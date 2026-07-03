On yıl önce Julian Nagelsmann, TSG 1899 Hoffenheim’da ilk kez teknik direktör olarak görev aldı. Bundesliga kulübü, o zamanlar 28 yaşındaki Nagelsmann’ı baş antrenör olarak atadı ve o zamana kadar adı pek duyulmamış A-Gençlik Takımı sorumlusunu bir anda gündeme taşıdı. Bunu izleyen yükseliş, dik ve son derece hızlı oldu: RB Leipzig’de geçirdiği başarılı bir dönemin ardından Nagelsmann, 2021’de FC Bayern Münih’e geçti; ancak orada sadece beklenen şampiyonluklar elde edildi, daha fazlası olmadı. Mart 2023’te Bayern, Nagelsmann’ı kovdu – ve utanç verici Dünya Kupası performansı sonrasında DFB’den ayrılması kaçınılmaz hale geldi. Bir zamanlar Alman teknik direktör piyasasının en gözde ismi olan Nagelsmann, uluslararası sahnede değerini büyük ölçüde yitirdi – ve bunun sorumluluğu büyük ölçüde kendisine aittir.
Çeviri:
Uli Hoeneß haklıydı! Julian Nagelsmann, gözü açık bir şekilde kendi sonuna doğru yürüdü – ve artık değişmek zorunda
"Bu Dünya Kupası'nda her şey yanlış yapıldı," diye yazdı Lothar Matthäus, Bild gazetesinde. Almanya'nın en çok milli forma giyen futbolcusu, Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörlüğünden bir an önce ayrılması gerektiğini şaşırtıcı bir şekilde oybirliğiyle savunan birçok eski futbolcudan biri. "Takımı daha iyi hale getirmedi, pek çok soruna yol açtı," Matthäus'un teknik direktöre karşı çıkarken öne sürdüğü noktalar bunlardı. Takımda, Kuzey Amerika’da Fildişi Sahili, Ekvador ve Paraguay’a karşı oynanan maçlarda sergilendiğinden çok daha fazla kalite var. Bu kalite, dünya şampiyonu olmak için mutlaka gerekli olan kalite olmayabilir – ancak örneğin Güney Amerika’dan yedi milyon nüfuslu bir ülkeyle başa çıkmak için yeterli bir kalite. Bunun başaramamış olması, Nagelsmann’ın sorumluluğundadır.
- AFP
Uli Hoeneß için Dünya Kupası’ndaki bu utanç verici durum sürpriz olmadı
Ancak Dünya Kupası’ndaki bu utanç verici durum herkes için tamamen sürpriz olmadı – hele ki Uli Hoeneß için hiç de öyle değildi. Hâlâ Almanya’nın rekor şampiyonu Bayern Münih’te önemli bir söz sahibi olan eski başkan, turnuvadan yaklaşık altı hafta önce alarm zillerini çalmıştı: "Eğer teknik direktör aynı on birle arka arkaya iki maç oynamayı başaramamış olsa da Almanya bir takım haline gelmeyi başarırsa – o zaman bir şansımız var," demişti Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine. "Bir takım haline gelmek" – işte sonunda DFB takımının başaramadığı şey tam da buydu. Ve bunun sorumlusu Julian Nagelsmann'dır.
Kendi ifadesine göre, bahar aylarında Dünya Kupası’nı göz önünde bulundurarak oyuncularıyla “rol görüşmeleri” yapmıştı. Örneğin, Oliver Baumann as kaleci, Deniz Undav yedek oyuncu ve Joshua Kimmich ise yine sağ bek olarak konumlandırılmıştı. Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan elendiği maçta ise Manuel Neuer as kaleciydi, Deniz Undav ilk on birde yer aldı ve Joshua Kimmich orta sahada belirleyici hamleler yapmaya çalıştı ama başaramadı. Milli takım teknik direktörünün bu tür kararlarının kadro içinde tartışmalara, baş sallamalarına ve hayal kırıklıklarına yol açtığını tahmin etmek zor değil. Böyle bir yaklaşımla, şampiyonluk mücadelesine girebilecek sıkı sıkıya bağlı bir takım oluşturulamaz.
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Julian Nagelsmann, büyük ilham kaynağı Pep Guardiola’ya benziyor
Takımdaki pozisyonların doldurulması bir tartışma konusuydu; takımın taktiksel yaklaşımı ise bir diğeri ve bu da Dünya Kupası’nda büyük soru işaretlerine yol açtı. Defansif bir duruş sergileyen rakiplere karşı top, büyük bir baskı ya da sürpriz anlar olmadan kanatlara yöneldi; burada Florian Wirtz ve Leroy Sané neredeyse her zaman iki rakibe karşı top sürmeye çalışmak zorunda kaldılar – ve bu görevde arka arkaya başarısız oldular. Dışarıdan bir müdahale, bir plan değişikliği mi? Hayır. “Oyun akışımız çok yavaştı,” dedi Nagelsmann, Dünya Kupası’ndan elendikten sonra ve “Tempo çok azdı” diye ekledi.
