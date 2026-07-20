Rekor şampiyonu, bunu Pazartesi akşamı duyurdu. “Konny’nin çok yönlülüğünü, tutkusunu ve istikrarını son derece takdir ediyoruz. Sezon sezon, maç maç, yeteneklerini sürekli olarak ortaya koyuyor. Hiçbir topu kaçırmaması, sürekli gelişmesi ve soyunma odasında da önemli bir rol oynaması nedeniyle bir rol model,” diye spor direktörü Max Eberl’in kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleri aktarıldı.
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Uli Hoeneß’in bu konuda önemli bir etkisi olduğu söyleniyor: FC Bayern, kilit oyuncusuyla önemli bir sözleşme uzatmasını tamamladı
Laimer de sözleşmesinin uzatılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. "Münih'te ne kadar mutlu olduğumu ve bu takımda futbol oynamanın ne kadar büyük bir keyif olduğunu defalarca vurguladım. Buraya geldiğim ilk günden itibaren bunu hissettim. Takıma birçok pozisyonda katkı sağlayabilirim ve FC Bayern için her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum. Bu takımla her şey mümkün ve sezonun yeniden başlamasını şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum," dedi Avusturya milli takım oyuncusu.
Ancak 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmeyi imzalamasına kadar uzun bir yol kat edildi; hatta bir ara anlaşmaya varılamayacağı bile düşünülüyordu. Maaş beklentileri konusunda farklar çok büyük görünüyordu. Laimer’in menajerlerinin, Alman rekor şampiyonu için gerçekçi ve makul olabilecek rakamlardan çok uzak tutarlar talep ettiği iddia ediliyor.
Bu nedenle de bir noktada Onursal Başkan Uli Hoeneß sözleşme pazarlıklarına müdahil oldu ve Laimer ile menajerini kamuoyu önünde açıkça eleştirdi.
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Uli Hoeneß, Laimer’in menajerine sert çıktı: “O, Maradona değil işte!”
Avusturyalı oyuncunun yıllık yaklaşık 15 milyon avro maaş talep ettiği söyleniyor. Daha sonra oyuncunun kendisi tarafından uydurma olarak nitelendirilen bu rakamlar kamuoyuna sızdığında, Hoeneß, Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde herkesin önünde sert bir şekilde tepki gösterdi.
"Maaşı ve talepleri hakkında iddia edilen haberleri okuduğunuzda, bunu doğru bir bağlama oturtmak gerekir: Konny, çok takdir ettiğim bir oyuncu. Takım için son derece önemli, aynı şekilde kulübün dış imajı için de öyle. Takım için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Ama o Maradona değil," dedi Hoeneß o zamanlar DAZN'de: "Şu anda kazandığı parayı Avrupa'da çok az sayıda kulüp sunabilir. Max (Eberl, editör notu) ve Christoph (Freund, editör notu)'un ona somut olarak ne teklif ettiklerini bilmiyorum, ama bu kesinlikle danışmanlarının başlangıçta talep ettikleri şey olmamıştır."
Laimer, 2023 yılında RB Leipzig’den bedelsiz olarak Münih’e gelmişti. Orada orta sahanın alternatif oyuncusu olarak düşünülmüştü, ancak bu arada sağ bek pozisyonunda ilk 11’deki yerini kazandı; gerektiğinde sol tarafta da oynayabiliyor. Gösterdiği çaba ve koşu gücüyle Bayern teknik direktörü Vincent Kompany için her zaman vazgeçilmez bir isim oldu.
Yine de Hoeneß için durum netti: "Bu, temel politikamızla ilgisi yok; onun sportif ve ekonomik değerine dair gerçekçi bir değerlendirmedir. Değeri yüksek – ama Harry Kane değil." Laimer ise Nisan başında vurguladığı gibi, müzakerelerde "değer verilmesini" önemsemişti.
Sport1’e göre, Mayıs sonunda Hoeneß sözleşme pazarlıklarına yeniden bizzat müdahil olmuş ve başarılı olmuş. Laimer’in danışmanlarıyla yapılan görüşmelerde, kulüp patronu Avusturyalı oyuncunun ekibine yeni bir sözleşme konusunda rekor şampiyonun net mali sınırlarını göstermiş.
Şimdi müzakereler başarılı bir şekilde sonuçlandı ve Laimer şimdilik Münih’te kalacak. kicker’a göre, Laimer makul bir maaş artışı alacak.
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