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UEFA ve Concacaf, FIFA rezervlerinden 2,1 milyar dolar talep ediyor! Gianni Infantino'ya her üye federasyona en az 10 milyon dolar vermesi çağrısı yapıldı
Infantino üzerindeki baskı artıyor
Infantino'nun tartışmalı özel sermaye teklifinin çökmesinin ardından futbolun yönetim organları arasındaki gerilim yeni bir kaynama noktasına ulaştı. FIFA Başkanı'nın liderliğine doğrudan meydan okuyan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile CONCACAF'taki mevkidaşı Victor Montagliani, servetin devasa ölçekte yeniden dağıtılması çağrısında bulunan bir mektuba birlikte imza attı.
Talep, FIFA'nın öngörülen mali sağlığına odaklanıyor; konfederasyonlar, küresel futbol otoritesinin önümüzdeki yıllardaki operasyonel gereksinimlerini çok aşan devasa bir nakit birikimine şu anda sahip olduğuna dikkat çekiyor.
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UEFA ve CONCACAF, 2,11 milyar dolarlık ödeme talep ediyor
Yazışmaya göre, "FIFA, 2023-26 dönemini yaklaşık 6 milyar dolar (£4,5 milyar) rezervle kapatma yolunda ilerliyor" ve bu miktar, 2030 Erkekler Dünya Kupası'na kadar "gerekenin oldukça üzerinde".
Mektupta, bu "tek seferlik rezerv serbest bırakımının" 2027-30 döngüsü boyunca 211 üye federasyonun tamamına sunulması gerektiği, bunun da özellikle "altyapı ve futbol gelişimine yatırım için" kullanılması gerektiği savunuluyor.
Bu adımın FIFA'ya yaklaşık 2,11 milyar dolara mal olacağı, konfederasyonların ise mevcut mali gidişatı göz önüne alındığında bu rakamın kuruluşun imkânları dahilinde olduğuna inandığı belirtiliyor.
Şeffaflık ve bağımsız inceleme talepleri
Mevcut yönetime karşı isyan, yalnızca fonların dağıtımının ötesine uzanıyor; daha fazla şeffaflık çağrıları da zirveye ulaşmış durumda. UEFA ve CONCACAF'ın ortak mektubu, FIFA'nın mali yapısına ilişkin "bağımsız bir inceleme" başlatılması gerektiğini, bunun da "temel rakamlara ve varsayımlara tam erişim" sağlamasını öneriyor.
Bu denetim çağrısı, küresel kuruluşun oyunun devasa zenginliği üzerinde tek taraflı kontrol kurmak yerine üyelerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinden emin olmak için yapılıyor. Konfederasyonlar, mevcut hiyerarşiye karşı birleşik bir cephe oluşturmak amacıyla Asya, Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'daki muhataplarıyla da temasa geçti.
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Büyüyen bir şikâyet listesi
Infantino, Fifa Konseyi içindeki diğer üst düzey isimlerin de incelemesiyle karşı karşıya. Aynı zamanda Fifa başkan yardımcısı olarak görev yapan Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt, kısa süre önce Infantino ile genel sekreter Mattias Grafstrom'a kendi mektubunu gönderdi.
Hewitt, başarısız olan FFE planına ilişkin tüm belgelerin derhal konseye sunulmasını talep etti. Ayrıca Folarin Balogun vakasına ilişkin yazılı bir açıklama istedi; özellikle de ABD'li forvetin Dünya Kupası'ndaki cezasının neden iptal edildiğini sordu.
Bir sonraki Fifa Konseyi toplantısının 15 Ekim'de yapılacak olmasıyla birlikte, 56 yaşındaki başkan üzerindeki baskı artıyor. Infantino mart ayında dördüncü kez seçime girmeye hazırlanıyor, ancak Uefa ile Concacaf'ın ortak tavrı, önceki yıllara kıyasla daha fazla dirençle karşılaşabileceğine işaret ediyor. Olası rakiplerin ortaya çıkıp liderliğine meydan okumak için 18 Kasım'a kadar süresi var. 2 dolarlık bir talep ederek.
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