Manuel Neuer meselesine gelince, Julian Nagelsmann Cumartesi gecesi geç saatlerde ZDF'nin "Aktuelles Sportstudio" programına katıldığında tüm soruları kararlı bir şekilde yanıtlamaktan kaçındı. İşaretler giderek artmasına rağmen, 40 yaşındaki FC Bayern kalecisinin Dünya Kupası'nda DFB milli takımına geri dönüp dönmeyeceği ve Oliver Baumann'ı yedek kulübesine itip itmeyeceği hâlâ bilinmiyor.
Uli Hoeneß'e yönelik alaycı sözleri boşa çıktı! Julian Nagelsmann, Aleksandar Pavlovic örneğiyle ortalığı karıştırıyor
Buna karşılık Nagelsmann, Uli Hoeneß’in son eleştirilerine en azından biraz daha net bir şekilde yanıt verdi. FC Bayern’in patronu, milli takım teknik direktörünü, diğer şeylerin yanı sıra, kadroda çok fazla rotasyon yapmasıyla suçlamıştı. Hoeneß, “Eğer teknik direktör aynı on birle arka arkaya iki maç oynamayı başaramamış olsa da Almanya bir takım olmayı başarabilirse, o zaman bir şansımız var” dedi. Ve: "Alman milli takımı daha önce hiç aynı on birle iki maç üst üste oynamadı; bunu Julian'a da söylüyorum, bunu ona şahsen de söyledim." Ayrıca Hoeneß, FC Bayern'in eski teknik direktörünün kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra "biraz kırgın" olduğunu ima etti.
"Uli'yi son derece takdir ediyorum," diyerek Nagelsmann övgülerle karşılık verdi. "İnanılmaz başarılara imza attı ve Bayern Münih'in bugün olduğu kulüp haline gelmesinde büyük payı var – Avrupa'da da bu prestije sahip olması da dahil." Hoeneß'in cep telefonu numarası onda. "Ve ne zaman acil bir işi olsa, her zaman memnun olurum. Bende, takımda, kadroda iyileştirme potansiyeli görürse, beni her zaman aramaktan çekinmemelidir."
Ancak Hoeneß'in iki somut eleştirisini geçiştirmek istemedi. "Gerçekten çok, çok nadiren kırılırım," dedi Nagelsmann ilk başta. Ardından rotasyon eleştirisine alaycı bir gülümsemeyle yanıt verdi: "Sadece bir örnek: Sanırım Eylül ayında Aleks Pavlovic ilk 11'de oynamıştı. Ekim ayında sakatlandı. O oyuncuyu bir kez değiştirdik. Eğer 'Hadi Pavlo, sakatlığın önemli değil, Ekim ayında yine de oynamalısın' deseydim, Uli'nin bundan hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."
Aleksandar Pavlovic'in çarpıtılmış gerçekleri
Aslında Nagelsmann bununla elbette – ve haklı olarak – DFB milli takımında maçlar arasındaki uzun aralıklar ve olası sakatlıklar nedeniyle ilk 11’de değişikliklerin kısmen kaçınılmaz olduğunu söylemek istedi. Ancak verdiği örnekte bazı şeyleri karıştırdı.
Aslında olaylar şöyle gelişti: Pavlovic göz çukuru kırılmasının ardından tekrar forma girmiş ve hemen öncesinde FC Bayern formasıyla iki kez oynamış olmasına rağmen, Nagelsmann Eylül ayındaki milli maçlar döneminde Pavlovic'i gönüllü olarak kadroya almadı - bu durum o zamanlar bazı tartışmalara yol açmıştı. Ekim ayında Pavlovic kadroya geri döndü ve iki kez ilk on birde yer aldı. Nagelsmann'ın bu muhtemelen özel olarak hazırlanmış imayı önceden tam olarak kontrol etmemiş olması oldukça şaşırtıcı. Bu çarpıtılmış gerçeklerden tamamen bağımsız olarak, Nagelsmann Eylül'deki ikinci maç (Kuzey İrlanda'ya karşı 3-1) ile Ekim'deki ilk maç (Lüksemburg'a karşı 4-0) arasında ilk on birinde toplam beş pozisyonda değişiklik yaptı.
Yakın geçmişte Nagelsmann, kolayca çürütülebilecek açıklamalarıyla defalarca şaşkınlık yarattı. Mart ayında Kicker dergisine verdiği sansasyonel röportajda, Leon Goretzka'yı kafa vuruşlarındaki gücü nedeniyle övdü; bunu Anton Stach ile karşılaştırarak yaptı. Ancak istatistikler bunun tam tersini gösteriyordu. Şimdi bahsedilen Pavlovic örneğine gelince, Nagelsmann, oyuncunun forma giydiği süreler ve hastalık geçmişi konusunda defalarca tartışmalı açıklamalarda bulundu.
Almanya Milli Takımı: Julian Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörü olarak performansı
Oyunlar S - U - N Goller Maç Başına Puan 31 19 - 6 - 6 70:33 63/2,03