Kendi fikrinde ısrar etmesi, bu fikir işe yaramasa bile, ve taktiksel yaklaşımı dil açısından da karmaşıklaştırması bakımından Julian Nagelsmann, büyük idolü Pep Guardiola’ya çok benziyor. İspanyol teknik adam, Manchester City’de arka arkaya şampiyonluklar kazandı, ancak 2021 Şampiyonlar Ligi finali gibi özel maçlarda – City’nin Chelsea’ye 0-1 yenildiği maçta olduğu gibi – alışılmadık bir yaklaşımla rakibi şaşırtmaya çalışmasıyla da defalarca dikkat çekti; ancak bu, feci şekilde ters tepti. Nagelsmann, Kasım 2023’te, Dünya Kupası’nda üç gol atan ve ilk 11’de yer alan forvet Kai Havertz’i sol bek olarak sahaya sürmesiyle olumsuz bir şekilde dikkatleri üzerine çekmişti. Turnuva sırasında ise Almanya, Ekvador ile oynadığı maçta aniden 5-4-1 sistemine geçti ve bu sistemde Leroy Sané sağ bek pozisyonunda görev almak zorunda kaldı. “Milli takım teknik direktörümüz maçı kendisinin kazandığını sanıyor. Hayır, maçı takım kazanır,” demişti Hoeneß turnuva başlamadan önce – ve haklı çıktı. “Futbolu icat eden o değil,” diye aynı çizgide konuşan Matthäus da aynı görüşü paylaştı.
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Julian Nagelsmann hatalarından ders çıkarmalı
Dünya Kupası’nda Almanya’nın başarılı olabilmesi için kadro veya taktik sisteminde yaratıcı fikirleri olan mucizevi bir teknik direktöre değil, bir takıma ihtiyaç vardı. Böyle bir takım ortada yoktu – ve bu yüzden işler ters gitti. Matthäus, Nagelsmann hakkında geriye dönüp baktığında “Bu göreve gelmek için henüz çok erkendi” dedi. “Belki 10, 15 yıl sonra, daha fazla deneyim kazandığında bunu yapabilir” diye ekledi; ancak Matthäus’un kendisi, uzak bir gelecekte Nagelsmann’a bir şans daha verilmesi gerektiğine pek ikna olmuş görünmüyor.
Birçoğunun çoktan unuttuğu bir şey var: Aslında FC Bayern bile Nagelsmann’a ikinci bir şans vermek istemişti. FCB, 2024’te Thomas Tuchel’in yerine geçecek birini ararken, kulüp milli takım teknik direktörüyle görüşmeler yaptı; ancak Nagelsmann, DFB’deki sözleşmesini yerine getirmeyi tercih etti. Bayern bunun yerine Vincent Kompany’yi kadrosuna kattı ve bu hamle şu ana kadar çok isabetli oldu. Belçikalı teknik direktör ise kamuoyu önünde bir nevi “Anti-Nagelsmann” olarak karşımıza çıkıyor; ne taktiksel püf noktalarını açıklıyor, ne gazetecilere ters davranıyor, ne de oyuncularını bireysel eleştirilerle parçalıyor.
Ancak Dünya Kupası’nda yaşanan feci bir başarısızlığın, başarılı bir teknik direktörlük kariyerinin sonu anlamına gelmeyeceğini Hansi Flick kanıtladı. 2022 turnuvasında, takımıyla birlikte şu anki DFB takımı kadar utanç verici bir şekilde başarısız olmuştu. Bir buçuk yıl sonra, şaşırtıcı bir şekilde FC Barcelona’da göreve getirildi, Katalanları hücumcu ve çekici bir futbol oynatarak takımıyla arka arkaya ulusal şampiyonluklar kazandı. Nagelsmann henüz 38 yaşında ve hâlâ büyük bir kulübü büyük başarılara taşıyabilir – ancak bunu, milli takım teknik direktörü olarak yaptığı hatalardan ders çıkardığı takdirde başarabilir.
Julian Nagelsmann’ın antrenörlük kariyeri:
2013 - 2016 TSG 1899 Hoffenheim U19 2016 - 2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 - 2023 Bayern Münih 2023'ten beri Almanya
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