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

  • Goller ve öne çıkan anlar:

    40' - İNGİLTERE GERİ DÖNDÜ, KANE!Üç Aslan, maçı sadece dört dakika içinde yakalayıp tersine çevirdi. O'Reilly soldan indi ve Kane'in kafasına ortasını yaptı; Kane de topu İspanya kalesine doğru çevirdi. Simon'ın arkasına süzülen, kontrol edilebilir durumdaki topu uzaklaştıramayan (yalnızca sektirebilen) Cucurella'nın da bunda payı var.


    36' - GORDON İLE İNGİLTERE'DEN BERABERLİK GOLÜ! Tuchel'in takımının kontra atağı kusursuzdu; Roja'yı Gordon-Bellingham hattında hızlı çıkışla cezalandırdı. Eski Newcastle oyuncusu, topuğuyla takım arkadaşının ilerleyişini başlattı ve boş alana koşu yaparak açık alandaki sprinti için topu aldı. Wembley'i ayağa kaldıran golde Simon'ı mağlup eden dokunuş da son derece isabetliydi.


    34' - Olmo, Yamal'ın sihriyle gole çok yaklaştı: takım arkadaşını ceza sahasında boşa çıkaran müthiş bir topuk pasının ardından, zor olmayan bir pozisyondan sağ ayağıyla çapraz vurdu ve hedefe çok yaklaştı.


    16' - Son Dünya Kupası'nı belirleyen adam yine sahnede: Yamal'ın savunma arkasına bıraktığı pas İngiltere savunmasını hazırlıksız yakaladı ve takım arkadaşını Trafford'la karşı karşıya gönderdi, ancak Trafford zamanında çıkarak onu durdurdu,


    8' - İspanya'nın iki farklı üstünlüğü iptal edildi! Ruiz, üçte birlik bölgeden Cubarsí'ye doğru tehlikeli bir orta yaptı ama Cubarsí topa ulaşamadı: seken top Ferran Torres'e geldi, o da ağları buldu ancak ofsayt pozisyonundaydı


    2' - İSPANYA GOLÜ BULDU, YAMAL! Roja'nın Wembley'de kilidi açması için iki dakikadan az bir süre yetti, ancak Guehi'nin hatası affedilmezdi. Oyun kurulumunda Manchester City stoperi, arkasındaki Lamine Yamal baskısını fark etmedi; Yamal topu kapıp Trafford'a doğru ilerledi ve sol ayağıyla vurduğu top iç direğe çarpıp ağlara gitti.

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  • MAÇ ÖZETİ:

    İngiltere-İspanya 2-1

    Goller: 2' Yamal (İ), 36' Gordon (İn), 40' Kane (İn)


    İNGİLTERE (4-2-3-1): Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Andersen, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Teknik direktör Tuchel 

    İSPANYA (4-2-3-1): Simon; E. Garcia, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; F. Torres. Teknik direktör De La Fuente


    Sarı kartlar:

    Kırmızı kartlar:

    Asistler: Bellingham (İn), O'Reilly (İn)

    Hakem: Massa (ITA)

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