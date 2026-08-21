BBC Sport'un haberine göre Djurgardens'in Abdulmalik hamlesi, piyasa değeri zirveye ulaşmadan önce ham yetenekleri kadroya katıp daha sonra ciddi bir kârla satmaya odaklanan net bir transfer modelinin parçası. Allsvenskan ekibinin bu stratejisine, daha önce West Ham United'da işe alım departmanının başında bulunan sportif direktör Maximilian Hahn öncülük ediyor.

Doğu Londra'da İsveç Teknik Direktörü Graham Potter ile birlikte de çalışan Hahn, Britanya'daki bağlantılarını kullanarak Birleşik Krallık pazarından gelecek vadeden yetenekleri seçmek için aktif biçimde çalışıyor.