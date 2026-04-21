Goal.com
Canlı
Berkant GöktanIMAGO / Bernd Müller
Oliver Maywurm

Çeviri:

Uli Hoeneß, 400 gol attıktan sonra onu satılamaz ilan etti: FC Bayern'de bir asırda bir görülen yetenek nasıl dramatik bir düşüş yaşadı

Bundesliga
FEATURES
Bayern Münih
1860 Münih
Galatasaray
M. United

Beckenbauer ve Hoeneß onu övdü, 17 yaşında FC Bayern'de ilk maçına çıktı, önündeki dünya ona açıktı. Ancak Berkant Göktan başarısız oldu – bununla birlikte gelen her şeyle birlikte.

Münih. İngiliz Bahçesi. 2006 yazında. Almanya, evinde düzenlenen Dünya Kupası heyecanıyla çılgına dönmüştür. DFB milli takımının yaz masalı manşetleri süslemektedir, hava muhteşemdir, Münih’in yeşil akciğeri olan İngiliz Bahçesi insanlarla dolup taşmaktadır. İnsanlar çimlerde dinleniyor, serinletici Eisbach nehrinde yüzüyor, hayatın tadını çıkarıyor. Ortada birkaç genç futbol oynuyor. Türkler, Araplar, Arnavutlar, Afrikalılar, Almanlar, İtalyanlar – çok kültürlü bir grup. Arada sırada futbol meraklısı bir iki seyirci durup birkaç dakika izliyor. Sonra yoluna devam ediyor.

Parlak güneşin altında eski bir deri topun peşinden koşan, yeleklerinden veya sırt çantalarından çıkardıkları kalelere gol atmaya çalışanlar arasında, aslında çoktan bir dünya yıldızı olabilecek, olması gereken biri olduğunu hiçbiri bilmiyor. Büyük Franz Beckenbauer'in bir zamanlar "Alman futbolunun en büyük yeteneği" olarak adlandırdığı, Bayern ikonu Uli Hoeneß'in satılamaz ilan ettiği biri. 17 yaşında Alman rekor şampiyonu takımında Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen, kendisine çok parlak bir gelecek öngörülen biri.

Bu makale ilk olarak 3 Şubat 2023'te yayınlandı ve güncellendi.

  • Tüm bunlar, İngiliz Bahçesi'nde geçen o günlerden bu yana henüz on yıl bile geçmedi. Yine de Berkant Göktan, henüz 25 yaşında olmasına rağmen, 2006 yazında o günlerden ışık yılları kadar uzaktaydı. Ve şimdilik en dibe vurmuştu. "Englischer Garten'da sık sık diğer çokkültürlü arkadaşlarla futbol oynardık," demişti Alman-Türk oyuncu bir zamanlar 11Freunde dergisine verdiği röportajda o dönem hakkında. Birkaç haftadır kulüpte hiç oynamıyor, bir şekilde formda kalmaya çalışıyor. Bir sonraki başarısız durağı olan 1. FC Kaiserslautern'daki sözleşmesini erken feshetmişti.

    Zaman atlaması. Küçük "Berki" için her şeyin yolunda gittiği köklerine geri dönelim. Bavyera metropolünün doğusunda bulunan küçük bir kulüp olan Helios München'de futbola başladı. E-Gençlik takımındayken büyük FC Bayern onu keşfetti ve sekiz yaşındaki Göktan'ı deneme antrenmanından sonra hemen Säbener Straße'ye aldı. Kısa sürede bir dahi, gelecek vaat eden bir yıldız olarak kabul edildi. Golü arka arkaya attığını söylemek yetersiz kalır.

    • Reklam

  • Berkant Göktan, FC Bayern formasıyla bir sezonda 400 gol attı

    "D-Gençler liginde bir sezonda yaklaşık 400 gol attım. O zamanlar bir maçta sık sık 10, 12 gol atardım," diye hatırlıyor Göktan. Bayern'de genç forvete büyük umutlar bağlanıyor ve 13 yaşında bir ön sözleşme imzalıyor. Okulu ihmal ediyor, okula neredeyse hiç gitmiyor, her şeyini futbola yatırıyor. Ve başlangıçta yolu uzun süre tek bir yöne gidiyor: dik bir yükseliş.

