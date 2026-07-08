Çünkü Sport Bild’in haberine göre, yönetim kurulundaki kulüp üst düzey yetkilileri – özellikle de Hoeneß, Başkan Herbert Hainer ve Karl-Heinz Rummenigge – Eberl’in bugüne kadarki transfer döneminde “iyi bir iş” çıkardığını belirtiyorlar.
Çeviri:
Uli Hoeneß’in sert eleştirileri meyvesini verdi: Max Eberl, FC Bayern’de yaz transfer döneminin en büyük kazananlarından biri olacak
Özellikle Hoeneß ve Rummenigge tarafından kurum içinde dile getirilen bir eleştiriyi Eberl ciddiye almış görünüyor. Denetim Kurulu’nun görüşüne göre, Alman rekortmen şampiyonunun spor direktörü önceki transfer dönemlerinde çok sık tek başına hareket etmiş. Bu eleştiri, özellikle Kingsley Coman’ın Al-Nassr’a transferi sırasında tüm medya organlarında kamuoyuna açık bir şekilde gündeme getirildi.
Ancak, şimdiden erken aşamada kesinleşen Ismael Saibari ve Nathaniel Brown gibi üst düzey yeni transferlerde Eberl, tamamen farklı bir yaklaşım benimsemiş; attığı adımlar hakkında Denetim Kurulu’nu sürekli bilgilendirmiş ve bu adımları bu güçlü kurul ile istişare içinde gerçekleştirmiştir. 52 yaşındaki Eberl’in lehine olan bir diğer unsur da, teknik direktör Vincent Kompany’nin transfer piyasasındaki hamlelerini desteklemesi ve özellikle PSV Eindhoven’dan Saibari’yi ikna etme sürecini başlatan kişinin kendisi olmasıydı.
Münih ekibinin, Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olan (Fas adına üç gol atan) bir oyuncuyu “sadece” 50 milyon avroya kadrosuna katabilmesi, Eberl’in erken aşamadaki çabaları sayesinde oldu ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’ı yoğun bir şekilde transfer etmeye çalışmadan önce Eberl, asıl sol bek pozisyonunun lideri Alphonso Davies’in pahalı sözleşmesinden kaynaklanan karmaşık durum nedeniyle tüm karar verici tarafları – teknik direktör ve denetim kurulu – “ikna etmiş” ve sonunda “onay” almıştı. Burada da Eberl’in yaklaşımı olumlu olarak değerlendirilmişti.
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Eberl, Nathaniel Brown’ın FC Bayern’e transferinin kazananı oldu
Eberl, Eintracht’ın spor direktörü Markus Krösche ile olan iyi ilişkisi sayesinde müzakereleri tamamen tek başına yürüttü ve nihayetinde denetim kurulunun bakış açısına göre oldukça tatmin edici bir anlaşma sağladı. Buna göre Bayern, SGE ile 50 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti üzerinde anlaştı; Krösche’nin daha önce 60 milyon avro talep ettiği belirtiliyor. Buna ek olarak, kolayca ulaşılabilir bonuslar üzerinden 2,5 milyon ve “spor alanında yüksek hedeflerin” gerçekleştirilmesi durumunda bir 2,5 milyon daha eklenecek.
Olumlu gidişata rağmen Eberl, 2027’nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatmasından emin olabilmek için Ağustos sonuna kadar daha fazla artı puan toplamak zorunda. Ve bu artı puanları şimdilik ancak kadrodaki pahalı, satılamayan ve kadro dışı kalma riski taşıyan oyuncuları elden çıkarmayı başarırsa elde edebilecek gibi görünüyor; bunlar arasında öncelikle Joao Palhinga, Bryan Zaragoza ve Sacha Boey yer alıyor. İdeal senaryoda Hiroki Ito ve Min-Jae Kim’in de rekor şampiyonu takımdan ayrılması bekleniyor.
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Max Eberl, FC Bayern’de yaz transfer döneminde hâlâ büyük bir görevle karşı karşıya
Sorun şu: Sport Bild’in verdiği bilgilere göre, şu ana kadar hiçbir ilgilenen kulüp, Münih ekibinin her bir oyuncu için talep ettiği transfer ücretini karşılamaya hazır değil. Şu ana kadar “en fazla satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri” gelmiş; Kim için ise “Bayern yöneticilerinin belirlediği değerin çok altında” teklifler gelmiş. Palhinha konusunda ise en çok adı geçen iki kulüp, Tottenham Hotspur ve Sporting Lizbon, görüşmelerden çekildi.
FCB'de, takımdan ayrılanlar konusunda bir gelişme olmadığı sürece şimdilik başka transferler olmayacak. Yine de Bayern, yakında maaş bordrosundan pahalı bir "satılmayan oyuncuyu" silebilecek: Alexander Nübel, Beşiktaş İstanbul'a katılıyor, ancak transfer ücreti sadece yedi milyon avro; buna bonuslar yoluyla beş milyon avro daha eklenebilir.
Ancak bu transferin de bir kez daha buruk bir tadı var: Duyumlara göre Münih kulübü, kalecinin 2029 yılına kadar Bayern’de alamayacağı yüksek maaşın telafisi olarak Nübel’e bir milyon euro tazminat ödeyecek. İddiaya göre Münih kulübü, Nübel’e Beşiktaş’taki yıllık kazancı ile FCB’de kazandığı söylenen 11 milyon arasındaki farkı ödeyecek.
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