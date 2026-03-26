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Uli Hoeness, Michael Olise’nin Liverpool’a 200 milyon avroya satılmasını reddederken, Bayern Münih başkanı da Kırmızılar’ın transfer faaliyetlerine sert çıkıştı
Bayern, Olise’nin geleceği konusunda kararlılığını sürdürüyor
Ancak Hoeness, maddi kazancın kulübün sporla ilgili kararlarını belirlemeyeceğini açıkça belirtti. Münster’de düzenlenen KI Festivali “data:unplugged”da konuşan, uzun süredir kulüpte görev yapan bu yetkili, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu takımda tutmanın, hem sahadaki başarı hem de dünya çapındaki geniş taraftar kitlesinin memnuniyeti açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
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Hoeness, Liverpool'un harcamalarıyla alay ediyor
Her zamanki açık sözlü tavrıyla Hoeness, Liverpool’un son dönemdeki performansını ve transfer piyasasındaki büyük yatırımlarını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Kırmızılar, önemli harcamalara rağmen zorlu bir sezon geçiriyor ve Bayern başkanı, daha fazla paranın her zaman daha iyi sonuçlar anlamına gelmediğini hemen vurguladı.
Hoeness gazetecilere yaptığı açıklamada, “Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız,” dedi.
Mali kaygılardan ziyade taraftarları ön planda tutmak
Hoeness, kulübün sorumluluğunun banka bakiyesinden ziyade taraftarlarında yattığına inanıyor. Kulübün kimliğinin, rekabetçi olmanın ve dünya çapında Bavyera ekibini takip eden milyonlarca insana eğlence sunmanın üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
“Bu maçı taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak, bu onlara pek bir fayda sağlamaz,” diye ekledi Bayern başkanı.
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Olise'nin uzun vadeli taahhüdü
Olise, Premier Lig’den transfer olduktan sonra Münih’te kilit bir isim haline geldi ve ilk transferi sırasında etrafında oluşan heyecanı haklı çıkardı. Allianz Arena’daki mevcut sözleşmesi 2029’a kadar süreceği için Bayern, Liverpool gibi kulüplerden gelen dış teklifleri müzakere etme ya da reddetme konusunda tam bir üstünlük konumunda bulunuyor.
Bayern yönetimi radikal bir karar değişikliğine gitmedikçe, Liverpool 2026-27 sezonu için yeni bir hücum oyuncusu arayışında dikkatini başka yönlere çevirmek zorunda kalacak.