    Göktan'ın potansiyeli muazzamdı. Daha sonra Kaiserslautern'da, o zamana kadar oldukça düşüşe geçmiş olan bu mucize çocuğun takım arkadaşı olan Halil Altıntop, onun hakkında şöyle demişti: "Topla yaptıkları gerçekten çılgınca. Muhtemelen teknik açıdan bu kadar yetenekli bir oyuncuyu bir daha hiç görmedim." Ancak bu olağanüstü yetenek yeterli değildi. Göktan'ın kişiliği, karakteri ve spora karşı tutumu çok eksikti.

    Göktan, henüz gençken bile etrafını kızdırıyordu. Çevresinden gelen bilgilere göre, 16 yaşındayken bile ara sıra alkolle ilgili olaylara karışıyor, kurallara uymuyor ve havalı davranıyordu. Bayern'in genç takımlarında yıllarca gönüllü antrenörlük yapan Herbert Harbich, tz gazetesine verdiği demeçte, "O, çok erken yaşlarda bir yıldız olduğuna emindi," diye hatırladı. "Bu yeterli olmaz."

    Harbich, 1998 Alman A Gençler Şampiyonası finalini bugüne kadar unutmadı. Özellikle de Göktan yüzünden. Ya da daha doğrusu, o zamanki egosantrik tavırları yüzünden, ki bu tavırları Münih ekibinin ilk Alman gençler şampiyonluğunu kaçırmasına neden oldu. Borussia Dortmund'da, Göktan'ın o dönemde Owen Hargreaves veya Daniel Bierofka gibi isimlerin yanında forma giydiği Bayern'in U19 takımı 2-1 önde gidiyordu. Maçın bitimine 20 dakika kala bir penaltı verildi ve Göktan, takımdaki en genç oyunculardan biri olmasına ve penaltı atıcısı olarak belirlenmemiş olmasına rağmen topu kapıp kaçırdı ve maçı kaçırdı.

    Bundan sonra drama devam etti: BVB uzatmalarda skoru eşitledi ve maç penaltı atışlarına gitti. "Göktan bir kez daha penaltı attı ve yine kaçırdı," diye hatırlıyor Harbich. FCB gençleri yine de mağlup oldu, Dortmund şampiyonluğu kazandı. Ve Göktan'a trajik bir rol düşmüştü.

    Yine de: Uzun süre Göktan, profesyonel olmamasını pek umursamadı. Kaygısızca oynadı, giderek daha iyi hale geldi, 16 yaşında Giovanni Trapattoni yönetimindeki profesyonel takımla antrenmanlara katıldı, birdenbire Lothar Matthäus gibi dünya yıldızlarını alt etti. 17 yaşında Göktan ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, okulu tamamen bıraktı, tam gaz başlamaya hazırdı.

  • Göktan'ın FC Bayern formasıyla Beckham ve arkadaşlarına karşı oynadığı ilk maç

    17 yaş 9 aylıkken Bayern formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı. Grup aşamasıydı ve dev Manchester United, Münih Olimpiyat Stadyumu'na konuk olmuştu. Göktan, Hasan Salihamidzic'in yerine girerek yaklaşık yarım saat sahada kaldı ve birdenbire David Beckham ya da Paul Scholes'un karşısında buldu kendini. "Sanki transa girmiştim," dedi Göktan.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında neredeyse bir gol bile atıyordu. Kendisinin de söylediği gibi, sonuç farklı olsaydı her şeyi değiştirebilecek tek bir hareket vardı. "Sol ayağımla attığım, kalenin sağından az farkla dışarı çıkan o şut. Bazen düşünüyorum da: O gol girseydi, belki de her şey farklı olurdu." O zaman belki de onu sert bir şekilde yerde tutan, havalanmasına izin vermeyen biri olurdu. Ancak Berkant Göktan'ın hüzünlü hikayesinde ne yazık ki böyle bir figür hiç olmadı.

    Bunun yerine, United'a karşı oynadığı o maç, Göktan'ın Bayern oyuncusu olarak yaşadığı en büyük sahne olarak kaldı. Dikkatini dağıttı, futboldan başka her şeyi öncelik haline getirdi, FCB için sadece iki resmi maç daha oynadı ve teknik direktör Ottmar Hitzfeld birdenbire ona güvenmeyi bıraktı. 1999'un başında, henüz 18 yaşındayken Borussia Mönchengladbach'a kiralandı, altı ay sonra eski mentoru Hermann Gerland'ın yanına Bielefeld'e gönderildi.

