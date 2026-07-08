Özellikle Hoeneß ve Rummenigge tarafından kurum içinde dile getirilen bir eleştiriyi Eberl ciddiye almış görünüyor. Denetim Kurulu’nun görüşüne göre, Alman rekortmen şampiyonunun spor direktörü önceki transfer dönemlerinde çok sık tek başına hareket etmiş. Bu eleştiri, özellikle Kingsley Coman’ın Al-Nassr’a transferi sırasında tüm medya organlarında kamuoyuna açık bir şekilde gündeme getirildi.

Ancak, şimdiden erken aşamada kesinleşen Ismael Saibari ve Nathaniel Brown gibi üst düzey yeni transferlerde Eberl, tamamen farklı bir yaklaşım benimsemiş; attığı adımlar hakkında Denetim Kurulu’nu sürekli bilgilendirmiş ve bu adımları bu güçlü kurul ile istişare içinde gerçekleştirmiştir. 52 yaşındaki Eberl’in lehine olan bir diğer unsur da, teknik direktör Vincent Kompany’nin transfer piyasasındaki hamlelerini desteklemesi ve özellikle PSV Eindhoven’dan Saibari’yi ikna etme sürecini başlatan kişinin kendisi olmasıydı.

Münih ekibinin, Dünya Kupası’nın yıldızlarından biri olan (Fas adına üç gol atan) bir oyuncuyu “sadece” 50 milyon avroya kadrosuna katabilmesi, Eberl’in erken aşamadaki çabaları sayesinde oldu ve olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’ı yoğun bir şekilde transfer etmeye çalışmadan önce Eberl, asıl sol bek pozisyonunun lideri Alphonso Davies’in pahalı sözleşmesinden kaynaklanan karmaşık durum nedeniyle tüm karar verici tarafları – teknik direktör ve denetim kurulu – “ikna etmiş” ve sonunda “onay” almıştı. Burada da Eberl’in yaklaşımı olumlu olarak değerlendirilmişti.