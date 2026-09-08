AFP
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UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Nepal sel felaketinin kurbanları anısına saygı duruşunda bulunacak
Avrupa futbolu birlikte birleşiyor
Avrupa futbolunun yönetim organı, bu hafta Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki tüm maçların özel bir anma ile başlayacağını doğruladı. Tüm ev sahibi statlarda oyuncular, yetkililer ve taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Ayrıca, kurbanlarla derin bir dayanışma göstergesi olarak sahada "Yalnız değilsin Nepal" mesajını taşıyan bir pankart sergilenecek.
- AFP
Ceferin içten taziyelerini sundu
26 Ağustos'ta Langtang Lirung'daki buzul çökmesinin tetiklediği yıkıcı ani seller ve devasa moloz akıntıları, Nepal-Tibet sınır bölgesinde yaygın can kayıplarına yol açtı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbolunun etkilenenlere yönelik ortak desteğini vurguladı: "Tüm Avrupa futbol ailesi, Nepal halkına en derin taziyelerimizi ve desteğimizi ifade etmek için bu haftaki maçlar öncesinde birlik içinde duracak. Bu trajedi ve sonrasının ardından toparlanmayı sürdürürken onlara güç ve dayanıklılık diliyoruz."
Bölgeyi korkunç felaket sarstı
Trajik olay, 5,2 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer sismik sarsıntı yarattı ve Nepal'in Rasuwa ile Nuwakot bölgelerini harap etti. Nepal'de en az 1.355 ölümün doğrulandığı ve yaklaşık 5.000 kişinin hâlâ kayıp olarak bildirildiği ortamda, bu jest futbolun kulüpler düzeyindeki en büyük sahnesinde küresel empatinin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor. Yönetim organı, bu görünür duruşun, bölgede arama kurtarma ve toparlanma çalışmaları sürerken uluslararası farkındalığın devam etmesine yardımcı olmasını umuyor.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Saygı duruşları, lig aşaması Salı akşamı erken saatlerde oynanacak Club Brugge - Aston Villa ve AEK - LASK maçlarıyla başlarken başlayacak. Açılış gecesindeki dev eşleşmelerde Manchester City, Porto deplasmanına çıkacak, Real Madrid ise Inter Milan ile kozlarını paylaşacak. Diğer maçlarda Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Villarreal'i ağırlayacak ve Lille, bir başka İspanyol ekibi olan Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
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