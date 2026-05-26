Uli Hoeneß'ten sert eleştiri! Lothar Matthäus, FC Bayern Münih'in Nick Woltemade transferini mahvetti

Görünüşe göre Münih ekibi, kamuoyunun şu ana kadar bildiğinden çok daha yakın bir noktada, sonunda VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a 75 milyon avroya transfer olan bu çok yönlü forvetin transferini tamamlamak üzereydi. Hoeneß'in bakış açısına göre iş aslında çoktan bitmişti. Alman milli oyuncu o tarihte Bayern'e Isar nehrinin kıyısına transfer olmak için kesin bir söz bile vermişti.

Ancak Matthäus'un kamuoyuna yaptığı açıklamalar, transfer pazarlığında VfB'yi zor durumda bıraktı. Hoeneß'in açık sözlerle ifade ettiği gibi, Stuttgartlılar birdenbire tamamen değişen beklentilerle karşı karşıya kaldılar.

Hoeneß, talep edilen meblağlar nedeniyle Stuttgart'ın artık "55'e satamayacak durumda olduğunu, çünkü Matthäus'un sözde uzman olarak dünyaya haykırdığı şeyi yerine getiremeyecek kadar aptal oldukları yönünde baskı altında kalacaklarını" söyledi.