Uli Hoeness, Michael Olise’nin Liverpool’a 200 milyon avroya satılmasını reddederken, Bayern Münih başkanı da Kırmızılar’ın transfer faaliyetlerine sert çıkıştı

Her zamanki açık sözlü tavrıyla Hoeness, Liverpool’un son dönemdeki performansını ve transfer piyasasındaki büyük yatırımlarını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Kırmızılar, önemli harcamalara rağmen zorlu bir sezon geçiriyor ve Bayern başkanı, daha fazla paranın her zaman daha iyi sonuçlar anlamına gelmediğini hemen vurguladı.

Hoeness gazetecilere yaptığı açıklamada, “Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız,” dedi.