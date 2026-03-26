Getty
Çeviri:
Uli Hoeness, Michael Olise'nin Liverpool'a 200 milyon avroya satılma olasılığını reddederken, Bayern Münih başkanı da Kırmızıların transfer faaliyetlerine sert çıkıştı
Bayern, Olise'nin geleceği konusunda kararlılığını sürdürüyor
Ancak Hoeness, kulübün spor alanındaki kararlarının maddi kazançlar tarafından belirlenmeyeceğini açıkça belirtti. Münster'de düzenlenen KI Festivali "data:unplugged"da konuşan uzun süredir kulüpte görev yapan yetkili, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda tutmanın hem takımın sahadaki başarısı hem de dünya çapındaki geniş taraftar kitlesinin memnuniyeti açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
- Getty Images News
Hoeness, Liverpool'un transfer harcamalarını alay konusu yapıyor
Her zamanki açık sözlülüğüyle Hoeness, Liverpool’un son dönemdeki performansını ve transfer piyasasındaki büyük harcamalarını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Kırmızılar, önemli harcamalara rağmen zorlu bir sezon geçiriyor ve Bayern başkanı, daha fazla paranın her zaman daha iyi sonuçlar anlamına gelmediğini hemen vurguladı.
Hoeness gazetecilere, "Liverpool bu yıl şimdiden 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız" dedi.
Maddi kaygılardan çok taraftarları ön planda tutmak
Hoeness, kulübün sorumluluğunun banka bakiyesinden ziyade taraftarlarında yattığına inanıyor. Kulübün kimliğinin, rekabetçi olmak ve dünya çapında Bavyera ekibini takip eden milyonlarca insanı eğlendirmek üzerine kurulu olduğunu vurguladı.
"Bu maçı taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz," diye ekledi Bayern başkanı.
- Getty Images Sport
Olise'nin uzun vadeli taahhüdü
Olise, Premier Lig'den transfer olduktan sonra Münih'te kilit bir isim haline geldi ve transferinin başlangıcında etrafında oluşan heyecanı boşa çıkarmadı. Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesi 2029'a kadar sürmesi nedeniyle, Bayern, Liverpool gibi kulüplerden gelen teklifleri müzakere etme ya da reddetme konusunda tam bir üstünlük konumunda bulunuyor.
Bayern yönetimi radikal bir karar değişikliği yapmadıkça, Liverpool 2026-27 sezonu için yeni bir hücum oyuncusu arayışında başka kulüplere yönelmek zorunda kalacak.