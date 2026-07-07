Hoeneß’in Bild gazetesinedoğruladığı üzere, Per Mertesacker’in federasyonda bir görev almasını arzu ediyor. “Per Mertesacker’in televizyonda söylediği her şey mantıklı ve yerinde. Asla aşağılayıcı değil, ancak yine de eleştirel. Arsenal’de sekiz yıl geçirmiş biri, bir şeyler yapabilmeli – ve şu anda tam da buna ihtiyacımız var,” dedi Bayern’in patronu.
Çeviri:
Uli Hoeneß coşkuya kapıldı! Bayern’in patronunun, DFB’deki önemli bir görev için net bir favori adayı var
Mertesacker, bu görevi kendi isteğiyle bırakmadan önce sekiz yıl boyunca Arsenal’in gençlik akademisini yönetmiş ve geliştirmişti. Şu anda ZDF kanalında Dünya Kupası maçlarının televizyon yayınlarında uzman olarak görev yapıyor. Mertesacker, DFB’nin kendisine teklifte bulunması halinde hazır olduğunu daha önce belirtmişti.
41 yaşındaki futbolcu, “Bir gün DFB’de çalışmak ve bana çok şey borçlu olduğum Alman futboluna bir şeyler katmak beni cezbediyor. Elbette bunun için hazırım” dedi. Hoeneß de bunun er ya da geç gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Uli Hoeneß: Mertesacker mı? "Şu anda tam da bu tür insanlara ihtiyacımız var"
"Eski bir profesyonel olarak büyük bir uluslararası deneyime sahip. İnsanlarla ne kadar iyi iletişim kurabildiğini her zaman göstermiştir. Üstelik: Bunu asla para için yapmaz, aksine tutkusuyla bir şeyler inşa etmek ve ilerletmek onu heyecanlandırdığı için yapar. Tam da kendi çabalarıyla zirveye ulaşmış ve sıkı çalışmaya hazır olan bu tür insanlara şu anda ihtiyacımız var," dedi 74 yaşındaki isim adeta hayranlıkla.
Mertesacker, yıl sonunda DFB’de spor genel müdürü olarak Andreas Rettig’in yerine geçebilir. Rettig, görev süresi boyunca milli takımlar ve akademi alanlarından sorumluydu ve yıl sonunda görevinden ayrılacak. Mertesacker, Arsenal’deki deneyimi sayesinde tam da bu alanda büyük bir uzmanlığa sahip.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun