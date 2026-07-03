Ancak Dünya Kupası’ndaki bu utanç verici durum herkes için tamamen sürpriz olmadı – hele ki Uli Hoeneß için hiç de öyle değildi. Hâlâ Almanya’nın rekor şampiyonu Bayern Münih’te önemli bir söz sahibi olan eski başkan, turnuvadan yaklaşık altı hafta önce alarm zillerini çalmıştı: "Eğer teknik direktör aynı on birle arka arkaya iki maç oynamayı başaramamış olsa da Almanya bir takım haline gelmeyi başarırsa – o zaman bir şansımız var," demişti Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine. "Bir takım haline gelmek" – işte sonunda DFB takımının başaramadığı şey tam da buydu. Ve bunun sorumlusu Julian Nagelsmann'dır.

Kendi ifadesine göre, bahar aylarında Dünya Kupası’nı göz önünde bulundurarak oyuncularıyla “rol görüşmeleri” yapmıştı. Örneğin, Oliver Baumann as kaleci, Deniz Undav yedek oyuncu ve Joshua Kimmich ise yine sağ bek olarak konumlandırılmıştı. Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan elendiği maçta ise Manuel Neuer as kaleciydi, Deniz Undav ilk on birde yer aldı ve Joshua Kimmich orta sahada belirleyici hamleler yapmaya çalıştı ama başaramadı. Milli takım teknik direktörünün bu tür kararlarının kadro içinde tartışmalara, baş sallamalarına ve hayal kırıklıklarına yol açtığını tahmin etmek zor değil. Böyle bir yaklaşımla, şampiyonluk mücadelesine girebilecek sıkı sıkıya bağlı bir takım oluşturulamaz.