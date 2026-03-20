Nashville SC v Inter Miami CF - CONCACAF Champions Cup 2026
UFC Başkanı Dana White, Chelsea efsanesi John Terry ve Lionel Messi'nin yer aldığı binlerce dolar değerindeki kartı çekince hoş bir sürpriz yaşadı

UFC Başkanı Dana White, Londra'ya yaptığı önemli ziyaret sırasında Octagon'u bir kenara bırakıp koleksiyon kartları dünyasına yöneldi. Bu MMA devi, koleksiyoncuları, Chelsea'nin efsanevi bir oyuncusunun yer aldığı eşsiz bir kartı ve Inter Miami'nin süperstarı Lionel Messi'yi tasvir eden değerli bir kartı çekerek hayrete düşürdü.

    talkSPORT’un haberine göre, UFC Fight Night 270 etkinliği için Londra’da bulunan White, Regent Street’e uğrayarak yepyeni Regency Lounge VIP salonunun açılışını yaptı. Ünlü bir hatıra eşyası koleksiyoncusu olan MMA dünyasının önde gelen ismi, sosyal medya takipçilerine genellikle değerli dövüş sporları eşyalarını hediye ettiği popüler “Rip It Friday” serisini Birleşik Krallık’a taşıdı.

    Ancak bu oturumda White, Topps Chrome Sapphire Premier League kutularıyla şansını denerken, headlock'ları kafa vuruşlarıyla değiştirdi. Yeni piyasaya sürülen set, bu hobinin en çok arzu edilenleri arasında yer alıyor ve futbol hayranları için gerçek bir "kutsal kase"yi ortaya çıkardığında, bu kumar muhteşem bir şekilde karşılığını verdi.

    • Reklam
    Chelsea'nin en iyisini kovalamak 1/1

    Oturumun en heyecan verici anı, White'ın eşsiz bir John Terry Infinite Sapphire kartını çekmesiyle yaşandı. 1/1 baskı olan bu kart, dünyada tek örneği olduğu için her Chelsea taraftarı ya da ciddi koleksiyoner için rüya gibi bir kazanımdır.

    White'ın şansı eski Blues kaptanıyla sınırlı kalmadı. Elit spor kartı dünyasını keşfederken, 2023 Topps Finest MLS Lionel Messi Gold kartını da elde etti. "Atomic" tarzındaki bu koleksiyon parçası, Arjantinli ikonun Inter Miami formasıyla resmedilmiş halini içeriyor ve değerinin yaklaşık 3.000 sterlin olduğu tahmin ediliyor.

  • Spor bahislerinin dünyasına dalın

    Bu arada, Londra'nın merkezindeki yenilikçi mağazada Fanatics Live platformuna konuk olarak katılırken UFC Royalty kutularını da açtı. Bu etkinlik, dövüş haftasının heyecanının doruk noktasına ulaştığı sırada, bantam siklet efsanesi Merab Dvalishvili'nin hayranlarını aksiyona daha da yaklaştırmak için aynı mağazada bir tanışma etkinliği düzenlediği gün gerçekleşti. Etkinlik bununla da bitmedi; rehberli tur sırasında mağaza içindeki fotoğraf kabinini kullanarak kendine özel bir 1/1 figürü yarattı. MMA organizatörü, elit spor kart koleksiyonculuğu dünyasına derin bir dalış yaptığı, heyecan dolu bir öğleden sonra geçirdi.

    Messi 900. golünü attı

    Terry uzun zaman önce emekli olmuş olsa da, Messi Inter Miami ve Arjantin milli takımında hâlâ formda. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forveti 900. golünü attı, ancak bu gol, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'ndan elenmesini engelleyemedi; bu durum, Florida kulübünün sezonla ilgili umutlarına ağır bir darbe vurdu.

