UFC Başkanı Dana White, Chelsea efsanesi John Terry ve Lionel Messi'nin yer aldığı binlerce dolar değerindeki kartı çekince hoş bir sürpriz yaşadı

talkSPORT’un haberine göre, UFC Fight Night 270 etkinliği için Londra’da bulunan White, Regent Street’e uğrayarak yepyeni Regency Lounge VIP salonunun açılışını yaptı. Ünlü bir hatıra eşyası koleksiyoncusu olan MMA dünyasının önde gelen ismi, sosyal medya takipçilerine genellikle değerli dövüş sporları eşyalarını hediye ettiği popüler “Rip It Friday” serisini Birleşik Krallık’a taşıdı.

Ancak bu oturumda White, Topps Chrome Sapphire Premier League kutularıyla şansını denerken, headlock'ları kafa vuruşlarıyla değiştirdi. Yeni piyasaya sürülen set, bu hobinin en çok arzu edilenleri arasında yer alıyor ve futbol hayranları için gerçek bir "kutsal kase"yi ortaya çıkardığında, bu kumar muhteşem bir şekilde karşılığını verdi.