24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-FRANKFURTAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Nepal sel felaketinin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunacak

Şampiyonlar Ligi
Nepal

UEFA, Nepal'deki yıkıcı ani sel felaketinin kurbanlarını anmak için bu hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Avrupa futbolunun yönetim organı ayrıca etkilenen topluluklara destek amacıyla her statta bir dayanışma pankartı da sergileyecek.

  • Avrupa futbolu birlikte birleşiyor

    Avrupa futbolunun yönetim organı, bu hafta Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maçların özel bir anma ile başlayacağını doğruladı. Tüm ev sahibi statlarda oyuncular, yetkililer ve taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Ayrıca, kurbanlarla derin bir dayanışma göstergesi olarak sahada "Yalnız değilsin Nepal" mesajını taşıyan bir pankart sergilenecek.

    • Reklam
  • FBL-SRB-UEFA-CONGRESSAFP

    Ceferin içten taziyelerini sundu

    26 Ağustos'ta Langtang Lirung'daki buzul çökmesinin tetiklediği yıkıcı ani seller ve devasa moloz akıntıları, Nepal-Tibet sınır bölgesinde yaygın can kayıplarına yol açtı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun etkilenenlere yönelik ortak desteğini vurguladı: "Tüm Avrupa futbol ailesi, Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi ifade etmek için bu haftaki maçlar öncesinde birlik içinde duracak. Bu trajedi ve sonrasının ardından toparlanmayı sürdürürken onlara güç ve dayanıklılık diliyoruz."

  • Bölgeyi korkunç felaket sarstı

    Trajik olay, 5,2 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer sismik sarsıntı yarattı ve Nepal'in Rasuwa ile Nuwakot bölgelerini harap etti. Nepal'de en az 1.355 ölümün doğrulandığı ve yaklaşık 5.000 kişinin hâlâ kayıp olarak bildirildiği ortamda, bu jest futbolun kulüpler düzeyindeki en büyük sahnesinde küresel empatinin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor. Yönetim organı, bu görünür duruşun, bölgede arama kurtarma ve toparlanma çalışmaları sürerken uluslararası farkındalığın devam etmesine yardımcı olmasını umuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Aston Villa v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    Saygı duruşları, lig aşaması Salı akşamı erken saatlerde oynanacak Club Brugge - Aston Villa ve AEK - LASK maçlarıyla başlarken başlayacak. Açılış gecesindeki dev eşleşmelerde Manchester City, Porto deplasmanına çıkacak, Real Madrid ise Inter Milan ile kozlarını paylaşacak. Diğer maçlarda Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Villarreal'i ağırlayacak ve Lille, bir başka İspanyol ekibi olan Real Betis ile karşı karşıya gelecek.