    Ancak bu yetenekli oyuncu birdenbire geride kalmaya başladı. Gladbach için sadece beş, Bielefeld için ise 16 maçta forma giydi, ancak sadece bir gol attı. Umutsuzluğa kapıldı, çok hızlı ve çok fazla şey istiyordu. 2000 yazında Bayern'e geri döndü, ancak neredeyse sadece Regionalliga'daki ikinci takımda oynadı. "Bayern'de yaşadığım en büyük sorun, her zamanki gibi antrenman yapmama rağmen performansımda bir artış olmamasıydı," demişti bir keresinde kicker dergisine. Gelişemedi, ilerleyemedi, ancak nispeten iyi para kazanıyordu. "Yavaş yavaş motivasyonumu kaybettim. Sonra bunu görmezden geldim ve paraya atladım. Futbol artık sadece ikinci planda kalmıştı."

  • Göktan, Galatasaray'da ilk kez gerçekten iyi bir dönem yaşıyor: "Bu çılgıncaydı!"

    Bayern dönemi 2001 yılında nihayet tamamen sona erdi. Ve pek çok kişinin sürprizine, 20 yaşında hâlâ bir yetenek olan Göktan, Türkiye'nin önde gelen kulübü Galatasaray'a transfer oldu. "Bu çılgıncaydı! Sözleşme imzalanırken yirmi kamera ve çok sayıda gazeteci vardı, bunu daha önce hiç yaşamamıştım," diye 11Freunde'ye coşkuyla anlattı Göktan. Spor açısından da altı aylık bir adaptasyon döneminden sonra işler yolunda gitti. Göktan, Türkiye Şampiyonası'nın kazanılmasına beş gol katkıda bulundu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool veya Barcelona'ya karşı forma giydi.

    Ancak Göktan'ın kariyerinde sıkça olduğu gibi, bu yükseliş yeni bir umudun kısa süreli parlamasından öteye gitmedi. Galatasaray'daki ikinci ve üçüncü yılında neredeyse hiç oynamadı, 2004'te Beşiktaş'a transfer oldu, ancak orada tamamen kenara itildi. Gevşek tutum, teknik direktör değişikliklerindeki şanssızlık - Göktan için işler sadece kötüye gitti. "Bu beni psikolojik olarak mahvetti. 'Evlat, bir daha asla oynayamayacaksın, sen bir yedek oyuncusun' diye düşündüm. Her adımda yere daha da yaklaştım" diye açıklıyor.

    Göktan'ın o zamanlar yüzyılın yeteneği olarak övüldüğü dönemde Bayern'de yardımcı antrenörü olan Michael Henke, onu Almanya'ya, Kaiserslautern'e geri getirdi. Ancak Henke kısa sürede kovuldu ve onun halefi Wolfgang Wolf'un yönetiminde Göktan yine hiç rol alamadı. Bu nedenle Nisan 2006'da FCK ile olan sözleşmesini feshetti ve Münih'e, memleketine kaçtı. İngiliz Bahçesi'ne.

  • Göktan, 1860 Münih'te yıldız oluyor – ve bir kokain skandalının ardından kaçıyor

    Göktan formda kalmak için her şeyi yapıyor, arınmış görünüyor, birdenbire alçakgönüllü davranıyor. "İlk kulübümün suni çim sahasında ağabeyimi kaleye dikip antrenman yapardım. O dönemde her şeyi yaptım: futbol oynadım, bisiklete bindim, yüzmeye gittim, koşuya çıktım." Şansı: 1860 Münih'te, Säbener Straße'deki büyük rakibin eski mucize çocuğunun tekrar sahalara dönmek istediği haberi duyulur. Önce amatör takımına transfer olur - ardından Göktan, Aslanlar'da profesyonel olarak geçirdiği en iyi iki yılını yaşar.

