Uli Hoeneß’in bu konuda önemli bir etkisi olduğu söyleniyor: FC Bayern, kilit oyuncusuyla önemli bir sözleşme uzatmasını tamamladı

Avusturyalı oyuncunun yıllık yaklaşık 15 milyon avro maaş talep ettiği söyleniyor. Daha sonra oyuncunun kendisi tarafından uydurma olarak nitelendirilen bu rakamlar kamuoyuna sızdığında, Hoeneß, Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde herkesin önünde sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Maaşı ve talepleri hakkında iddia edilen haberleri okuduğunuzda, bunu doğru bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok takdir ettiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß o zamanlar DAZN'de: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az sayıda kulüp sunabilir. Max (Eberl, editör notu) ve Christoph (Freund, editör notu)'un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır."

Laimer, 2023 yılında RB Leipzig’den bedelsiz olarak Münih’e gelmişti. Orada orta sahanın alternatif oyuncusu olarak düşünülmüştü, ancak bu arada sağ bek pozisyonunda ilk 11’deki yerini kazandı; gerektiğinde sol tarafta da oynayabiliyor. Gösterdiği çaba ve koşu gücüyle Bayern teknik direktörü Vincent Kompany için her zaman vazgeçilmez bir isim oldu.

Yine de Hoeneß için durum netti: "Bu, temel politikamızla ilgisi yok; onun sportif ve ekonomik değerine dair gerçekçi bir değerlendirmedir. Değeri yüksek – ama Harry Kane değil." Laimer ise Nisan başında vurguladığı gibi, müzakerelerde "değer verilmesini" önemsemişti.

Sport1’e göre, Mayıs sonunda Hoeneß sözleşme pazarlıklarına yeniden bizzat müdahil olmuş ve başarılı olmuş. Laimer’in danışmanlarıyla yapılan görüşmelerde, kulüp patronu Avusturyalı oyuncunun ekibine yeni bir sözleşme konusunda rekor şampiyonun net mali sınırlarını göstermiş.

Şimdi müzakereler başarılı bir şekilde sonuçlandı ve Laimer şimdilik Münih’te kalacak. kicker’a göre, Laimer makul bir maaş artışı alacak.