Mertesacker, bu görevi kendi isteğiyle bırakmadan önce sekiz yıl boyunca Arsenal’in gençlik akademisini yönetmiş ve geliştirmişti. Şu anda ZDF kanalında Dünya Kupası maçlarının televizyon yayınlarında uzman olarak görev yapıyor. Mertesacker, DFB’nin kendisine teklifte bulunması halinde hazır olduğunu daha önce belirtmişti.

41 yaşındaki futbolcu, “Bir gün DFB’de çalışmak ve bana çok şey borçlu olduğum Alman futboluna bir şeyler katmak beni cezbediyor. Elbette bunun için hazırım” dedi. Hoeneß de bunun er ya da geç gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.