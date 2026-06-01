Uli Hoeneß haklıydı – ama umut var: Julian Nagelsmann’ın tarihi taktiği Dünya Kupası’nda da uygulanmalı
Uli Hoeneß haklı: Alman milli takımı henüz uyum sağlamalı
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kaptan Joshua Kimmich, golcü Deniz Undav: Hepsi de Dünya Kupası öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçında Finlandiya’ya karşı alınan 4-0’lık galibiyetten memnun kaldı. Ve haklı olarak. Kimmich, ZDF kanalına “Hedeflediğimiz şeyi hayata geçirdik” dedi ve şöyle açıkladı: "Mümkün olduğunca sık yüksek pres yapmak istedik, bu da bugün iki golle sonuçlandı (2-0 ve 4-0, ed.). Ardından Lenny'nin Deniz'e pas attığı anda derin savunmadan bir gol attık (3-0, ed.) ve bir de duran toptan bir gol (1-0, aşağıya bakın). Maçın birçok aşamasında gol attık," dedi Kimmich ve Nagelsmann da şunları ekledi: "Bugün bir de kontra atak golü attık, bu da bize iyi geldi, zorluklara dayanma gücümüzü gösterdik. Sonuç iyiydi, kalesinde gol görmedik. Böyle devam edebiliriz."
Ancak hücum hareketlerinin ve gollerin çeşitliliğine yönelik tüm haklı övgülere rağmen, Nagelsmann ilk yarıdaki o anı unutmamıştı; milli oyuncuları, önceki milli maçlarda olduğu gibi sabırlarını yitirmiş, biraz kafasızca koşuşmuş ve maçı neredeyse hiç kontrol edememişti.
Milli takım teknik direktörü, 4-0'lık skorun ardından bu taktik ve maç planından sapmayı "çocuklar bir şeyler göstermek istiyorlar" diye olumlu değerlendirebildi, ancak temel olarak, oyuncularının düzenli olarak taktik disiplinden uzaklaşması bir teknik direktörün çıkarına olamaz. "Gücümüze daha fazla güvenmeliyiz," dedi teknik direktör. Takım hâlâ ince ayar, otomatizm ve taktiksel disiplin konusunda eksiklikler yaşıyor.
Bu, bir turnuva hazırlığı sırasında çözülemeyecek bir şey değil, ancak Nagelsmann'ın artık nihayet as kadrosunu bulması gerçekten önemli görünüyor; bunu son haftalarda sadece Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß değil, başkaları da hatırlatmıştı. Şu anda iki, belki üç pozisyon hala açık görünüyor: sol bekte David Raum veya Nathaniel Brown ve sağ kanatta Leroy Sané, Lennart Karl veya hatta Maximilian Beier. Ayrıca: İki gol, bir asist ve genel olarak "takımdan asla atılmayacağın" (Nagelsmann) bir performans göz önüne alındığında, milli takım teknik direktörü belki de en azından kısa bir süreliğine, kendisi için çoktan çözülmüş olan Havertz mi Undav mı sorusunu yeniden gündeme getirecektir.
DFB Takımı: Genç oyuncuları sahaya sürmek bir alışkanlık haline gelmeli
Julian Nagelsmann, Finlandiya maçının başlangıcında olduğu kadar genç bir milli takım kadrosunu daha önce hiç sahaya sürmemişti. On bir oyuncunun yaş ortalaması 26,29 idi; bu, Ekim 2024’te Uluslar Ligi’nde Hollanda’ya karşı 1-0 kazanılan maçtaki ortalamadan tam 0,58 yaş daha düşüktü. Takımın gençleşmesi sadece Lennart Karl'ın ilk 11'de ilk kez forma giymesinden kaynaklanmıyordu. Cesur ve kaygısız bir oyun sergileyen Bayern'in yıldız adayı, 18 yaş 98 gün ile Youssoufa Moukoko ve Uwe Seeler'in ardından DFB tarihinin en genç üçüncü ilk 11 oyuncusu oldu. 22 yaşındaki Nathaniel Brown ve Aleksandar Pavlovic ile bir yaş büyük Jamal Musiala ve Florian Wirtz de yaş ortalamasını düşürdü.
