Hoeneß, Der Spiegel'e şunları söyledi: "Matthäus'un Woltemade ile ilgili açıklaması: Size şunu söyleyeyim. Onu 50 milyon avroya alırdık. Bunu başarabileceğimizden oldukça eminim, ama sonra Matthäus gazetede 'O kesinlikle 60 ila 80 milyon avro eder' diyor."
Uli Hoeneß'ten sert eleştiri! Lothar Matthäus, FC Bayern Münih'in Nick Woltemade transferini mahvetti
Görünüşe göre Münih ekibi, kamuoyunun şu ana kadar bildiğinden çok daha yakın bir noktada, sonunda VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a 75 milyon avroya transfer olan bu çok yönlü forvetin transferini tamamlamak üzereydi. Hoeneß'in bakış açısına göre iş aslında çoktan bitmişti. Alman milli oyuncu o tarihte Bayern'e Isar nehrinin kıyısına transfer olmak için kesin bir söz bile vermişti.
Ancak Matthäus'un kamuoyuna yaptığı açıklamalar, transfer pazarlığında VfB'yi zor durumda bıraktı. Hoeneß'in açık sözlerle ifade ettiği gibi, Stuttgartlılar birdenbire tamamen değişen beklentilerle karşı karşıya kaldılar.
Hoeneß, talep edilen meblağlar nedeniyle Stuttgart'ın artık "55'e satamayacak durumda olduğunu, çünkü Matthäus'un sözde uzman olarak dünyaya haykırdığı şeyi yerine getiremeyecek kadar aptal oldukları yönünde baskı altında kalacaklarını" söyledi.
Hoeneß, Matthäus'a sert çıkıştı
Bayern'in yöneticisi, görüşme sırasında bir kez daha sert bir şekilde konuyu vurguladı. Hoeneß, bunun hiçbir şekilde ifade özgürlüğünü kısıtlamakla ilgisi olmadığını açıkça belirtti.
Aksine, onu büyük ölçüde rahatsız eden şeyin, transfer piyasasında devam eden görüşmeler üzerindeki yıkıcı dinamik ve doğrudan etki olduğunu belirtti. Hoeneß, eski oyuncusuna yönelik olarak "FC Bayern'e sürekli zarar vermek için konumunu suistimal etmemesi gerekir" diye sert çıktı.
İngiltere'de umut verici ve güçlü bir sezon başlangıcının ardından Woltemade, Newcastle'da oldukça inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Son zamanlarda, oyuncunun artan memnuniyetsizliğine dair haberler yaygınlaşırken, profesyonel oyuncu ile Newcastle teknik direktörü Eddie Howe arasında gerginlik olduğu yönünde spekülasyonlar da yapılıyor.
Bayern, Woltemade'ye yeniden teklifte bulunacak mı?
Woltemade'in Premier Lig'den erken ayrılması ufukta görünmeye başladı. Sky'da kısa süre önce, "Oyun süresi değişmezse, yaz aylarında bir transfer ihtimali göz ardı edilemez" denildi.
Bu durum, FC Bayern için beklenenden daha erken bir ikinci şans anlamına gelebilir. Münih ekibi, gol kralı Harry Kane'in arkasında oynayacak esnek bir hücum oyuncusu arayışını tüm hızıyla sürdürüyor.
Säbener Straße'de aranan oyuncu, hem klasik bir santrfor olarak forvetin merkezinde görev alabilecek hem de rakip savunma hatları arasında akıllı bir şekilde hareket edebilecek bir isim. Woltemade, bu gereksinimleri neredeyse ideal bir şekilde karşılıyor.
