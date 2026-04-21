Uli Hoeneß, 400 gol attıktan sonra onu satılamaz ilan etti: FC Bayern'de bir asırda bir görülen yetenek nasıl dramatik bir düşüş yaşadı

"D-Gençler liginde bir sezonda yaklaşık 400 gol attım. O zamanlar bir maçta sık sık 10, 12 gol atardım," diye hatırlıyor Göktan. Bayern'de genç forvete büyük umutlar bağlanıyor ve 13 yaşında bir ön sözleşme imzalıyor. Okulu ihmal ediyor, okula neredeyse hiç gitmiyor, her şeyini futbola yatırıyor. Ve başlangıçta yolu uzun süre tek bir yöne gidiyor: dik bir yükseliş.

Göktan'ın potansiyeli muazzamdı. Daha sonra Kaiserslautern'da, o zamana kadar oldukça düşüşe geçmiş olan bu mucize çocuğun takım arkadaşı olan Halil Altıntop, onun hakkında şöyle demişti: "Topla yaptıkları gerçekten çılgınca. Muhtemelen teknik açıdan bu kadar yetenekli bir oyuncuyu bir daha hiç görmedim." Ancak bu olağanüstü yetenek yeterli değildi. Göktan'ın kişiliği, karakteri ve spora karşı tutumu çok eksikti.

Göktan, henüz gençken bile etrafını kızdırıyordu. Çevresinden gelen bilgilere göre, 16 yaşındayken bile ara sıra alkolle ilgili olaylara karışıyor, kurallara uymuyor ve havalı davranıyordu. Bayern'in genç takımlarında yıllarca gönüllü antrenörlük yapan Herbert Harbich, tz gazetesine verdiği demeçte, "O, çok erken yaşlarda bir yıldız olduğuna emindi," diye hatırladı. "Bu yeterli olmaz."

Harbich, 1998 Alman A Gençler Şampiyonası finalini bugüne kadar unutmadı. Özellikle de Göktan yüzünden. Ya da daha doğrusu, o zamanki egosantrik tavırları yüzünden, ki bu tavırları Münih ekibinin ilk Alman gençler şampiyonluğunu kaçırmasına neden oldu. Borussia Dortmund'da, Göktan'ın o dönemde Owen Hargreaves veya Daniel Bierofka gibi isimlerin yanında forma giydiği Bayern'in U19 takımı 2-1 önde gidiyordu. Maçın bitimine 20 dakika kala bir penaltı verildi ve Göktan, takımdaki en genç oyunculardan biri olmasına ve penaltı atıcısı olarak belirlenmemiş olmasına rağmen topu kapıp kaçırdı ve maçı kaçırdı.

Bundan sonra drama devam etti: BVB uzatmalarda skoru eşitledi ve maç penaltı atışlarına gitti. "Göktan bir kez daha penaltı attı ve yine kaçırdı," diye hatırlıyor Harbich. FCB gençleri yine de mağlup oldu, Dortmund şampiyonluğu kazandı. Ve Göktan'a trajik bir rol düşmüştü.

Yine de: Uzun süre Göktan, profesyonel olmamasını pek umursamadı. Kaygısızca oynadı, giderek daha iyi hale geldi, 16 yaşında Giovanni Trapattoni yönetimindeki profesyonel takımla antrenmanlara katıldı, birdenbire Lothar Matthäus gibi dünya yıldızlarını alt etti. 17 yaşında Göktan ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, okulu tamamen bıraktı, tam gaz başlamaya hazırdı.