Bu sevindirici düşük rakamlardan daha da önemlisi: İstisnasız tüm genç oyuncular Finlandiya karşısında ikna edici bir performans sergiledi. Karl, Pazar günü DFB takımı, zararsız ve yetersiz kalan Finliler karşısında zaman zaman sabrını ve dolayısıyla oyun çizgisini kaybettiğinde bile göze çarpıyordu.
Zaten ilk 11'de yer alacağına dair hiçbir şüphe bulunmayan Aleksandar Pavlovic, sahada tam bir lider gibi oynadı; Wirtz, Musiala gibi, İngiltere'deki zorlu sezonun ardından belki de biraz sarsılmış olan özgüvenini ve uzun bir sakatlığın ardından dünya zirvesine dönüş yolunda attığı golü geri kazandı. Nathaniel Brown ise David Raum'dan daha yaratıcı olabileceğini ve Joshua Kimmich gibi merkezde oynamayı sevdiğini bir kez daha kanıtladı. O, ABD'deki Dünya Kupası'nda da, kanat oyuncusu ve duran top uzmanı Raum'dan daha fazla çeşitlilik katabilir. Bu formda, istisnasız tüm genç oyuncular Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almalı.
Hoş bir yan etki: Manuel Neuer (40) geri döndüğünde, DFB takımının yaş ortalaması o kadar da ciddi bir şekilde artmayacaktır.
Nagelsmann'ın yardımcı antrenörüyle birlikte hazırladığı plan işe yarıyor: Mads Butgereit ve oyuncular görevlerini yerine getiriyor
Finlandiya'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyet, DFB milli takımının üst üste sekizinci zaferiydi. Takım bu süreçte 26 gol attı (6 gol yedi). Nagelsmann'ın takımının attığı 8 golün 4'ü duran toplardan geldi; bunlardan 4'ü son dört maçta atıldı.
Nagelsmann, Mart ayında Hoffenheim döneminden eski yardımcı antrenörü Alfred Schreuder'i, standart antrenörü Mads Butgereit'e sadece kendi uzmanlık alanına odaklanabilmesi için zaman tanımak amacıyla DFB'ye asistan olarak getirmişti. Ve Budgereit - ve onun yönettiği oyuncular - sonuç veriyor!
Finlandiya'ya karşı 1-0 kazanılan maçtaki köşe vuruşu varyasyonu, mutlaka prova edilmiş gibi görünmüyordu - Lennart Karl, Finlerin dağınıklığını hızlı ve kısa bir pasla Joshua Kimmich'e göndererek cezalandırdı; Kimmich ise kavisli bir ortayla Deniz Undav'ın kafasına isabet ettirdi - ancak durumları fark etmek ve akıllıca değerlendirmek, sadece bireysel yetenek ve oyun zekasıyla değil, aynı zamanda antrenmanla da ilgilidir.
Butgereit, 2021'den beri DFB'de duran toplar antrenörü olarak görev yapıyor ve milli takım son yıllarda gerçekten de duran toplardan birkaç gol attı, bunların arasında çok sıra dışı olanlar da vardı. Ancak Butgereit'in turnuva bilansı şu ana kadar felaket: Son iki turnuvada Almanya, duran toplardan tam olarak sıfır gol attı. Bu bilansı düzeltmenin zamanı geldi.
DFB: İlk 11'de ilk kez forma giyen en genç oyuncular
Sıra
Adı
İlk 11'de ilk kez oynadığı tarih
İlk 11'de ilk kez forma giydiği yaş
1
Youssoufa Moukoko
16.11.2022
17 yıl, 361 gün
2
Uwe Seeler
02.04.1956
18 yıl, 26 gün
3
Lennart Karl
31.05.2026
18 yıl, 98 gün