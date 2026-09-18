UEFA ve Concacaf, FIFA rezervlerinden 2,1 milyar dolar talep ediyor! Gianni Infantino'ya her üye federasyona en az 10 milyon dolar vermesi çağrısı yapıldı

Yazışmaya göre, "FIFA, 2023-26 dönemini yaklaşık 6 milyar dolar (£4,5 milyar) rezervle kapatma yolunda ilerliyor" ve bu miktar, 2030 Erkekler Dünya Kupası'na kadar "gerekenin oldukça üzerinde".

Mektupta, bu "tek seferlik rezerv serbest bırakımının" 2027-30 döngüsü boyunca 211 üye federasyonun tamamına sunulması gerektiği, bunun da özellikle "altyapı ve futbol gelişimine yatırım için" kullanılması gerektiği savunuluyor.

Bu adımın FIFA'ya yaklaşık 2,11 milyar dolara mal olacağı, konfederasyonların ise mevcut mali gidişatı göz önüne alındığında bu rakamın kuruluşun imkânları dahilinde olduğuna inandığı belirtiliyor.