    Takımın yıldızı, 1860'ın simgesi haline geldi. "Hayatımda nihayet bir kez şansım yaver gitti ve Münih'te bana güvenen, benimle doğru şekilde ilgilenebilen ve benimle uzun süre çalışabilen bir antrenör buldum." Marco Kurz onu amatör takıma getirmişti ve Kurz profesyonel takımın teknik direktörlüğüne terfi ettiğinde, Göktan Mavi Takım'da adeta yıldız gibi parladı. 1860'ta geçirdiği ilk sezonunda sadece 13 İkinci Lig maçında 10 gol attı; ikinci sezonunda ise üç aylık sakatlık molasına rağmen yine 10 gol atmayı başardı.

    "Eskiden yaptığım hataları tekrarlamadım. Yine başarılı oldum, ama bu sefer ayaklarımın yere basmasını sağladım," diyor Göktan 2007'de. Bayern'deki başarısızlığı konusunda pişmanlık duyduğunu gösteriyor ve itiraf ediyor: "Dağınık bir insandım. Çok sabırsız ve dürtüsel olmam büyük bir sorundu. Başarı başıma vurmuştu." Ve şimdi yeniden yükselişte olduğu için her şeyi daha iyi yapmak, tekrar Bundesliga'ya dönmek istiyor. Ancak Ekim 2008'deki o patlamadan bu yana, Göktan'ın bir kez daha başarısız olduğu açıktır.

    1860, Göktan'ın dikkat çekici, tuhaf davranışları ve Münih gece hayatından gelen bazı ipuçları nedeniyle bir kokain testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Kısa süreli şöhret yine ona iyi gelmemiş gibi görünüyordu, uğursuz bir ayak sakatlığı onu zorluyordu. Ayrıca ailevi sorunlardan, özellikle babası Fahrettin ile olan sorunlardan da söz ediliyordu. Löwen, pozitif çıkan uyuşturucu testinin ardından ona yardım teklif etti, ilk etapta sadece sözleşmeyi askıya almak istedi. Ancak Göktan bunu kabul etmedi ve her şeyi bıraktı. Ve henüz 28 yaşında bile olmadan Alman profesyonel futbolundan sonsuza dek kayboldu.

  • Göktan, son maçını tam da FC Bayern'e karşı oynadı

    "Her şeyin ortaya çıkmasına sevindim, çünkü artık kaçış yolum kalmamıştı," dedi yıllar sonra kokain bağımlılığı hakkında. "Havaalanında iki seçenek vardı: Meksika ya da Tayland." Göktan Tayland'ı seçti, futbolu geride bıraktı, Budist öğretisine ilgi duymaya başladı ve yeni büyük aşkıyla tanıştı. 1860'dan ayrılmasından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, Tayland'ın üst düzey kulübü Muangthong United'da bir kez daha yeni bir başlangıç yapmaya cesaret etti. Ancak bu sadece kısa bir ara oldu.

    2012'nin sonunda, 31 yaşındayken, aniden Alman futbolunda yeniden yer edinmek istedi. Ancak onu isteyen neredeyse hiçbir kulüp yoktu; ancak Bavyera Bölgesel Ligi'ndeki SV Heimstetten'e gidebildi. Ancak Göktan, Yukarı Bavyera'nın bu köy kulübünde bile sadece altı dakika resmi maçta forma giyebildi. Hem de tam da FC Bayern'in ikinci takımı karşısında, Ekim 2013'ün sonunda 0-5 yenildikleri maçta.

    O zamandan beri Göktan hiçbir maç raporunda yer almadı. Ve artık Instagram profilinde de sessizlik hakim. Orada 2021 yılına kadar birçok paylaşımda mutlu bir aile babası olarak görünmüş, çocuklarıyla birlikte kameraya gülümseyerek bakmıştı.

    Belki de ara sıra Englischer Garten'da futbol oynuyordur. Ara sıra durup izleyen birkaç meraklı seyirci önünde. Orada eski bir yüzyılın yeteneğini izlediklerinin farkında olmayanlar. Ve sonra, birkaç dakika sonra, yoluna devam edenler.

  • Berkan Göktan: Kariyer istatistikleri

    KulüpMaçlarGollerAsist
    Galatasaray5784
    FC Bayern Münih3--
    FC Bayern Münih II4222-
    1860 Münih39213
    1860 Münih II145-
    Arminia Bielefeld1611
    Kaiserslautern71-
    Beşiktaş72-
    Borussia Mönchengladbach5--