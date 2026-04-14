UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e yenildikleri maçta yaşanan el ile oynama olayının ardından Barcelona'nın VAR şikayetine yanıt verdi
UEFA, itirazı kabul edilemez buldu
Avrupa futbolunun yönetim organı, Blaugrana’nın dile getirdiği şikayetlere ilişkin kararını geciktirmeden açıkladı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), kulübün sunduğu argümanları inceledi ancak resmi bir soruşturma açılması için yeterli dayanak bulunmadığı sonucuna vardı.
Salı günü yayınlanan kısa bir açıklamada, yönetim organı sonucu doğruladı: "Barcelona ile Atlético arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı sonrasında, Barcelona hakem kararına ilişkin bir itirazda bulundu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, itirazın kabul edilemez olduğunu açıkladı."
Camp Nou'daki hentbol tartışması
Barcelona'nın hayal kırıklığının temelinde, Spotify Camp Nou'da oynanan ilk maçtaki tuhaf bir oyun akışı yatıyor. Kulüp, kaleci Juan Musso'nun kale vuruşuyla oyunu yeniden başlatmasının ardından Marc Pubill'in ceza sahası içinde elle oynadığını iddia etti. Temas olmasına rağmen hakem Istvan Kovacs penaltı noktasını göstermedi ve VAR hakemi Christian Dingert müdahale etmemeyi tercih etti.
Barcelona, özellikle Pubill'in o sırada zaten sarı kartlı olduğu için bu kararın maçın gidişatını değiştiren bir hata olduğunu düşündü. Kulübün hukuk ekibi, VAR odasından gelen ciddi müdahale eksikliğinin, maçın sonucunu doğrudan etkileyen önemli bir protokol ihlali olduğunu ifade etmişti.
Hansi Flick hakemleri hedef aldı
Bu kırmızı kart, Pau Cubarsi'nin oyundan atılmasının ardından maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Flick'in takımının 70 dakikalık çaresizliğinin ardından geldi. Julian Alvarez ve Alexander Sorloth'un golleri, Diego Simeone'nin takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi, ancak Flick maç sonrası basın toplantısında Pubill'le ilgili olay yüzünden öfkelenmişti.
Flick, maç sonrası değerlendirmede, "Bana göre bu açık bir kırmızı kart, hatta ikinci sarı kart ve penaltıydı" dedi. "[VAR] neden [oyunu incelemediklerini] açıklayabilir. Bunun kırmızı kart olmadığına inanamıyorum. Hiç hoş değil. Haksızlık gibi geliyor. VAR bugün Atlético lehine çok odaklanmıştı."
Dikkatler Metropolitano'ya dönüşe çevrildi
İlk başta öfkelenmesine rağmen, Flick Madrid'deki rövanş maçı öncesinde sakinleşmiş görünüyordu. Metropolitano'da oynanacak rövanş maçı öncesinde basına konuşan Alman teknik direktör, bu tartışmayı geride bıraktığını vurguladı ve bu belirleyici maç için görevlendirilen deneyimli hakeme güven duyduğunu ifade etti.
"Artık sakinim," diyen Flick, "Yeterince zamanım oldu. [Clément Turpin] deneyimli bir hakem. Hiç şüphem yok," diye konuştu.
UEFA'ya yapılan itiraz artık geride kaldığına göre, Barcelona, Arsenal veya Sporting CP ile oynayacağı yarı final biletini garantilemek için 2 gol farkını kapatmaya odaklanmak zorunda.