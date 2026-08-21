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Ulusal Lig ekibi Boreham Wood, yıldız kanat oyuncusu Abdul Abdulmalik için Djurgardens'ten gelen artırılmış 1,5 milyon sterlinlik teklifi reddetti
Amatör lig ekibi geri adım atmıyor
Sky Sports News'e göre beşinci lig ekibi Boreham, Djurgardens'in Abdulmalik için yaptığı 1,5 milyon sterlinlik ikinci teklifi geri çevirerek tavrını korudu. Bu kararlı duruş, İsveç ekibinin bu ayın başlarında yaptığı 1 milyon sterlinlik ilk teklifin reddedilmesinin ardından geldi. Wood yönetimi, yaz transfer dönemi boyunca artan ilgiye rağmen 23 yaşındaki kanat oyuncusunu takımda tutmakta kararlı.
- Bildbyran
İsveç'in transfer planı ortaya çıktı
BBC Sport'un haberine göre Djurgardens'in Abdulmalik hamlesi, piyasa değeri zirveye ulaşmadan önce ham yetenekleri kadroya katıp daha sonra ciddi bir kârla satmaya odaklanan net bir transfer modelinin parçası. Allsvenskan ekibinin bu stratejisine, daha önce West Ham United'da işe alım departmanının başında bulunan sportif direktör Maximilian Hahn öncülük ediyor.
Doğu Londra'da İsveç Teknik Direktörü Graham Potter ile birlikte de çalışan Hahn, Britanya'daki bağlantılarını kullanarak Birleşik Krallık pazarından gelecek vadeden yetenekleri seçmek için aktif biçimde çalışıyor.
Golcü formu ilgi uyandırıyor
Abdulmalik'in kariyeri, 2024'te Millwall'dan ayrılmasının ardından bedelsiz transferle gelmesinden bu yana adeta roket gibi yükseldi. Burada altyapı düzeyinde başarılar elde etmiş ve İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı formasını giymişti. 2025-26 sezonu, onun hücumdaki yeteneklerinin kesin bir vitrine çıktığı dönem oldu; 17 gol ve 10 asistlik performansıyla National League'de Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Wembley'deki play-off finalinde sergilediği göz kamaştırıcı performans da Djurgardens'in ilgisini daha da pekiştirdi. İsveç ekibi, daha önce Danimarkalı forvet August Priske'yi geliştirip Ocak 2026'da Birmingham City'ye satmıştı.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu yoğun eleştiriyle karşı karşıya
Boreham şimdi, değerli yıldızını yurt dışından talip olan kulüplerden korumak için transfer son tarihine karşı bir yarışla karşı karşıya. Kulüp yöneticileri ve teknik ekip, genç oyuncunun yurt dışına yedi haneli bir bonservisle transfer olma ihtimali karşısında etkilenmemesini sağlamak için onun zihinsel durumunu yönetmek zorunda. Tılsımlı kanat oyuncusunun odağı ve skor katkısı, Boreham'ın bu sezon İngiliz Futbol Ligi'ne doğrudan yükselme hedefinde belirleyici olacak.
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