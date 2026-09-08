Trajik olay, 5,2 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer sismik sarsıntı yarattı ve Nepal'in Rasuwa ile Nuwakot bölgelerini harap etti. Nepal'de en az 1.355 ölümün doğrulandığı ve yaklaşık 5.000 kişinin hâlâ kayıp olarak bildirildiği ortamda, bu jest futbolun kulüpler düzeyindeki en büyük sahnesinde küresel empatinin güçlü bir göstergesi niteliği taşıyor. Yönetim organı, bu görünür duruşun, bölgede arama kurtarma ve toparlanma çalışmaları sürerken uluslararası farkındalığın devam etmesine yardımcı olmasını umuyor.