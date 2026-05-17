Buna karşılık Nagelsmann, Uli Hoeneß’in son eleştirilerine en azından biraz daha net bir şekilde yanıt verdi. FC Bayern’in patronu, milli takım teknik direktörünü, diğer şeylerin yanı sıra, kadroda çok fazla rotasyon yapmasıyla suçlamıştı. Hoeneß, “Eğer teknik direktör aynı on birle arka arkaya iki maç oynamayı başaramamış olsa da Almanya bir takım olmayı başarabilirse, o zaman bir şansımız var” dedi. Ve: "Alman milli takımı daha önce hiç aynı on birle iki maç üst üste oynamadı; bunu Julian'a da söylüyorum, bunu ona şahsen de söyledim." Ayrıca Hoeneß, FC Bayern'in eski teknik direktörünün kendisiyle yaptığı görüşmeden sonra "biraz kırgın" olduğunu ima etti.

"Uli'yi son derece takdir ediyorum," diyerek Nagelsmann övgülerle karşılık verdi. "İnanılmaz başarılara imza attı ve Bayern Münih'in bugün olduğu kulüp haline gelmesinde büyük payı var – Avrupa'da da bu prestije sahip olması da dahil." Hoeneß'in cep telefonu numarası onda. "Ve ne zaman acil bir işi olsa, her zaman memnun olurum. Bende, takımda, kadroda iyileştirme potansiyeli görürse, beni her zaman aramaktan çekinmemelidir."

Ancak Hoeneß'in iki somut eleştirisini geçiştirmek istemedi. "Gerçekten çok, çok nadiren kırılırım," dedi Nagelsmann ilk başta. Ardından rotasyon eleştirisine alaycı bir gülümsemeyle yanıt verdi: "Sadece bir örnek: Sanırım Eylül ayında Aleks Pavlovic ilk 11'de oynamıştı. Ekim ayında sakatlandı. O oyuncuyu bir kez değiştirdik. Eğer 'Hadi Pavlo, sakatlığın önemli değil, Ekim ayında yine de oynamalısın' deseydim, Uli'nin bundan hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."